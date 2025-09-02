Νέα ακτινοθεραπεία «εξαφανίζει» τον καρκίνο σε 6 μήνες - Τα ειδικά ραδιοφάρμακα και οι προκλήσεις

Πώς η Novartis πήρε προβάδισμα στη στοχευμένη ακτινοθεραπεία που θεωρείται το μέλλον στη θεραπεία του καρκίνου 

Επιμέλεια - Διονυσία Προκόπη

πυρηνική ιατρική
AP
ΦΑΡΜΑΚΟ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με τις λέξεις «απίστευτο» και «δεν έχει ξανασυμβεί», ο ογκολόγος στο Memorial Sloan Kettering Cancer Center της Νέας Υόρκης, Michael Morris, περιγράφει τα αποτελέσματα των απεικονιστικών εξετάσεων ασθενών που συμμετείχαν σε κλινική μελέτη, για έναν νέο τύπο ακτινοθεραπείας με ραδιοσυνδέτη, που ανέπτυξε η φαρμακευτική εταιρεία Novartis.

Μέσα σε διάστημα έξι μηνών, οι μεταστατικές καρκινικές εστίες για κάποιους από τους ασθενείς εξαφανίστηκαν και οι απεικονιστικές τους εξετάσεις ήταν «καθαρές». Σύμφωνα με τον Morris, στην πρώτη κλινική δοκιμή, οι απεικονιστικές εξετάσεις ήταν «καθαρές» για το 9% των συμμετεχόντων ασθενών. Στη δεύτερη κλινική δοκιμή, το ποσοστό ανέβηκε στο 21%.

Τι είναι η θεραπεία με ραδιοσυνδέτη

Η ακτινοθεραπεία εφαρμόζεται περίπου στους μισούς ασθενείς όλων των τύπων καρκίνου. Συνήθως στοχεύει εξωτερικά από το σώμα τα καρκινικά κύτταρα, όμως καταστρέφονται και υγιείς ιστοί κατά τη διαδικασία. Η θεραπεία με ραδιοσυνδέτη αντίθετα, χορηγείται ενδοφλεβίως ως έγχυση και περιέχει ραδιενεργά ισότοπα δεσμευμένα με έναν συνδέτη. Πρόκειται για μόρια που συνδέονται στους υποδοχείς των καρκινικών κυττάρων και επιτρέπουν τη χορήγηση μιας πολύ πιο στοχευμένης δόσης ακτινοβολίας.

Η Novartis, η οποία αναπτύσσει ογκολογικά φάρμακα εδώ και δεκαετίες, αποτελεί πρωτοπόρο στην ανάπτυξη των νέων ακτινοθεραπειών με ραδιοσυνδέτη. Το προβάδισμα έναντι άλλων ανταγωνιστών της απέκτησε με δύο στρατηγικές κινήσεις: Το 2017, εξαγόρασε την εταιρεία «Advanced Accelerator Applications», η οποία ανέπτυσσε προηγμένες εφαρμογές στην πυρηνική ιατρική και είχε ιδρυθεί από επιστήμονες του CERN. Τον επόμενο χρόνο, η Novartis εξαγόρασε για 2,1 δισ. δολάρια την εταιρεία βιοτεχνολογίας Endocyte. Ήδη έχει λάβει εγκρίσεις στις ΗΠΑ για τον νέο τύπο θεραπειών για κάποιους καρκίνους της γαστρεντερικής οδού και για καρκίνο του προστάτη, ενώ έχει επεκτείνει τις θεραπευτικές ενδείξεις και σε ασθενείς πρώιμων σταδίων της νόσου.

Αυτή τη στιγμή, η Novartis έχει επτά δυνητικές θεραπείες με ραδιοσυνδέτες υπό δοκιμή σε 15 κλινικές μελέτες, ενώ ακόμη περισσότερες βρίσκονται σε προκλινικό στάδιο. Οι ερευνητές εξετάζουν διαφορετικά ισότοπα σε συνδυασμό με θεραπείες και επεκτείνονται και σε άλλους τύπους καρκίνου, όπως του πνεύμονα, του μαστού, του παγκρέατος και του παχέος εντέρου.

