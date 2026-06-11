FT: Μυστήριο πίσω από την ξαφνική ακύρωση συναντήσεων ΕΕ και Κίνας - Κρίση στις εμπορικές σχέσεις;

Το Πεκίνο ακύρωσε δύο συναντήσεις Ευρωπαίων και Κινέζων αξιωματούχων μέσα σε έναν μήνα χωρίς επίσημη εξήγηση 

Ελένη Ευστρατίου

FT: Μυστήριο πίσω από την ξαφνική ακύρωση συναντήσεων ΕΕ και Κίνας - Κρίση στις εμπορικές σχέσεις;

John Thys/AP

AFP Pool
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  • Το Πεκίνο ακύρωσε δύο σημαντικές διπλωματικές συναντήσεις με Ευρωπαίους αξιωματούχους χωρίς επίσημη εξήγηση.
  • Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει πιο σκληρή πολιτική έναντι της Κίνας λόγω εμπορικών και πολιτικών διαφορών.
  • Η Κίνα αντιδρά σε ευρωπαϊκούς νόμους που περιορίζουν τις κινεζικές εταιρείες και προϊόντα, προειδοποιώντας για αντίμετρα.
  • Παρά τις εντάσεις, οι κινεζικές εξαγωγές προς την Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 16,4% το πρώτο πεντάμηνο του 2024.
  • Ο Κινέζος υπουργός Εμπορίου αναμένεται να επισκεφθεί την Ευρώπη για συνομιλίες στα τέλη Ιουνίου.
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Δύο σημαντικές διπλωματικές συναντήσεις μεταξύ Κινέζων και Ευρωπαίων αξιωματούχων ακύρωσε ξαφνικά το Πεκίνο αυτόν τον μήνα, σύμφωνα με τους Financial Times.

Δεν έχουν δοθεί οι ακριβείς λόγοι που ακυρώθηκαν αυτές οι συναντήσεις, ωστόσο αντίστοιχες κινήσεις συνηθίζονται όταν η μία πλευρά έχει δυσαρεστηθεί με τις πολιτικές της άλλης.

Η πρώτη συνάντηση που ακυρώθηκε αφορούσε σε συζήτηση για ψηφιακά θέματα σε υπουργικό επίπεδο, ενώ η δεύτερη θα γινόταν με τη συμμετοχή του αναπληρωτή γενικού γραμματέα της διπλωματικής υπηρεσίας της ΕΕ, Olof Skoog, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το δημοσίευμα.

Σκληραίνει τη στάση της η Ευρώπη

Το τελευταίο διάστημα έχουν δημιουργηθεί ρήγματα μεταξύ των δύο δύνάμεων, εξαιτίας πολιτικών που περιορίζουν τις εμπορικές συναλλαγές. Παρόλα αυτά, οι κινεζικές εξαγωγές προς την Ευρώπη αυξήθηκαν φέτος κατά 16,4% από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Όπως γράφουν οι FT, το Πεκίνο ασκεί πιέσεις εναντίον προτεινόμενου ευρωπαϊκού νόμου ο οποίος θα απαγορεύσει ορισμένα κινεζικά προϊόντα από τις δημόσιες συμβάσεις, όπως και από τον νόμο κυβερνοασφάλειας που αποκλείει κινεζικές εταιρείες όπως η Huawei από τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και τα συστήματα ηλιακής ενέργειας.

Τον προηγούμενο μήνα η Ευρωπαίκή Επιτροπή προειδοποίησε με την επιβολή νέων δασμών στα κινεζικά προϊόντα λόγω του αυξανόμενου εμπορικού ελλείμματος, προκειμένου να προστατευτεί η εγχώρια βιομηχανική βάση.

Προειδοποιεί το Πεκίνο

Το Πεκίνο είχε απαντήσει ότι «δεν επιθυμεί εμπορικό πόλεμο με την ΕΕ, ωστόσο θα λάβει αποφασιστικά αντίμετρα εάν η ΕΕ στοχεύσει περαιτέρω κινεζικές εταιρείες ή προϊόντα».

Όπως γράφουν οι FT, το Πεκίνο φαίνεται να προσπαθεί να στείλει προειδοποίηση στους ηγέτες της ΕΕ εν όψει της Συνόδου Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες την επόμενη εβδομάδα, όπου και θα εξεταστεί μία πιο σκληρή πολιτική έναντι της Κίνας.

Ο Μπαρτ Ντε Βέβερ, πρωθυπουργός του Βελγίου, χλεύασε την προσέγγιση αυτή σε ομιλία του την Τρίτη. «Το ονόμασαν γεωοικονομικές ανισορροπίες, απλώς για να μην αναφέρουν την Κίνα ονομαστικά, επειδή φοβόμαστε τόσο πολύ που δεν τολμάμε καν να το κάνουμε», είπε.

Αξιωματούχοι της ΕΕ αναφέρουν ότι το Πεκίνο ασκεί άμεση πίεση στα κράτη μέλη της Ένωσης, προσπαθώντας να τα αποτρέψει από το να σχηματίσουν μια κοινή

Σύμφωνα με την εφημερίδα The Global Times, ο Κινέζος υπουργός Εμπορίου Wang Wentao αναμένεται επίσης να επισκεφθεί την Ευρώπη στα τέλη Ιουνίου για συνομιλίες.

Παράλληλα, το Πεκίνο θεσπίζει νόμους που καθιστούν το επιχειρηματικό περιβάλλον στην Κίνα ακόμη πιο δύσκολο. Σημειωτέον, ήδη αρκετές επιχειρήσεις εκφραζουν προβληματισμό για το ισχύον επιχειρηματικό πλαίσιο.

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