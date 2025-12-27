Βασιλόπιτες ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: 30% μεγαλύτερη ποσότητα, 100% γιορτινή απόλαυση

Φέτος τα Ζαχαροπλαστεια ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ανταποδίδουν την εμπιστοσύνη μας με 30% μεγαλύτερη ποσότητα — πάντα με την ίδια εγγυημένη ποιότητα, φρεσκάδα και γεύση που αγαπάμε.

Η αλλαγή του χρόνου έχει πάντα μια μικρή τελετουρ

γία: το τραπέζι στρώνεται, τα φώτα χαμηλώνουν, τα βλέμματα συναντιούνται… και κάπου εκεί, η βασιλόπιτα γίνεται το πιο γλυκό “καλό ποδαρικό”. Στα Ζαχαροπλαστεία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, αυτή η στιγμή δεν είναι απλώς μια γιορτινή παράδοση. Είναι δέσμευση: ποιοτικά υλικά, φρεσκάδα και γεύση που μένει σταθερή κάθε χρονιά.

basilopites-all-1.jpg


Τέσσερις γευστικές επιλογές, μία γιορτινή υπόσχεση!

Για όσους αγαπούν τη σοκολάτα, οι επιλογές είναι απλώς ακαταμάχητες. Η βασιλόπιτα με μαύρη σοκολάτα είναι ένα αφράτο κέικ με αρωματικό πορτοκάλι και τραγανά καρύδια, ντυμένο με πλούσια, βαθιά σοκολάτα που ισορροπεί ιδανικά τη γιορτινή γλύκα. Η βασιλόπιτα με λευκή σοκολάτα, πιο βελούδινη και φίνα, “δένει” υπέροχα με το πορτοκάλι και το καρύδι, αφήνοντας μια κρεμώδη επίγευση που θυμίζει γιορτές.

Και αν είστε από εκείνους που κρατούν την παράδοση “καθαρή”, η βασιλόπιτα κέικ με άχνη ζάχαρη είναι η πιο κομψή απάντηση: απλή, χιονισμένη, διαχρονική — σαν να κρατά μέσα της όλες τις ευχές της χρονιάς.

Φυσικά, δεν θα μπορούσε να λείπει η βασιλόπιτα τσουρέκι: αρωματική, μαστιχωτή, με εκείνη την υφή που ξεχωρίζει από την πρώτη μπουκιά — και σε επιλογή χωρίς ζάχαρη, για όσους θέλουν πιο…”ελαφριά” απόλαυση.

tsoyreki.jpg



Ποιότητα που φαίνεται στη λεπτομέρεια!

Κάθε βασιλόπιτα των Ζαχαροπλαστείων ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ φτιάχνεται με την ίδια φροντίδα που θα βάζατε κι εσείς στο σπίτι: ποιοτικά υλικά, σωστό ψήσιμο, φρεσκάδα και εγγύηση από ένα διαχρονικό όνομα που έχει χτίσει τη φήμη του πάνω στη συνέπεια.

sokolata.jpg


Και το καλύτερο; Μπορείτε να την αποκτήσετε όπως σας εξυπηρετεί: με παραγγελία online από το site, με τηλεφωνική προπαραγγελία ή με μια επίσκεψη στο πλησιέστερο κατάστημα για να διαλέξετε επιτόπου τη γεύση που σας ταιριάζει.

30% μεγαλύτερη ποσότητα, γιατί τέτοια γεύση αξίζει να τη μοιράζεσαι!

leykh-sokolata.jpg



Φέτος, τα Ζαχαροπλαστεία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ανταποδίδουν την εμπιστοσύνη του κοινού με μια χειροπιαστή κίνηση: 30% μεγαλύτερη ποσότητα σε όλες τις βασιλόπιτες! Περισσότερα κομμάτια για όλους, περισσότερες “δεύτερες μπουκιές” και — τελικά — περισσότερες μικρές στιγμές που μοιράζονται γύρω από το γιορτινό τραπέζι.

Κάντε τη βασιλόπιτα κάτι παραπάνω από ένα έθιμο. Κάντε την αφορμή για να έρθετε πιο κοντά με τους ανθρώπους που αγαπάτε, να γελάσετε λίγο πιο δυνατά, να μοιραστείτε γεύσεις και ευχές, χωρίς βιασύνη. Γιατί αυτές οι μέρες δεν μετριούνται μόνο με ημερομηνίες — μετριούνται με στιγμές.

www.konstandinidis.gr

Βρείτε εδώ το κοντινό σας κατάστημα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ!


