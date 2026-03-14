ΗΠΑ: Τα «φλεγόμενα» ποτάμια καθάρισαν και οι ενυδρίδες επέστρεψαν στο σπίτι τους

Ήταν 1986 όταν το Τμήμα Φυσικών Πόρων του Οχάιο ξεκίνησε το φιλόδοξο πρόγραμμα επανένταξης της βορειοαμερικανικής ενυδρίδας στα ποτάμια και τις ακτές των Μεγάλων Λιμνών. Σαράντα χρόνια μετά, αυτός ο χαρισματικός «κορυφαίος θηρευτής» έχει καταφέρει να επαναποικίσει μεγάλο μέρος των παλιών του υδάτινων εδαφών σε Οχάιο, Νέα Υόρκη, Μίσιγκαν και Οντάριο, θωρακίζοντας την κορυφή της τροφικής αλυσίδας.

Η περιοχή των Μεγάλων Λιμνών, που φιλοξενεί το ένα πέμπτο του γλυκού νερού παγκοσμίως, αποτελεί ένα ζωτικό οικοσύστημα για δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους και χιλιάδες είδη χλωρίδας και πανίδας. Ωστόσο, η βιομηχανοποίηση και το ανεξέλεγκτο κυνήγι για τη γούνα τους είχαν οδηγήσει τις ενυδρίδες σε αφανισμό. Το 1980, έρευνα έδειξε ότι το είδος είχε εξαφανιστεί τοπικά σε 11 πολιτείες των ΗΠΑ.

Μια ιστορία περιβαλλοντικής ανάκαμψης

Η ανατροπή ξεκίνησε με τη μεταφορά πληθυσμών από τον νότο (Αρκάνσας και Λουιζιάνα) προς τον βορρά. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε η ιστορική συμφωνία ΗΠΑ-Καναδά του 1972 για την Ποιότητα των Υδάτων, η οποία επέβαλε τη μείωση των τοξικών αποβλήτων και την αποκατάσταση των κατεστραμμένων οικοτόπων.

Σήμερα, η αποβιομηχανοποίηση και η αναζωογόνηση των παραποτάμιων περιοχών επιτρέπουν στην ενυδρίδα να επιστρέψει δυναμικά. Η παρουσία της αποτελεί «ζωντανό» δείκτη υγείας του περιβάλλοντος, προμηνύοντας καθαρότερα νερά, πλουσιότερα αποθέματα ψαριών και αυξημένη βιοποικιλότητα.

Από τα φλεγόμενα ποτάμια στην κολύμβηση

Είναι χαρακτηριστικό ότι ποτάμια των μεσοδυτικών πολιτειών, που κάποτε ήταν τόσο μολυσμένα ώστε «έπιαναν φωτιά», έχουν αλλάξει ριζικά. Σε πόλεις όπως το Τορόντο, το Οχάιο και το Σικάγο, τα νερά είναι πλέον κατάλληλα για κολύμβηση και ψάρεμα, με τις ενυδρίδες να είναι οι πρώτες που επωφελούνται.

Παρά το γεγονός ότι στις νοτιοδυτικές ΗΠΑ οι πληθυσμοί παραμένουν ακόμα αραιοί λόγω της αστικής ανάπτυξης, τα μηνύματα είναι ελπιδοφόρα: στο Νέο Μεξικό, για παράδειγμα, ο πληθυσμός τους έχει τριπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια, αποδεικνύοντας ότι η φύση μπορεί να ανακάμψει όταν της δοθεί η ευκαιρία.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

