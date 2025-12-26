Καλάβρυτα: Βοήθεια μέσω του Οδοντωτού για ορειβάτες που αντιμετώπισαν πρόβλημα υγείας

Ορειβάτες που ζήτησαν βοήθεια λόγω προβλήματος υγείας στα Καλάβρυτα έλαβαν άμεση συνδρομή από τον οδοντωτό σιδηρόδρομο, και συγκεκριμένα την αμαξοστοιχία 1331 και το προσωπικό της.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Hellenic Train, οι ορειβάτες έκαναν πεζοπορία και ζήτησαν βοήθεια καθώς ο ένας δεν ένιωθε καλά λόγω καρδιακού προβλήματος.

Οι δύο ορειβάτες , ενώ η αμαξοστοιχία βρισκόταν στο 11ο χιλιόμετρο της διαδρομής, έκαναν σήμα στο τρένο ζητώντας βοήθεια. Ο συνοδός της αμαξοστοιχίας επικοινώνησε άμεσα μαζί τους προκειμένου να διαπιστώσει τις ανάγκες τους και στη συνέχεια οι ορειβάτες επιβιβάστηκαν στην αμαξοστοιχία.

Η αμαξοστοιχία, με 108 επιβάτες, συνέχισε τη διαδρομή της προς τον σταθμό Διακοπτού, ενώ παράλληλα, κατόπιν συνεννόησης, είχε ήδη κληθεί ασθενοφόρο ώστε να βρίσκεται σε ετοιμότητα κατά την άφιξή της.

Με την άφιξη της αμαξοστοιχίας στο Διακοπτό, ο ορειβάτης εξετάστηκε από το ιατρικό προσωπικό του ασθενοφόρου και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Η αμαξοστοιχία συνέχισε κανονικά το δρομολόγιό της, χωρίς να επηρεαστεί η ώρα άφιξης στον τελικό της προορισμό.

