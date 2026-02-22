ΗΠΑ: Οι Αρχές σκότωσαν άνδρα που προσπάθησε να μπει στην κατοικία Τραμπ, στο Μαρ α Λάγκο

Η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ ανακοίνωσε την Κυριακή ότι πράκτορές της πυροβόλησαν και σκότωσαν έναν άνδρα περίπου 20 ετών, αφού προσπάθησε να εισέλθει παράνομα σε ασφαλή περίμετρο στο θέρετρο Mar-a-Lago του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. στο Γουέστ Παλμ Μπιτς της Φλόριντα.

Ο Τραμπ βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Ουάσινγκτον.

Παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ συχνά περνά τα Σαββατοκύριακα στο θέρετρό του, κατά τη διάρκεια αυτού του περιστατικού βρισκόταν στον Λευκό Οίκο. Η Πρώτη Κυρία, Μελάνια Τραμπ, ήταν επίσης μαζί με τον πρόεδρο στον Λευκό Οίκο, το Σάββατο το βράδυ.

Το όνομα του ατόμου που πυροβολήθηκε δεν έχει δημοσιοποιηθεί. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Μυστικής Υπηρεσίας, ο άνδρας «εθεάθη στη βόρεια πύλη της ιδιοκτησίας του Mar-a-Lago να φέρει κάτι που έμοιαζε με καραμπίνα και δοχείο καυσίμου».

Ο άνδρας πυροβολήθηκε από πράκτορες της Υπηρεσίας Μυστικής Υπηρεσίας και έναν αναπληρωτή σερίφη της κομητείας Palm Beach, σύμφωνα με την ανακοίνωση της υπηρεσίας.

Ο Τραμπ έχει αντιμετωπίσει πολλαπλές απειλές κατά της ζωής του τα τελευταία χρόνια. Τον Ιούλιο του 2024, τραυματίστηκε όταν ένας ένοπλος άνοιξε πυρ κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στο Μπάτλερ της Πενσυλβάνια. Δύο μήνες αργότερα, οι αρχές συνέλαβαν έναν άνδρα οπλισμένο με τουφέκι κοντά στο γήπεδο γκολφ του Τραμπ στο Γουέστ Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, ενώ ο πρόεδρος έπαιζε εκεί, ένα περιστατικό που οι αξιωματούχοι χαρακτήρισαν ως άλλη μια απόπειρα δολοφονίας.

