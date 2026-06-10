Αλβέρτης για Παύλο Γιαννακόπουλο: «Είναι ο πατριάρχης του Ελληνικού μπάσκετ» (vid)

Με λόγια γεμάτα σεβασμό και συγκίνηση, ο Φραγκίσκος Αλβέρτης αναφέρθηκε στον αείμνηστο Παύλο Γιαννακόπουλο, μιλώντας στην κάμερα της ΕΡΤ.

Ο εμβληματικός αρχηγός του Παναθηναϊκού χαρακτήρισε τον Παύλο Γιαννακόπουλο ως τον «πατριάρχη του ελληνικού μπάσκετ», υπογραμμίζοντας τη σπουδαία παρακαταθήκη που άφησε πίσω του τόσο στον σύλλογο όσο και στο άθλημα συνολικά.

Παράλληλα δηλώσεις έκανε και ο αθλητικός διευθυντής της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Χρήστος Μπαφές, ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην καλοσύνη και το ήθος του άξιου αντιπάλου του, ενώ τόνισε ότι μεγάλωσε το «τριφύλλι».

Αναλυτικά οι δηλώσεις τους

Φραγκίσκος Αλβέρτης: «Η αύρα του είναι πάντα εδώ. Ήταν μια ξεχωριστή προσωπικότητα, ιδιαίτερος άνθρωπος, μας έκανε πάντα να νιώθουμε οικογένεια. Είχε ευρύτερη αποδοχή από όλο τον κόσμο, εξέπεμπε καλοσύνη. Είναι ο πατριάρχης του ελληνικού μπάσκετ σε διοικητικό επίπεδο. Το ξαναλέω και ήταν πολύ σημαντικό: είχε την αποδοχή όλων, και των φιλάθλων και των παραγόντων. Ηταν πάντα κύριος και σωστός ήθελε όλα να κυλούν ήρεμα και με αγάπη».

Χρήστος Μπαφές: «Ήταν ένας σπουδαίος παράγοντας, ένας μεγάλος αντίπαλος. Τιμούμε τη μνήμη του, όπως κάνουμε τα τελευταία χρόνια γιατί είναι οι τελικοί αυτή την περίοδο του Ιουνίου.

Συλλυπητήρια στην οικογένεια του Παναθηναϊκού, έχουν περάσει αρκετά χρόνια, αλλά ο Παύλος Γιαννακόπουλος μένει στη μνήμη και την καρδιά όλων.

Όσα έχει πετύχει ο Παναθηναϊκός υπό την καθοδήγησή του μιλούν από μόνα τους. Είχε σπουδαία κοινωνική και αθλητική προσφορά. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του.

Για την κατάσταση στο εξωαγωνιστικό ανάμεσα στις δύο ομάδες και πως μπορεί να βελτιωθεί: «Ο καθένας πρέπει να προσπαθεί για το καλύτερο. Άλλες φορές τα καταφέρνουμε, άλλες όχι. Ό,τι κι αν κάνεις, πρέπει να το κάνεις με την καρδιά σου και να το πιστεύεις».