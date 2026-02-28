Ανθρακωρύχοι βρίσκουν έναν «θησαυρό» της φύσης στα έγκατα της γης

Ένας εντυπωσιακός κρύσταλλος βρέθηκε στα βάθη του σερβικού ορυχείου Τρέπτσα, την Παρασκευή.

Ο επιβλητικός κρύσταλλος, ύψους 1.4 μέτρων και πλάτους 1.2 μέτρων ανακαλύφθηκε από ανθρακωρύχους.

Όπως λένε, αυτό το σπάνιο ορυκτό δείγμα αντιπροσωπεύει όχι μόνο ένα φυσικό φαινόμενο, αλλά και ένα σύμβολο μιας μακράς μεταλλευτικής παράδοσης και επιμονής των μεταλλωρύχων της Τρέπτσα.

Η εταιρεία έστειλε ιδιαίτερες ευχαριστίες στους ανθρακωρύχους για τον επαγγελματισμό και την αφοσίωσή τους.

«Είμαστε περήφανοι που μοιραζόμαστε μαζί σας την εξόρυξη αυτού του εξαιρετικού κρυστάλλου από τα βάθη του ορυχείου.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στους ανθρακωρύχους του Horizon XI και του Shift C που, με επαγγελματισμό και καθημερινό θάρρος, κατέστησαν δυνατή την εξαγωγή αυτού του φυσικού θησαυρού από την καρδιά του υπόγειου της Trepca. Αυτός ο κρύσταλλος δεν είναι μόνο ένας σπάνιος ορυκτολογικός σχηματισμός - αλλά και σύμβολο σκληρής δουλειάς, παράδοσης αιώνων, αλλά και του αδάμαστου πνεύματος των ανθρακωρύχων Trepca» αναφέρει η ανακοίνωση.