Δεδομένα υγείας: «Βασικός πόρος» για τα συστήματα υγείας στο μέλλον

Τα δεδομένα υγείας και τα χρόνια νοσήματα βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης στο 10ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Στο πλαίσιο του διαλόγου σχετικά με την αξιοποίηση των δεδομένων υγείας και την ανάπτυξη στρατηγικών πρόληψης και διαχείρισης των καρδιαγγειακών νοσημάτων, συμμετείχε στο πάνελ «Safeguarding innovation, fueling growth and social prosperity» ο Κώστας Παπαγιάννης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Novartis για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, ενώ ο Peter Wintermantel, Director of Public Affairs Hungary & EU της εταιρείας, έλαβε μέρος στο πάνελ «The heart of the matter: Collaborative strategies for tackling the chronic disease crisis».

Ο κ. Παπαγιάννης ανέδειξε την κομβική σημασία της δευτερογενούς χρήσης των δεδομένων υγείας, μεταξύ άλλων, σε τομείς όπως η πρόληψη, η έρευνα και ανάπτυξη νέων θεραπειών, η διαμόρφωση τεκμηριωμένων πολιτικών υγείας καθώς και η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υγειονομικών υπηρεσιών. «Η Ελλάδα έχει μια μοναδική ευκαιρία να εξελιχθεί σε Health Data Hub, μέσα από την εφαρμογή μίας εθνικής στρατηγικής που θα δίνει προτεραιότητα στη χρήση δεδομένων και στη δημιουργία υπεραξίας κάτω από ένα σαφές ρυθμιστικό πλαίσιο» τόνισε. Πρότεινε δε τη δημιουργία μιας εθνικής, διατομεακής ομάδας εργασίας, η οποία θα αναλάβει τον συντονισμό, την παρακολούθηση και υλοποίηση ενός ολιστικού πλάνου για την αξιοποίηση των δεδομένων υγείας ως οικονομικού πόρου για το σύστημα υγείας. «Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα δεδομένα και την αξιοποίησή τους ως βασικό πόρο του συστήματος υγείας για την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών που θα προκύψουν στο μέλλον» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μεταφέροντας τη διεθνή εμπειρία, ο κ. Wintermantel αναφέρθηκε στη σημασία της πρόσφατης ομόφωνης υιοθέτησης των Συμπερασμάτων του Συμβουλίου της ΕΕ για την καδιαγγειακή υγεία ως ένα ιστορικό βήμα που καταδεικνύει τη δέσμευση των κρατών-μελών για την αντιμετώπιση της πρώτης αιτίας θανάτου στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα σημείωσε ότι οι εξελίξεις αυτές αποτελούν μια ευκαιρία-ορόσημο για τη δημιουργία δομημένων εθνικών σχεδίων δράσης, τη θέσπιση μετρήσιμων στόχων, στρατηγικού πλαισίου και στοχευμένης χρηματοδότησης, με στόχο τη βελτίωση των καρδιαγγειακών δεικτών. Στο πλαίσιο αυτό, πρότεινε τη σύμπραξη ιδιωτικών και δημόσιων φορέων ως «απαραίτητη για να μεταφραστούν αυτοί οι φιλόδοξοι στόχοι σε απτές ενέργειες και λύσεις – είτε ψηφιακές, είτε λύσεις που σχετίζονται με την αξιοποίηση των δεδομένων υγείας».

