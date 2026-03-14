Καστοριά: Tο μαγευτικό Σπήλαιο του Δράκου που συνδυάζει φυσική ομορφιά, μύθο και ιστορία

Στην είσοδο της πόλης της Καστοριάς, δίπλα στη γραφική Λίμνη Ορεστιάδα, βρίσκεται το Σπήλαιο του Δράκου, ένα από τα πιο εντυπωσιακά φυσικά αξιοθέατα της Βόρειας Ελλάδας. Ενας υπόγειος κόσμος γεμάτος σταλακτίτες, σταλαγμίτες και υπόγειες λίμνες. Πρόκειται για ένα σπάνιο γεωλογικό μνημείο που συνδυάζει φυσική ομορφιά, μύθο και ιστορία.

Η πρώτη εξερεύνηση του σπηλαίου πραγματοποιήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1950 από τον Σουηδό Σπηλαιολόγο και εξερευνητή Linberg, που ενημέρωσε τους κατοίκους της πόλης για τον εντυπωσιακό εσωτερικό του διάκοσμο.

Η Ελληνική Σπηλαιολογική Εταιρεία στις αρχές της δεκαετίας του 1960 προχώρησε σε συστηματική έρευνα του χώρου, πραγματοποιώντας φωτογράφιση και χαρτογράφηση του χώρου. Οι έρευνες αυτές ανέδειξαν τη γεωλογική και επιστημονική αξία του Σπηλαίου καθώς αποκαλύφθηκε ένα εντυπωσιακό υπόγειο σύστημα με αίθουσες και επτά υπόγειες λίμνες.

Τη δεκαετία του 1990, ο δήμος Καστοριάς προχώρησε στην εκπόνηση ειδικών μελετών για την ανάδειξη του Σπηλαίου και την διαμόρφωση του χώρου ώστε να καταστεί επισκέψιμο. Τον Δεκέμβριο του 2009, το Σπήλαιο του Δράκου άνοιξε επίσημα τις πύλες του για το κοινό, προσφέροντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά έναν μοναδικό υπόγειο κόσμο.

Ο τοπικός θρύλος

Το όνομα του Σπηλαίου συνδέεται με έναν τοπικό θρύλο, που θέλει ένα τρομερό δράκο να προστατεύει έναν μεγάλο θησαυρό που ήταν κρυμμένος στο εσωτερικό του. Ο μύθος αυτός πέρασε από γενιά σε γενιά και έδωσε στο σπήλαιο τη σημερινή του ονομασία, ενισχύοντας τη μυστηριακή του ατμόσφαιρα.

Το Σπήλαιο διαθέτει σύγχρονες υποδομές και ειδικά διαμορφωμένες διαδρομές. Οι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν με ασφάλεια σε μια διαδρομή περίπου 300 μέτρων, παρατηρώντας από κοντά τους εντυπωσιακούς γεωλογικούς σχηματισμούς και τις υπόγειες λίμνες που δημιουργούν ένα μοναδικό φυσικό τοπίο.

Το Σπήλαιο του Δράκου δεν είναι απλώς ένα γεωλογικό φαινόμενο, αλλά ένα ζωντανό κομμάτι της τοπικής ταυτότητας, που συνυπάρχει αρμονικά με το εντυπωσιακό φυσικό τοπίο ης λίμνης και δημιουργεί μια εμπειρία που δύσκολα ξεχνά ο επισκέπτης.