Φρουροί της Επανάστασης: «Νόμιμοι στόχοι» τα λιμάνια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Οι Φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν ανακοίνωσαν ότι οι πυραυλικές επιθέσεις σε λιμάνια, σε αποβάθρες, αλλά και στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ) είναι νόμιμες, μετά από την επίθεση των ΗΠΑ κατά ιρανικών νησιών, μεταδίδουν τα ιρανικά κρατικά ΜΜΕ.

Στην ίδια ανακοίνωση οι Φρουροί της Ιρανικής Επανάστασης παροτρύνουν τους κατοίκους των ΗΑΕ να εκκενώσουν λιμάνια, εγκαταστάσεις και στρατιωτικά καταφύγια των ΗΠΑ, προκειμένου να αποφευχθούν απώλειες μεταξύ των αμάχων.

Νωρίτερα σήμερα το λιμάνι της Φουτζάιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, έξω από τα Στενά του Ορμούζ, προχώρησε σε μερική αναστολή της φόρτωσης πετρελαίου, μετά από την επίθεση ενός drone και την πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα το πρωί, σύμφωνα με το Bloomberg News επικαλούμενο ανθρώπους που έχουν λάβει γνώση για το ζήτημα αυτό.

Des drones iraniens ont frappé des réservoirs de stockage de pétrole au port de Fujairah aux Émirats arabes unis.



March 14, 2026

Η εξέλιξη αυτή έρχεται έπειτα από τον σφοδρό βομβαρδισμό του νησιού Χαργκ, του σημαντικότερου τμήματος της πετρελαϊκής βιομηχανίας του Ιράν, καθώς από αυτό εξάγεται το 90% της παραγωγής του, από τις αμερικανικές δυνάμεις. Ο πρόεδρος Τραμπ τόνισε ότι η αμερικανική πολεμική αεροπορία έπληξε και «κατέστρεψε ολοσχερώς» όλους τους στρατιωτικούς στόχους στο νησί, αλλά δεν προκάλεσε ζημιές στις πετρελαϊκές υποδομές.

