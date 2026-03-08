«Το νεκροταφείο των φαλαινών»: Συγκλονιστικές εικόνες από τον παγωμένο βυθό της Γροιλανδίας

Σε ένα από τα πιο αφιλόξενα περιβάλλοντα του πλανήτη, εκεί όπου ο υδράργυρος αγγίζει τους -20°C, ο διακεκριμένος υποβρύχιος φωτογράφος Alex Dawson κατέγραψε ένα θέαμα που προκαλεί δέος και ταυτόχρονα προβληματισμό: δεκάδες σκελετούς φαλαινών minke να κείτονται στα ρηχά, εγκλωβισμένοι κάτω από τους πάγους.

Κατάδυση στην «άβυσσο»

Η πρόσβαση στο σημείο ήταν μια δοκιμασία επιβίωσης. Ύστερα από μια ώρα πορείας με χιονοπέδιλα και snowmobiles πάνω σε ασταθή πάγο, η ομάδα άνοιξε με το χέρι μια τριγωνική τρύπα στο παχύ στρώμα παγετού. Ο Dawson, φορώντας ειδική στεγανή στολή, ήταν ο πρώτος που βυθίστηκε στο απόλυτο σκοτάδι.

«Αισθάνεσαι ότι όλα αυτά τα πλάσματα της αβύσσου σε κοιτάζουν από κάτω», περιγράφει ο ίδιος. Όταν τα μάτια του προσαρμόστηκαν στο μπλε φως της παγωμένης «κρύπτης», αντίκρισε το απόκοσμο θέαμα: τα λείψανα περίπου 20 φαλαινών minke διασκορπισμένα σε βάθος μόλις πέντε μέτρων. Η λήψη του, με τίτλο "Whales Bones", του χάρισε τον τίτλο του «Υποβρύχιου Φωτογράφου της Χρονιάς 2024».

Το οικολογικό έλλειμμα της αβύσσου

Η σημασία αυτής της ανακάλυψης ξεπερνά το αισθητικό κομμάτι. Υπό κανονικές συνθήκες, όταν μια φάλαινα πεθαίνει στον ανοιχτό ωκεανό, το σώμα της βυθίζεται στην άβυσσο, δημιουργώντας αυτό που οι επιστήμονες ονομάζουν "whale fall" (πτώση φάλαινας).

Ένα και μόνο κουφάρι φάλαινας στον βυθό μπορεί να συντηρήσει έως και 407 διαφορετικά είδη οργανισμών, λειτουργώντας ως μια «νησίδα ζωής» σε ένα περιβάλλον με περιορισμένους πόρους. Από τους καρχαρίες και τα σαρκοφάγα ψάρια, μέχρι τα εξειδικευμένα σκουλήκια Osedax που καταναλώνουν το λίπος των οστών, μια φάλαινα τροφοδοτεί ένα ολόκληρο οικοσύστημα για δεκαετίες.

Η παρέμβαση του ανθρώπου

Στην ανατολική Γροιλανδία, η φυσική αυτή πορεία διακόπτεται. Οι ντόπιοι κυνηγοί, στο πλαίσιο της επιτρεπόμενης αλιείας για την επιβίωσή τους, ρυμουλκούν τις φάλαινες στην ακτή για να αφαιρέσουν το κρέας και το λίπος. Στη συνέχεια, οι σκελετοί επιστρέφουν στο νερό, αλλά παραμένουν στα ρηχά αντί να καταλήξουν στον βαθύ ωκεανό.

Αυτή η «ρηχή ταφή» στερεί από την άβυσσο ζωτικής σημασίας θρεπτικά συστατικά. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η δραματική μείωση των φαλαινών παγκοσμίως τον τελευταίο αιώνα έχει ήδη συρρικνώσει τη βιοποικιλότητα του βυθού, οδηγώντας ενδεχομένως στην εξαφάνιση ειδών που δεν προλάβαμε καν να ανακαλύψουμε.

«Βρισκόμαστε σε μια εποχή με πολύ χαμηλούς αριθμούς φαλαινών», σημειώνει ο Greg Rouse του Scripps Institution of Oceanography. «Τι χάσαμε όταν είχαμε αυτή την καταστροφική πτώση του πληθυσμού τους; Απλώς δεν γνωρίζουμε».

*Με πληροφορίες από BBC

