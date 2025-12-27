Τραγωδία στα Βαρδούσια: Πιθανώς αποπροσανατολίστηκαν - Η χιονοθύελλα επηρέασε το μονοπάτι

Είναι πιθανό οι τέσσερις ορειβάτες που σκοτώθηκαν στα Βαρδούσια ανήμερα Χριστούγεννα να αποπροσανατολίστηκαν λόγω των έντονων καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στο βουνό, εκτιμά ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας.

Οι τέσσερις ορειβάτες ξεκίνησαν την ημέρα των Χριστουγέννων για ανάβαση στην περιοχή του Κόρακα, στην κορυφογραμμή των Βαρδουσίων ορέων. «Τέσσερις συνάνθρωποί μας ξεκίνησαν για ορειβασία στην περιοχή των Βαρδουσίων. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των ντόπιων και τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, φαίνεται πως αποπροσανατολίστηκαν», ανέφερε ο κ. Τσίγκας, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Το υψόμετρο, το έντονο ανάγλυφο της περιοχής και οι καιρικές συνθήκες πιθανότατα έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην τραγωδία, όπως εκτιμά ο ίδιος: «Οι συνθήκες λόγω υψομέτρου και έντονου ανάγλυφου ενδεχομένως τους ανάγκασαν να χάσουν τον προσανατολισμό τους».

«Η ορατότητα ήταν πολύ χαμηλή, υπήρχε πάρα πολύ χιόνι και ενδεχομένως χιονοθύελλα επηρέασε τη διαδρομή που ακολούθησαν», συμπλήρωσε, ενώ επισημαίνει ότι το φρέσκο χιόνι και οι ισχυροί άνεμοι ενδέχεται να μετακίνησαν μεγάλες ποσότητες χιονιού: «Κάποιος άνεμος μπορεί να οδήγησε μεγάλο όγκο χιονιού στο σημείο όπου τελικά εντοπίστηκαν».

Aναφορικά με το εάν ήταν έμπειροι ορειβάτες, σημείωσε ότι ορισμένοι από τους τέσσερις είχαν ανέβει παλαιότερα στην κορυφή, ωστόσο το χιόνι που είχε πέσει είχε κάνει πολύ δύσκολο το να βρουν τα μονοπάτια. «Υπήρχαν και κάποιες καλύβες, αλλά δεν εντοπίστηκαν εκεί. Στη συνέχεια με τη βοήθεια των drones, του ελικοπτέρου, αλλά και έμπειρων συναδέλφων από τρείς ορειβατικές ομάδες και από τέσσερις ΕΜΑΚ μπορέσαμε να τους εντοπίσουμε», είπε ο κ. Τσίγκας.

