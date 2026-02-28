Παναθηναϊκός – Άρης: Με Σισοκό η «πράσινη» αποστολή | Διάταση στον δικέφαλο ο Σιώπης

Ο Παναθηναϊκός απέκλεισε τη Βικτόρια Πλζεν κι εξασφάλισε θέση στους «16» του Europa League, όπου θα αντιμετωπίσει την Μπέτις.

Τα βλέμματα στο «τριφύλλι» στρέφονται στο ελληνικό πρωτάθλημα και την αναμέτρηση με τον Άρη στη Λεωφόρο. Οι «πράσινοι» ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους, με τον Ράφα Μπενίτεθ να έχει ένα πολύ ευχάριστο νέο, καθώς για πρώτη φορά διαθέσιμος είναι ο Μούσα Σισοκό.

Ο Μανώλης Σιώπης υποβλήθηκε σε μαγνητική, η οποία έδειξε ότι έχει υποστεί διάταση στον δεξιό δικέφαλο κι ακολούθησε θεραπεία, όπως κι ο Πάλμερ – Μπράουν. Ο Ίνγκασον έκανε αποφόρτιση κι έμεινε εκτός αποστολής, ενώ ατομικό έκαναν οι Ντέσερς, Τσιριβέγια και Κώτσιρας.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με τον Άρη: Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Τουμπά, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Τσέριν, Σισοκό, Κοντούρης,Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.

Διαβάστε επίσης