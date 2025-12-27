«Τους εντόπισαν σχεδόν αγκαλιασμένους» - Τραγική κατάληξη στην έρευνα για τους τρεις ορειβάτες

Τραγωδία σημειώθηκε στα Βαρδούσια Όρη της Φωκίδας, με τους ορειβάτες που αναζητούνταν από το πρωί των Χριστουγένννων να εντοπίζονται νεκροί, καταπλακωμένοι από χιόνι, το βράδυ της Παρασκευής (26/12).

Οι τρεις ορειβάτες που είχαν εξαφανιστεί, καθώς και μία ακόμα γυναίκα, βρέθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους κάτω από χιονοστιβάδα, κάτι που επιβεβαιώνει το χειρότερο σενάριο που πίστευαν από την αρχή των ερευνών οι διασώστες.

Το σημείο στο οποίο βρέθηκαν χαρακτηρίζεται από απότομα περάσματα και κάθετες πλαγιές.

Έμπειροι ορειβάτες και διασώστες εξηγούν ότι ακόμα και ένας μικρός θόρυβος ή μια φωνή μπορεί να πυροδοτήσει μια μεγάλη χιονοστιβάδα, όταν το χιόνι είναι φρέσκο και ασταθές.

Τους εντόπισαν σχεδόν αγκαλιασμένους

Οι διασώστες τούς εντόπισαν θαμένους κάτω από το χιόνι σε πολύ κοντινή απόσταση μεταξύ τους, σχεδόν αγκαλιασμένους, κάτι που δείχνει ότι δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν και να απομακρυνθούν.

Υπενθυμίζεται, ότι νωρίτερα είχαν εντοπιστεί ίχνη τα οποία χάνονταν απότομα, ένα στοιχείο που από την αρχή ενίσχυε το σενάριο της χιονοστιβάδας. Η ομάδα είχε ξεκινήσει την ανάβαση υπό καλές καιρικές συνθήκες, ωστόσο ο καιρός άλλαξε εξαιτίας υψομετρικών και μορφολογικών συνθηκών.

Ανέβαινε τακτικά στο βουνό

Σημειώνεται ότι ένας από τους ορειβάτες γνώριζε πολύ καλά τη διαδρομή, καθώς τα τελευταία χρόνια διέμενε στο χωριό Αθανάσιος Διάκος και πραγματοποιούσε τακτικά τη συγκεκριμένη ανάβαση.

Οι διαδικασίες ανάσυρσης και μεταφοράς πραγματοποιούνται με μεγάλη προσοχή, καθώς πρόκειται για ένα δύσβατο σημείο, ενώ αναμένεται να ολοκληρωθούν όταν το επιτρέψουν οι καιρικές και επιχειρησιακές συνθήκες.

Το χρονικό της τραγωδίας

Σωστικά συνεργεία και εθελοντές έδιναν μάχη με τον χρόνο για δύο ημέρες στα Βαρδούσια όρη. Οι τρεις φίλοι αναχώρησαν το πρωί των Χριστουγέννων από το χωριό Αθανάσιος Διάκος με σκοπό να ακολουθήσουν ορεινή διαδρομή σε δύσβατο σημείο της περιοχής. Έκτοτε δεν είχαν δώσει κανένα σημείο ζωής.

Πριν την τραγική κατάληξη της επιχείρησης διάσωσης, είχε εντοπιστεί το όχημα των ορειβατών.

Ο Δημήτρης Ραβάνης, φίλος των ορειβατών, δήλωσε στην ΕΡΤ: «Το ένα το παιδί νοικιάζει σπίτι στο χωριό. Είναι έμπειρος ορειβάτης και μαζί με δυο φίλους ανεβήκανε στο βουνό. Καταφύγια είναι δυο αλλά είναι κλειστά. Τα καταφύγια τα ελέγξαμε χθες δεν είναι εκεί».

«Εγώ πήγα μέχρι τα καταφύγια, το χιόνι ήταν πολύ εχθές, μέχρι το δεύτερο καταφύγιο ήταν μέχρι το γόνατο», δήλωσε ένας άλλος ορειβάτης.

Αμέσως σήμανε συναγερμός στις Αρχές. Σύμφωνα με την πυροσβεστική δύο από τους αγνοούμενους ήταν έμπειροι ορειβάτες, ωστόσο η περιοχή είναι δύσβατη και επικίνδυνη. Χαμηλές θερμοκρασίες, περιορισμένη ορατότητα αλλά και η μορφολογία του εδάφους δυσχέραιναν τη μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης.

Ο Δημήτρης Ραβάνης, φίλος των ορειβατών, υποστήριξε: «Εμείς οι ντόπιοι που ανεβήκαμε στο βουνό για να κάνουμε μια έρευνα δεν μπορέσαμε να βρούμε κάτι».

Τα κινητά τους τηλέφωνα παρέμεναν εκτός δικτύου, γεγονός που καθιστούσε αδύνατη κάθε προσπάθεια επικοινωνίας και εντοπισμού.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 30 πυροσβέστες με τις ορειβατικές ομάδες 1ης, 6ης, 7ης και 8ης ΕΜΑΚ ενώ από το πρωί drone χτένιζε από αέρος δύσβατα και δυσπρόσιτα σημεία της περιοχής.

Οι ομάδες ήταν κατάλληλα εξοπλισμένες για νυχτερινή και ορεινή επιχείρηση και κινούνταν σε ένα εξαιρετικά δύσκολο και απαιτητικό πεδίο, με βαθύ χιόνι, απότομες πλαγιές και περιορισμένη ορατότητα.

Η περιοχή στα Βαρδούσια αποτελεί ιδιαίτερα απαιτητικό αναρριχητικό προορισμό, που τον χειμώνα δεν συγχωρεί λάθη, ακόμα και από τους πιο έμπειρους.

