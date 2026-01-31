Οι γαλάζιες φάλαινες έχουν σωπάσει και αυτό δεν είναι καλό

Οι γαλάζιες φάλαινες ζουν στη γη εδώ και εκατομμύρια χρόνια. Είναι το μεγαλύτερο είδος, με το μήκος τους να κυμαίνεται από 20 έως 24 μέτρα.

Χρειάστηκε προσπάθεια για να μην εξαφανιστούν το 1900 και η απαγόρευση της φαλαινοθηρίας για το είδος τους το 1966.

Έκτοτε, οι πληθυσμοί των γαλάζιων φαλαινών έχουν αυξηθεί. Ωστόσο, υπάρχει μια νέα απειλή για την ύπαρξή τους - το μεταβαλλόμενο κλίμα του πλανήτη.

Σε μία μελέτη από το Ερευνητικό Ινστιτούτο Ενυδρείου του Κόλπου Μοντερέι διαπιστώθηκε ότι τα τραγούδια των γαλάζιων φαλαινών είχαν μειωθεί κατά σχεδόν 40% τα τελευταία έξι χρόνια.

Όπως οι περισσότερες ράτσες φαλαινών, οι αρσενικές γαλάζιες φάλαινες χρησιμοποιούν το τραγούδι τους για να προσελκύσουν σύντροφο κατά την αναπαραγωγική περίοδο, με τη μείωση του τραγουδιού να υποδηλώνει μια ανησυχητική τάση για το μέλλον του είδους.

Σύμφωνα με τον John Ryan, βιολογικό ωκεανογράφο στο Ερευνητικό Ινστιτούτο Ενυδρείου Monterey Bay, ένας καθοριστικός παράγοντας ήταν πιθανότατα ένα θαλάσσιο κύμα καύσωνα του 2013, γνωστό ως The Blob.

Λέγεται ότι αύξησε τη θερμοκρασία των ωκεανών γεγονός που προκάλεσε τεράστιες ζημιές στους θαλάσσιους πληθυσμούς, με επιβλαβείς αλλαγές στη χημεία των ωκεανών, επιτρέποντας την άνθηση των τοξικών φυκιών.

«Προκάλεσε την πιο εκτεταμένη δηλητηρίαση θαλάσσιων θηλαστικών που έχει καταγραφεί ποτέ. Αυτές ήταν δύσκολες εποχές για τις φάλαινες», εξήγησε σε συνέντευξή του στο National Geographic .

Η θέρμανση του ωκεανού προκάλεσε επίσης την κατάρρευση του πληθυσμού του κριλ, το οποίο αποτελεί τη συντριπτική πλειονότητα της διατροφής της γαλάζιας φάλαινας, με αποτέλεσμα τα περισσότερα πλάσματα να δυσκολεύονται να βρουν τροφή .

«Όταν το αναλύσεις πραγματικά, είναι σαν να προσπαθείς να τραγουδήσεις ενώ πεινάς. Περνούσαν όλο τους τον χρόνο προσπαθώντας να βρουν φαγητό», πρόσθεσε.

«Δεν τις ακούμε να τραγουδούν. Ξοδεύουν όλη τους την ενέργεια ψάχνοντας. Απλώς δεν τους απομένει αρκετός χρόνος - και αυτό μας λέει ότι αυτά τα χρόνια είναι απίστευτα αγχωτικά».

Και με τους καλοκαιρινούς μήνες του 2025 να καταγράφουν τις θερμότερες θερμοκρασίες που έχουν καταγραφεί ποτέ στον Ειρηνικό Ωκεανό, σύμφωνα με το BBC, αυτή η τάση φαίνεται να θα συνεχιστεί.

Η συν-συγγραφέας και θαλάσσια βιολόγος Kelly Benoit-Bird πρόσθεσε: «Όταν έχουμε αυτά τα πραγματικά ζεστά χρόνια και τους θαλάσσιους καύσωνες, είναι κάτι περισσότερο από απλή θερμοκρασία.

«Ολόκληρο το σύστημα αλλάζει και δεν έχουμε κριλ. Έτσι, τα ζώα που βασίζονται μόνο στο κριλ είναι κάπως άτυχα.»

«Υπάρχουν συνέπειες σε ολόκληρο το οικοσύστημα από αυτά τα θαλάσσια κύματα καύσωνα.»

«Αν δεν μπορούν να βρουν τροφή και μπορούν να διασχίσουν ολόκληρη τη δυτική ακτή της Βόρειας Αμερικής, αυτή είναι μια πραγματικά μεγάλης κλίμακας συνέπεια».