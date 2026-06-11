Η ευρωπαϊκή και ελληνική φαρμακοβιομηχανία πυλώνας στρατηγικής αυτονομίας και ασφάλειας

Snapshot Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής φαρμακευτικής παραγωγής είναι κρίσιμη για τη στρατηγική αυτονομία, την ανθεκτικότητα των συστημάτων υγείας και την ασφαλή πρόσβαση των ασθενών σε θεραπείες.

Η βιομηχανία γενοσήμων, βιοομοειδών και φαρμάκων προστιθέμενης αξίας καλύπτει περίπου το 70% των συνταγογραφούμενων φαρμάκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στηρίζει τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας.

Η Ελλάδα διαθέτει ισχυρή φαρμακοβιομηχανία με 51 παραγωγικές μονάδες και επενδύει στην παραγωγή, έρευνα και τεχνολογία, καθιστώντας τη σημαντικό κόμβο στην ευρωπαϊκή φαρμακευτική βιομηχανία.

Το συνέδριο τόνισε ότι η φαρμακοβιομηχανία αποτελεί στρατηγικό πυλώνα για την ευρωπαϊκή υγειονομική ασφάλεια, οικονομική ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα σε ένα γεωπολιτικά ασταθές περιβάλλον. Snapshot powered by AI

Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής παραγωγικής βάσης στο φάρμακο αποτελεί προϋπόθεση για τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης, την ανθεκτικότητα των συστημάτων υγείας και την ασφαλή πρόσβαση των ασθενών στις αναγκαίες θεραπείες. Αυτό ήταν το κεντρικό μήνυμα του Ετήσιου Συνεδρίου της Medicines for Europe, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, με συνδιοργανωτές τη Medicines for Europe και την Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ).

Σε ένα διεθνές περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από γεωπολιτικές ανακατατάξεις, αυξανόμενο ανταγωνισμό για επενδύσεις και πιέσεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες, η βιομηχανία γενοσήμων, βιοομοειδών και φαρμάκων προστιθέμενης αξίας αναδεικνύεται σε στρατηγικό πυλώνα για την Ευρώπη. Ο κλάδος καλύπτει περίπου το 70% των συνταγογραφούμενων φαρμάκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στηρίζει τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας, διευρύνει την πρόσβαση των ασθενών σε κρίσιμες θεραπείες και ενισχύει την υγειονομική ασφάλεια της ηπείρου.

Παράλληλα, η βιομηχανία φαρμάκων αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παραγωγικές δυνάμεις της Ευρώπης, με περισσότερες από 400 παραγωγικές μονάδες και περίπου 190.000 άμεσες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης. Η Ελλάδα κατέχει ξεχωριστή θέση σε αυτό το οικοσύστημα, διαθέτοντας 51 παραγωγικές μονάδες και μια ισχυρή εγχώρια φαρμακοβιομηχανία που επενδύει σταθερά στην παραγωγή, την έρευνα, την τεχνολογία και το ανθρώπινο δυναμικό.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, οι συμμετέχοντες υπογράμμισαν ότι οι ευρωπαϊκές νομοθετικές πρωτοβουλίες οφείλουν να στηρίζονται σε επικαιροποιημένα επιστημονικά στοιχεία και σε ολοκληρωμένη αξιολόγηση των επιπτώσεών τους, ώστε να επιτυγχάνονται οι περιβαλλοντικοί στόχοι της Ένωσης, διαφυλάσσοντας, παράλληλα, τη βιωσιμότητα της φαρμακευτικής παραγωγής και την ανθεκτικότητα των ευρωπαϊκών συστημάτων υγείας.

Στο συνέδριο έδωσαν το «παρών» ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, εκπροσωπώντας τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας Λευτέρης Κρητικός και ο ευρωβουλευτής Νίκος Παπανδρέου μαζί με κορυφαίους εκπροσώπους θεσμικών φορέων της χώρας, ανώτατα στελέχη μεγάλων ευρωπαϊκών φαρμακευτικών εταιρειών, εκπροσώπους κυβερνήσεων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υψηλόβαθμους αξιωματούχους ευρωπαϊκών θεσμών.

