Η στιγμή που κινεζικό αλιευτικό χτυπά φάλαινα - Πλάνα από drone

Συγκλονιστικά πλάνα κατέγραψαν τουρίστες από τη στιγμή ένα αλιευτικό σκάφος χτυπάει και περνάει από πάνω από ένα προστατευόμενο είδος φάλαινας, ενώ κολυμπούσε σε πολυσύχναστα νερά κοντά σε ένα δημοφιλές σημείο παρατήρησης φαλαινών στα νότια παράλια της Κίνας.

Η δραματική σύγκρουση συνέβη στα ανοικτά του νησιού Weizhou και βίντεο δείχνει τη φάλαινα Bryde να αναδύεται στην επιφάνεια για να αναπνεύσει και να εκτοξεύει νερό αρκετές φορές, ενώ σκάφη παρατήρησης φαλαινών βρίσκονται σε απόσταση.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ένα αλιευτικό σκάφος φαίνεται να διασχίζει την περιοχή χωρίς να επιβραδύνει, περνώντας ακριβώς πάνω από την πλάτη της φάλαινας.

Fishing boat in China hits Bryde’s whale



The whale is nicknamed “Scarface” after its tail fin was previously injured by a propeller. It is also the most well-documented and recognisable Bryde’s whale around Weizhou Island. pic.twitter.com/Qq2XZdt5Oc — MustShareNews (@MustShareNews) February 12, 2026

Εικόνες που τραβήχτηκαν μετά το περιστατικό αποκάλυψαν μια μακριά λευκή ουλή που εκτεινόταν κατά μήκος της πλάτης του ζώου, προκαλώντας ανησυχία στους οικολόγους και τους θαλάσσιους ερευνητές.

Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι το σκάφος που εμπλέκεται ήταν καταχωρημένο ως Weizhou 0008 και είχε ολοκληρώσει τις απαιτούμενες διαδικασίες αναχώρησης πριν αποπλεύσει από το λιμάνι.

Σύμφωνα με επίσημη δήλωση, ο ιδιοκτήτης του σκάφους επέστρεφε στο λιμάνι, αφου είχε βγει να ρίξει δίχτυα για γαρίδες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης του σκάφους εντόπισε τη φάλαινα μόνο όταν αυτή βρισκόταν σε απόσταση μη ικανή για οποιαδήποτε αντίδραση ώστε να αποφευχθεί η αύγκρουση.

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Nanjing Normal, αναγνώρισαν το τραυματισμένο ζώο ως WZ-056, διασταυρώνοντας τα αρχεία.

Εμπειρογνώμονες που επικαλέστηκαν οι αρχές ανέφεραν ότι το τραύμα δεν ήταν πιθανό να προκαλέσει σοβαρή βλάβη, και η παρακολούθηση που πραγματοποιήθηκε τις επόμενες δύο ημέρες έδειξε ότι η φάλαινα συνέχιζε να κινείται κανονικά στα τοπικά ύδατα.

Οι φάλαινες Bryde είναι καταχωρημένες ως προστατευόμενο είδος πρώτης κατηγορίας στην Κίνα, και το νησί Weizhou φιλοξενεί έναν σταθερό πληθυσμό εδώ και αρκετά χρόνια.

Η συνεχής παρακολούθηση από το 2018 έχει εντοπίσει περισσότερα από 70 ζώα, που περιγράφονται ως ο μεγαλύτερος πληθυσμός παγκοσμίως μικρών φάλαινων Bryde κοντά στην ακτή.