Αγορά 30 δισ. δολαρίων

Το 2021, ο διευθύνων σύμβουλος της Novartis, Vas Narasimhan εκτιμούσε ότι η αγορά των θεραπειών με ραδιοσυνδέτη θα μπορούσε να φτάσει τα 10 δισ. δολάρια σε αξίες. Νωρίτερα φέτος, δήλωσε στην εφημερίδα Financial Times, ότι εάν ο νέος τύπος θεραπείας επιτύχει τους δυνητικούς θεραπευτικούς στόχους που έχουν τεθεί, θα μπορούσε να εκτοξεύσει τη συγκεκριμένη αγορά στα 25-30 δισ. δολάρια. «Πιστεύουμε ότι υπάρχει ένα σύνολο στόχων που είναι μοναδικοί και θα μπορούσαν να επιτευχθούν μόνο με ακτινοθεραπεία με ραδιοσυνδέτη» ανέφερε ο Narasimhan.

Όμως, η πολλά υποσχόμενη θεραπεία συνοδεύεται από μεγάλες προκλήσεις στην παραγωγή και στην εφοδιαστική αλυσίδα. Τα ραδιοϊσότοπα που χρησιμοποιεί παράγονται σε πυρηνικό αντιδραστήρα και το ραδιενεργό φάρμακο πρέπει να παρασκευάζεται, να μεταφέρεται και να χορηγείται με ασφάλεια στους ασθενείς.

Στο κύριο εργαστήριο της Novartis στη Βασιλεία της Ελβετίας, όπου παρασκευάζονται οι ραδιοσυνδέτες, τοποθετήθηκαν 40 τόνοι μολύβδου, για να μην διαρρεύσει ραδιενέργεια στις υπόλοιπες εγκαταστάσεις. Οι επιστήμονες που εργάζονται εκεί φέρουν μετρητές, ακόμα και πάνω στα δάκτυλά τους, για να βλέπουν την έκθεσή τους σε ραδιενεργά υλικά.

Ραδιοϊσότοπα

«Για κάθε τύπο καρκίνου, θα υπάρχει ένα μοναδικό διάλυμα» δήλωσε ο Narasimhan. Όταν εγκριθούν νέες θεραπείες με ραδιοσυνδέτη, η πρόκληση θα είναι πώς θα παραχθούν σε μεγάλη κλίμακα.

Η Novartis έχει ήδη δεσμεύσει μεγάλη μερίδα των παγκόσμιων προμηθειών λουτεσίου, ενός ραδιενεργού ισοτόπου. Το αποτέλεσμα είναι ανταγωνιστικές εταιρείες να αναζητούν εναλλακτικές λύσεις σε άλλα υλικά, όπως το ακτίνιο. Όμως και εδώ υπάρχουν προβλήματα, καθώς μεγάλες ποσότητες αυτού του ισοτόπου βρίσκονται στη Ρωσία.

Εκτός από τις πρώτες ύλες, πρόκληση αποτελεί η παραγωγή και διάθεση των νέων θεραπειών. Μόλις το ραδιενεργό υλικό παρασκευαστεί, η εταιρεία έχει περιθώριο 3-5 ημερών για την παραγωγή του φαρμάκου και τη διάθεσή του στον ασθενή, πριν αυτό χάσει τη δραστικότητά του. Κάθε φιάλη φτιάχνεται ξεχωριστά για κάθε ασθενή, με βάση την ημερομηνία που έχει προγραμματιστεί η χορήγηση της θεραπείας.

Μάλιστα, για τη διευκόλυνση της μεταφοράς των ραδιοφαρμάκων στα νοσοκομεία όπου θα χορηγούνται αυτές οι θεραπείες, η Novartis επεκτείνει τις παραγωγικές της εγκαταστάσεις, προσθέτοντας νέες στην Κίνα, την Ιαπωνία και τις ΗΠΑ.

Υπάρχουν, όμως, και άλλες προκλήσεις: Όταν η θεραπεία με ραδιοσυνδέτη χορηγείται στους ασθενείς, το ραδιενεργό υλικό παραμένει στον οργανισμό. Σε κάποιες χώρες, όπως στη Γερμανία και την Ιαπωνία, οι ασθενείς πρέπει να διανυκτερεύσουν απομονωμένοι σε ειδικό θάλαμο του νοσοκομείου. Αυτή τη στιγμή, είναι λίγες οι εταιρείες που μπορούν να κατασκευάσουν τέτοιες ειδικές εγκαταστάσεις στα νοσοκομεία.

