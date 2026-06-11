Θέλουν να σκάψουν κανάλι 2.400 χλμ. στην Αφρική για να σώσουν μια λίμνη που πεθαίνει

Στην άκρη της Σαχάρας υπάρχει μια λίμνη που κάποτε έμοιαζε ατελείωτη και σήμερα παλεύει να μείνει ζωντανή. Η λίμνη Τσαντ, που απλώνεται ανάμεσα στο Τσαντ, το Καμερούν, τη Νιγηρία και τον Νίγηρα, έχει χάσει περίπου το 90% της επιφάνειάς της τις τελευταίες δεκαετίες, αφήνοντας εκτεθειμένες τις κοινότητες που ζούσαν από το ψάρεμα, τη γεωργία και την κτηνοτροφία.

Το πρόβλημα είναι τόσο μεγάλο, που κάποιοι μηχανικοί επαναφέρουν ένα σχέδιο φαραωνικό και σχεδόν εξωπραγματικό: το Transaqua. Πρόκειται για ένα κανάλι περίπου 2.400 χιλιομέτρων, το οποίο θα μετέφερε νερό από τη λεκάνη του ποταμού Κονγκό προς τη λίμνη Τσαντ, με στόχο να αναπληρώσει μέρος από το νερό που έχει χαθεί και να αλλάξει την τύχη μιας ολόκληρης περιοχής.

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