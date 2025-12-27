Συγγενής Μουγκοπέτρου: «Ήταν στημένη υπόθεση για να μείνει κρατούμενος»

Ελεύθερος αφέθηκε ο μουσικός Άρης Μουγκοπέτρος μετά τη μήνυση που κατέθεσε σε βάρος του η εν διαστάσει σύζυγός του για ενδοοικογενειακή απειλή. Η υπόθεση αναμένεται να οδηγηθεί στο ακροατήριο τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Άρης Μουγκοπέτρος είχε αποχωρήσει από τη συζυγική κατοικία ήδη από τις 15 Δεκεμβρίου. Όπως αποκάλυψε συγγενικό του πρόσωπο μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR, η εν διαστάσει σύζυγός του φέρεται να ζητούσε χρηματικό ποσό ύψους 700 ευρώ, προκειμένου να του επιτρέπει να βλέπει τις δίδυμες κόρες τους.

Ο γνωστός μουσικός – ο οποίος είχε σοβαρό ατύχημα το περασμένο Πάσχα και διατηρεί ισχυρή παρουσία στα social media – ανήμερα των Χριστουγέννων επέστρεψε στο σπίτι για να δει τα παιδιά του, χωρίς όμως να τα βρει εκεί. Μη μπορώντας να εντοπίσει ούτε την εν διαστάσει σύζυγό του, μετέβη στο αστυνομικό τμήμα προκειμένου να καταγγείλει πιθανή αρπαγή ανηλίκων, όπως ισχυρίζεται ο ίδιος.

Ωστόσο, εκεί ενημερώθηκε ότι εκκρεμούσε εις βάρος του μήνυση από τη σύζυγό του για ενδοοικογενειακή απειλή. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της ίδιας, ο Άρης Μουγκοπέτρος είχε μεταβεί στο σπίτι και της απηύθυνε ύβρεις μπροστά στα παιδιά τους.

Άτομο από το στενό οικογενειακό περιβάλλον του μουσικού, μιλώντας στο STAR, έκανε λόγο για «στημένη υπόθεση», υποστηρίζοντας ότι στόχος ήταν να κρατηθεί ο Άρης Μουγκοπέτρος στα κρατητήρια.

Όπως ανέφερε, η εν διαστάσει σύζυγος τού είχε αποστείλει εξώδικο, ζητώντας μηνιαία καταβολή 700 ευρώ ως προϋπόθεση για την επικοινωνία με τα παιδιά, παρά το γεγονός ότι –όπως σημείωσε– ο μουσικός αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα, καθώς δεν έχει σταθερά έσοδα, πληρώνει ενοίκιο για νέα κατοικία και καλύπτει έξοδα μετακίνησης λόγω τροχαίου ατυχήματος με το αυτοκίνητό του.

Παράλληλα, σύμφωνα με το ίδιο πρόσωπο, υπήρχε πίεση προς τον Άρη Μουγκοπέτρο να υπογράψει συναινετικό διαζύγιο. Η υπόθεση πλέον παίρνει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, με όλες τις πλευρές να αναμένεται να καταθέσουν τις θέσεις τους στο δικαστήριο.

Διαβάστε επίσης