Επίσης, θα πρέπει να εκπαιδευτούν οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό για την ασφάλεια τόσο των ίδιων όσο και των ασθενών, ενώ πρόσθετα προβλήματα προκύπτουν από κανονισμούς που ισχύουν σε διάφορες χώρες, όπως για παράδειγμα είναι η διατήρηση βιολογικών υλικών των ασθενών για 70 ημέρες μέχρι να μην είναι πλέον ενεργό το ραδιοφάρμακο.

Το μέλλον στη θεραπεία του καρκίνου

Παρά τις προκλήσεις, οι στοχευμένες αγωγές αυτού του τύπου θεωρούνται το μέλλον στη θεραπεία του καρκίνου. Εκτιμάται ότι χρειάζονται ακόμη 10-15 χρόνια για να δημιουργηθεί το κατάλληλο οικοσύστημα που θα καταστήσει τη θεραπεία με ραδιοσυνδέτη ευρέως προσβάσιμη.

Η Novartis έχει ξεπεράσει πολλά από τα προβλήματα, κυρίως στο κομμάτι των παραγωγικών δυνατοτήτων της. Παράλληλα, έχει δημιουργήσει ένα «υψηλό φράγμα εισόδου για άλλους ανταγωνιστές». Ο Narasimhan συμφωνεί ότι η Novartis έχει ένα πλεονέκτημα:

«Όταν μπαίνεις σε αυτόν τον τομέα αποκτώντας μια βιοτεχνολογική εταιρεία, κάτι που έχουν κάνει ορισμένοι από τους ανταγωνιστές μας, σου δίνει μια αρχή. Αλλά χρειάζεται πολλή δουλειά και επένδυση για να το επιτύχεις αυτό. Έχουμε ένα προβάδισμα πέντε ετών» κατέληξε.

(Πηγή: Financial Times)

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

14:44ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Ελλάδα – Βοσνία Ερζεγοβίνη: Η μάχη της Εθνικής για την πρωτιά στον όμιλο της Λεμεσού

14:37ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε διαμέρισμα στον Πειραιά

14:35ΚΟΣΜΟΣ

Λούκας Χορν: Πέρασε 4 μήνες σε κώμα και γράφει ιστορία στη μουσική - «Η ΑΙ μου έδωσε φωνή»

14:32ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Sani Festival: Ολοκληρώθηκε με μεγάλο αφιέρωμα στη Λίνα Νικολακοπούλου

14:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Ελλάδα – Βοσνία Ερζεγοβίνη: Οριστικά εκτός ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

14:27ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR, Ρογκαβόπουλος: «Περήφανος που είμαι εδώ»

14:24ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπή κυκλοφορίας στην Πανόρμου - Λάδια στην άσφαλτο

14:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Το καρτέλ της Κρήτης – 600 διακινήσεις, 5 κιλά κοκαΐνης και μισό εκατομμύριο ευρώ κέρδος

14:19ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

48ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας: Δυναμικό restart με νέα διεύθυνση και 223 ταινίες

14:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαφία της Κρήτης: Πλήρωναν τα ναρκωτικά μέσω iris ή στα POS της νόμιμης επιχείρησης μελών

14:08ΕΛΛΑΔΑ

LIVE - Οι ανακοινώσεις της ΕΛ.ΑΣ. για την μαφία της Κρήτης - «Κερδήθηκε μια μάχη όχι ο πόλεμος»

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκίνησαν οι αεροψεκασμοί στην Ξάνθη για τα κουνούπια

14:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Ελλάδα – Βοσνία Ερζεγοβίνη: Αμφίβολος ο Αντετοκούνμπο, εκτός ο Λαρεντζάκης

14:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: «Να είμαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου…» - Οι πρώτες δηλώσεις και στιγμές του «κιτρινόμαυρου» Γκρούγιτς

