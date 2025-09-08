Τρύφων: Επενδυτικά κίνητρα και μείωση υπερφορολόγησης για να γίνει η Ελλάδα φαρμακευτικός κόμβος

Η συνέχιση των επενδυτικών κινήτρων και η μείωση της υπερφορολόγησης των φαρμακευτικών εταιρειών μέσω των υποχρεωτικών επιστροφών (clawback), είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας και την ανάδειξη της χώρας μας ως περιφερειακού κόμβου φαρμακευτικής παραγωγής, έρευνας και καινοτομίας.

Αυτό τόνισε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), Θεόδωρος Τρύφων, κατά την ομιλία του στο συνέδριο του Economist "The Fifth Thessaloniki Metropolitan Summit", στη Θεσσαλονίκη που πραγματοποιήθηκε στις 4 & 5 Σεπτεμβρίου, με αφορμή τα εγκαίνια της 89ης ΔΕΘ.

Ο κ. Τρύφων ανέδειξε τη στρατηγική αξία της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας για την υγεία, την ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα, τόσο της χώρας, όσο και της Νοτιανατολικής Ευρώπης, επισημαίνοντας τα εξής σημεία:

Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας

Η Ευρώπη πρέπει να δράσει γρήγορα και ευέλικτα, να θωρακίσει την οικονομία της, ενισχύοντας τις επενδύσεις στην παραγωγική βιομηχανία και να ανταποκριθεί γρήγορα με συγκεκριμένα μέτρα στο έλλειμμα ανταγωνιστικότητας.

Συγκεκριμένα, ο κ. Τρύφων αναφέρθηκε στις εκθέσεις Ντράγκι και Λέτα οι οποίες -όπως επισήμανε- δείχνουν τα βήματα που πρέπει να κάνει η Ευρώπη για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της.

Κρίσιμα φάρμακα

Επίσης τόνισε ότι η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία Critical Medicines Act, που προχωρά σε υλοποίηση με ταχείς ρυθμούς, αποτελεί σημαντική μεταρρύθμιση για τη στήριξη της παραγωγής κρίσιμων φαρμάκων στην Ευρώπη.

Παραγωγή στην Ευρώπη

Ο πρόεδρος της ΠΕΦ αναφέρθηκε ακόμη στην ανάγκη ενίσχυσης του παραγωγικού δυναμικού στο ευρωπαϊκό έδαφος, τονίζοντας ότι κάθε ευρώ που επενδύεται στην παραγωγή στην Ευρώπη, επιστρέφει στην οικονομία με ένα θετικό πολλαπλασιαστή.

Περιβαλλοντικό πλαίσιο

Στο κομμάτι των προκλήσεων, ο κ. Τρύφων αναφέρθηκε στο υψηλό κόστος των νέων περιβαλλοντικών απαιτήσεων που τίθενται από το ολοένα και αυστηρότερο ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο. Το πρόσθετο αυτό κόστος επιβαρύνει σημαντικά την παραγωγή, γεγονός που προβληματίζει όλες τις ευρωπαϊκές φαρμακοβιομηχανίες, είπε.

Οι επενδύσεις στην Ελλάδα

Ως προς τη στρατηγική αξία της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας για τη χώρα μας, ο πρόεδρος της ΠΕΦ ανέφερε: «Η μακρά παράδοση παραγωγής φαρμάκων στην Ελλάδα αντιπροσωπεύεται σήμερα από μια ισχυρή φαρμακοβιομηχανία, που αριθμεί 51 εργοστάσια και κατέχει το 12% γενοσήμων του παραγωγικού δυναμικού της Ευρώπης. Ως εκ τούτου, είναι ανάγκη και η χώρα μας να συνταχθεί στην προσπάθεια που σήμερα γίνεται στην Ευρώπη για τη στήριξη της εγχώριας/ευρωπαϊκής παραγωγής».

Τέλος, αναφέρθηκε ακόμη στο ευρύ επενδυτικό πλάνο της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας ύψους 1,8 δισ. ευρώ έως και το 2028, κάνοντας ειδική αναφορά στις επενδύσεις που υλοποιούνται στην Τρίπολη, για τη δημιουργία μονάδων με καθαρά εξαγωγικό προσανατολισμό, οι οποίες συνεπάγονται ένα σημαντικό αναπτυξιακό αποτύπωμα για όλη την περιοχή.

Ο πρόεδρος της ΠΕΦ επανέλαβε την θέση του για τη δημιουργία ενός σύνθετου δείκτη εθνικής προστιθέμενης αξίας που θα αφορά σε κάθε επένδυση που γίνεται στη χώρα, επισημαίνοντας ότι κάθε ευρώ που επενδύεται στη φαρμακοβιομηχανία επιστρέφει 4,5 φορές πίσω στην οικονομία.

Διαβάστε επίσης