Ο Υπουργός Επικρατείας κ. Σκέρτσος, δήλωσε: «Η φαρμακοβιομηχανία αποτελεί έναν από τους πλέον δυναμικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας και ταυτόχρονα έναν στρατηγικό πυλώνα για την ευρωπαϊκή ανθεκτικότητα και ανταγωνιστικότητα. Η Ελλάδα έχει εξελιχθεί σε έναν σημαντικό παραγωγικό και ερευνητικό κόμβο της Ευρώπης, προσελκύοντας επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας, ενισχύοντας την καινοτομία και δημιουργώντας χιλιάδες ποιοτικές θέσεις εργασίας. Σε μια περίοδο έντονου διεθνούς ανταγωνισμού και γεωπολιτικών προκλήσεων, η ενίσχυση της ευρωπαϊκής φαρμακευτικής παραγωγής δεν αποτελεί μόνο οικονομική επιλογή, αλλά και ζήτημα στρατηγικής αυτονομίας και ασφάλειας. Παράλληλα, με ορίζοντα και την Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2027, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για μια Ευρώπη πιο ανταγωνιστική, πιο ανθεκτική και πιο αυτάρκη στον κρίσιμο τομέα της υγείας».

Ο Υπουργός Υγείας, κ. Γεωργιάδης, τόνισε: «Τα ευρωπαϊκά συστήματα υγείας εξαρτώνται από την ασφαλή πρόσβαση σε ποιοτικά και οικονομικά προσιτά φάρμακα. Ο κλάδος των φαρμάκων εκτός πατέντας είναι καθοριστικός όχι μόνο για την πρόσβαση των ασθενών στις θεραπείες τους, αλλά και για την ανθεκτικότητα των συστημάτων υγείας και την ασφάλεια του εφοδιασμού. Η Ευρώπη δεν μπορεί να επιδιώκει μεγαλύτερη στρατηγική αυτονομία στον τομέα των φαρμάκων και ταυτόχρονα να υιοθετεί πολιτικές που μειώνουν την ανταγωνιστικότητα της φαρμακευτικής παραγωγής».

Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας κ. Κρητικός υπογράμμισε: «Η φαρμακοβιομηχανία αποτελεί έναν από τους πλέον δυναμικούς παραγωγικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, δημιουργώντας ποιοτικές θέσεις εργασίας, προσελκύοντας επενδύσεις και ενισχύοντας τη βιομηχανική βάση της χώρας. Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός ανταγωνιστικού περιβάλλοντος που θα στηρίζει κρίσιμους παραγωγικούς τομείς για τη στρατηγική αυτονομία, την ασφάλεια και την ευημερία της Ευρώπης».

Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) και Αντιπρόεδρος της Medicines for Europe, Θεόδωρος Τρύφων, δήλωσε: «Η Ευρώπη βρίσκεται σήμερα ενώπιον μιας κρίσιμης επιλογής. Εάν επιδιώκει πραγματική στρατηγική αυτονομία, ανθεκτικά συστήματα υγείας και ασφάλεια εφοδιασμού σε φάρμακα, οφείλει να επενδύσει στη δική της παραγωγική βάση. Η φαρμακοβιομηχανία δεν αποτελεί απλώς έναν τομέα της οικονομίας· αποτελεί κρίσιμη υποδομή για τη δημόσια υγεία, την κοινωνική συνοχή και την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Η βιομηχανία γενοσήμων, βιοομοειδών και φαρμάκων προστιθέμενης αξίας αποδεικνύει καθημερινά ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες των ευρωπαίων ασθενών, να στηρίξει τα συστήματα υγείας και να δημιουργήσει σημαντική προστιθέμενη αξία για την οικονομία. Για να διατηρήσει, όμως, η Ευρώπη την παραγωγική και τεχνολογική της ισχύ σε έναν κόσμο που αλλάζει ταχύτατα, απαιτείται ένα συνεκτικό ευρωπαϊκό σχέδιο που θα ενθαρρύνει τις επενδύσεις, θα ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και θα διασφαλίζει συνθήκες βιώσιμης ανάπτυξης για τον κλάδο. Η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για το φάρμακο, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην υγειονομική ασφάλεια, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης».

Ο Πρόεδρος της Medicines for Europe, Steffen Saltofte, δήλωσε: «Σε μια περίοδο γεωπολιτικών πιέσεων και σημαντικών νομοθετικών αλλαγών, η Ευρώπη οφείλει να αντιμετωπίσει τη βιομηχανία φαρμάκων εκτός πατέντας ως στρατηγικό εταίρο για την πρόσβαση των ασθενών, την ανθεκτικότητα των συστημάτων υγείας και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ο κλάδος μας παρέχει περίπου το 70% των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη και επενδύει διαρκώς για την κάλυψη των αναγκών υγείας και ασφάλειας των Ευρωπαίων πολιτών».

Το Ετήσιο Συνέδριο της Medicines for Europe επιβεβαιώνει ότι η ισχυρή ευρωπαϊκή φαρμακοβιομηχανία αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την ανθεκτικότητα των συστημάτων υγείας, την επάρκεια των φαρμάκων και τη διατήρηση της παραγωγικής και τεχνολογικής κυριαρχίας της Ευρώπης, σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον.

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