14:01ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μίκης Θεοδωράκης: Κλίμα συγκίνησης στο ετήσιο μνημόσυνο για τον συνθέτη στα Χανιά

13:59ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Metlen: Ελήφθη η Τελική Επενδυτική Απόφαση για το 4ο εργοστάσιο αμυντικού εξοπλισμού στον Βόλο

13:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Φορολογική μεταρρύθμιση με έμφαση στην οικογένεια και τη μεσαία τάξη

13:56ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Περιοδεία στην Ελλάδα ξεκινά το μονοθέσιο της McLaren Formula 1 Team

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Η τραγική ιστορία του κλαρινίστα που έπαιξε τα «Μανταλάκια» στην πρώτη εκτέλεση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:38ΦΑΡΜΑΚΟ

Νέος τύπος ακτινοθεραπείας «εξαφανίζει» τον καρκίνο σε 6 μήνες - Τα ειδικά ραδιοφάρμακα και οι προκλήσεις

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Κρήτη 850 από τους 1.036 ΑΦΜ που έλαβαν επιδοτήσεις παρανόμως

13:22ΚΟΣΜΟΣ

Τα γαλλικά νοσοκομεία έλαβαν εντολή να είναι έτοιμα για πόλεμο στην Ευρώπη

21:03ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τοιχογραφία του Χριστού να θεραπεύει άρρωστους σε οικισμό όασης της Αιγύπτου

14:37ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε διαμέρισμα στον Πειραιά

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Η τραγική ιστορία του κλαρινίστα που έπαιξε τα «Μανταλάκια» στην πρώτη εκτέλεση

13:31ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στην Πάτρα: Νεκρός 27χρονος μοτοσικλετιστής - Εγκατέλειψε το σημείο ο οδηγός ΙΧ

09:33ΚΟΣΜΟΣ

Διάσημη TikToker, ο σύζυγος και τα παιδιά εκτελέστηκαν από καρτέλ - Ήταν τυλιγμένοι σε πλαστικό σε καρότσα φορτηγού

09:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία αλλάζει το σκηνικό - Πότε θα «χτυπήσει» την Ελλάδα

11:23ΚΟΣΜΟΣ

Νάξος: Η απάντηση της ταβέρνας για το επεισόδιο με Ισραηλινούς - «Έφυγαν και δεν πλήρωσαν!»

12:06ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Διερευνήθηκαν 6.354 ΑΦΜ, πρόστιμα €22,7 εκατ. σε 1.036 - Χρυσοχοΐδης: Δεσμεύονται οι περιουσίες τους

12:33ΕΛΛΑΔΑ

Διπλή τραγωδία στην Εύβοια: Νεκρός και ο 35χρονος συνοδηγός της μηχανής που συγκρούστηκε με αυτοκίνητο

11:22ΚΟΣΜΟΣ

«Ροζ« σκάνδαλο στη Nestle: Απολύθηκε ο CEO για «μυστική ερωτική σχέση» με υφιστάμενή του

12:07ΚΟΣΜΟΣ

52 χρόνια από τη δολοφονία που «πάγωσε» την Ιρλανδία: Ο 10χρονος Μπράιαν ΜακΝτέρμοτ βρέθηκε ακρωτηριασμένος και καμένος

13:50LIFESTYLE

H μόδα «πήγε» Βενετία - Φωτογραφικό άλμπουμ με τις πιο εντυπωσιακές και τολμηρές κυρίες

14:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Ελλάδα – Βοσνία Ερζεγοβίνη: Οριστικά εκτός ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

12:42ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Αποκαλυπτικοί διάλογοι - «Είμαι ένα πάρκινγκ που πουλάει ναρκωτικά»

12:54ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κατερίνη: ΙΧ μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε σε δύο οχήματα – Νεκρός 61χρονος

09:56ΚΟΣΜΟΣ

Kέβιν Κόστνερ: Ερωτευμένος ξανά μετά το διαζύγιό του με την Κριστίν Μπαουμγκάρτνερ -Ποια είναι η 46χρονη που του έκλεψε την καρδιά

11:34ΚΟΣΜΟΣ

Το Grand Canyon σε κίνδυνο — Απειλητική ανακάλυψη στο βάθος προκαλεί παγκόσμια ανησυχία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