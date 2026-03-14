Axios: Πρόταση Πούτιν να μεταφερθεί στη Ρωσία το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν-Την απέρριψε ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε πρόταση του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν για τη μεταφορά του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν στη Ρωσία, στο πλαίσιο μιας πιθανής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios.

Η πρόταση διατυπώθηκε σε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των δύο ηγετών νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ωστόσο - όπως αναφέρουν πηγές στο Axios - ο Τραμπ την απέρριψε.

Η τύχη των περίπου 450 κιλών ουρανίου εμπλουτισμένου κατά 60% που διαθέτει το Ιράν αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ στον πόλεμο. Το συγκεκριμένο υλικό θα μπορούσε, θεωρητικά, να μετατραπεί σε ουράνιο οπλικής ποιότητας μέσα σε λίγες εβδομάδες και επαρκεί για την κατασκευή περισσότερων από δέκα πυρηνικών βομβών.

Σε θεωρητικό επίπεδο, η πρόταση του Πούτιν θα μπορούσε να διευκολύνει την απομάκρυνση του πυρηνικού αποθέματος του Ιράν χωρίς να απαιτηθεί στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ ή του Ισραήλ στο έδαφος της χώρας.

Η Ρωσία είναι ήδη πυρηνική δύναμη και στο παρελθόν είχε φιλοξενήσει χαμηλά εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν στο πλαίσιο της πυρηνικής συμφωνίας του 2015, γεγονός που την καθιστά μία από τις λίγες χώρες με την τεχνική δυνατότητα να αναλάβει τη φύλαξη ενός τέτοιου υλικού.

Οι προτάσεις του Πούτιν

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Πούτιν παρουσίασε στον Τραμπ μια σειρά ιδεών για τον τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας τους τη Δευτέρα. Η μεταφορά του ουρανίου στη Ρωσία ήταν μία από αυτές.

«Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται μια τέτοια πρόταση. Δεν έχει γίνει αποδεκτή. Η θέση των ΗΠΑ είναι ότι πρέπει να διασφαλιστεί ο έλεγχος του ουρανίου», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο Axios.

Παρόμοιες προτάσεις είχε θέσει η Ρωσία και κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ–Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα τον περασμένο Μάιο, δηλαδή πριν από τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις τον Ιούνιο, αλλά και τις εβδομάδες πριν ξεσπάσει ο σημερινός πόλεμος.

Η στάση του Ιράν

Στον τελευταίο γύρο διαπραγματεύσεων πριν από την έναρξη του πολέμου, η Τεχεράνη είχε απορρίψει την ιδέα μεταφοράς του ουρανίου στο εξωτερικό και είχε προτείνει την αραίωση του εμπλουτισμένου ουρανίου εντός των δικών της εγκαταστάσεων, υπό την εποπτεία της Διεθνούς Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας.

Δεν είναι σαφές εάν η ιρανική πλευρά θα ήταν πλέον διατεθειμένη να εξετάσει μια τέτοια πρόταση υπό τις σημερινές συνθήκες.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Axios ότι ο Τραμπ διατηρεί ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας με πολλούς διεθνείς ηγέτες.

«Ο πρόεδρος μιλά με όλους - με τον Σι Τζιπίνγκ, τον Πούτιν, τους Ευρωπαίους - και είναι πάντα πρόθυμος να κάνει μια συμφωνία. Αλλά πρέπει να είναι καλή συμφωνία. Ο πρόεδρος δεν κάνει κακές συμφωνίες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα στρατιωτικά σενάρια

Σύμφωνα με προηγούμενες πληροφορίες του Axios, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν συζητήσει το ενδεχόμενο αποστολής ειδικών δυνάμεων στο Ιράν σε μεταγενέστερο στάδιο του πολέμου, προκειμένου να εξασφαλίσουν το πυρηνικό απόθεμα της χώρας.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή ότι η Ουάσιγκτον διαθέτει «μια σειρά επιλογών» για να θέσει υπό έλεγχο το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν. Μία από αυτές τις επιλογές, όπως είπε, θα ήταν το Ιράν να παραδώσει οικειοθελώς το απόθεμα. «Δεν ήταν πρόθυμοι να το κάνουν αυτό στις διαπραγματεύσεις. Δεν θα πω ποτέ σε αυτή την αίθουσα ή στον κόσμο τι είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε ή μέχρι πού είμαστε διατεθειμένοι να φτάσουμε - αλλά έχουμε επιλογές», ανέφερε.

Ωστόσο, σε συνέντευξή του στο Fox News Radio, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι η εξασφάλιση του συγκεκριμένου πυρηνικού υλικού δεν αποτελεί άμεση προτεραιότητα. «Δεν εστιάζουμε σε αυτό τώρα, αλλά κάποια στιγμή ίσως το κάνουμε», δήλωσε.

Ρωσική βοήθεια προς το Ιράν

Ο Τραμπ παραδέχθηκε επίσης για πρώτη φορά ότι η Ρωσία ενδέχεται να βοηθά το Ιράν στον πόλεμο, έπειτα από δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι η Μόσχα παρέχει πληροφορίες για τον εντοπισμό αμερικανικών δυνάμεων. «Νομίζω ότι ο Πούτιν ίσως τους βοηθά λίγο, ναι. Και πιθανότατα πιστεύει ότι εμείς βοηθάμε την Ουκρανία», δήλωσε.

«Έτσι το βλέπει εκείνος - και το ίδιο θα έλεγε και η Κίνα. Είναι σαν να λένε: εκείνοι το κάνουν και εμείς το κάνουμε, για να είμαστε δίκαιοι».

