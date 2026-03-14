ΗΠΑ: Ο δράστης της επίθεσης στη συναγωγή στο Μίσιγκαν, είχε χάσει την οικογένεια του στον Λίβανο

Ο άνδρας που έριξε το αυτοκίνητό του σε μια εβραϊκή συναγωγή και σχολείο στον δήμο Γουέστ Μπλούμφιλντ του Μίσιγκαν την Πέμπτη, είχε πρόσφατα χάσει την οικογένεια του από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην Μασχάρα, μια πόλη στην κοιλάδα Μπεκάα του Λιβάνου, σύμφωνα με το BBC.

Ο δήμαρχος της πόλης Ντιρμπορν Χάιτς, Μο Μπαϊντούν, δήλωσε ότι ο ύποπτος, ο Αϊμάν Μοχάμαντ Γκαζάλι ο οποίος ήταν κάτοικος της πόλης, «υπέστη πρόσφατα κάποιες προσωπικές απώλειες στο εξωτερικό, αλλά αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία για την επίθεση». «Οι πράξεις του δεν αντανακλούν τις αξίες μας ως πόλη. Δεν είμαστε έτσι. Δεν υπάρχει ποτέ δικαιολογία για τη βία, ειδικά για τη βία που στρέφεται εναντίον ενός ιερού χώρου», τόνισε ο δήμαρχος.

Σύμφωνα με το CBS News, ο Γκαζάλι, ένας 41χρονος πολιτογραφημένος Αμερικανός πολίτης που γεννήθηκε στο Λίβανο και ήρθε στις ΗΠΑ το 2011, έχασε τα δύο αδέλφια του, την ανιψιά και τον ανιψιό του, σε μια ισραηλινή επίθεση στον Λίβανο στις αρχές του Μαρτίου.

NEWS: The man who rammed his explosives-laden truck into a Michigan synagogue today was named Ayman Ghazaleh, according to a source familiar with the situation. Ghazaleh posted photos overnight of his family members, including young children, who were killed in a recent Israeli… pic.twitter.com/KEBeJPAZsD — Ryan Grim (@ryangrim) March 12, 2026

Ωστόσο, η Τζένιφερ Ράνιαν, ειδική πράκτορας του γραφείου του FBI στο Ντιτρόιτ, δήλωσε ότι «θα ήταν ανεύθυνο να κάνουμε εικασίες για το κίνητρό του δράστη αυτή τη στιγμή», καθώς η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Η Ράνιαν επιβεβαίωσε ότι δεν υπάρχουν νέες γνωστές απειλές για τις εβραϊκές κοινότητες και ότι το περιστατικό δεν συνδέεται με την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε την Πέμπτη στο Πανεπιστήμιο Old Dominion της πολιτείας της Βιρτζίνια.

Το χρονικό της επίθεσης

Ο Γκαζάλι, ο οποίος δεν είχε ποινικό μητρώο, φέρεται να περίμενε μέσα στο φορτηγό του για περίπου δύο ώρες πριν πυροβολήσει τους φρουρούς ασφαλείας της συναγωγής Temple Israel, την ώρα που μέσα βρίσκονταν 140 παιδιά, μέσα από το όχημα του, ανέφερε το FBI σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή το βράδυ. Στη συνέχεια, φέρεται να οδήγησε το φορτηγό του μέσα από τις πόρτες της συναγωγής και έπειτα σε ένα διάδρομο, όπου το όχημα πήρε φωτιά.

Από την επίθεση, τραυματίστηκε ένας φρουρός ασφαλείας, ο οποίος έλαβε ιατρική περίθαλψη και αναμένεται να αναρρώσει πλήρως.

? DEVELOPING: CAR CRASHES INTO JEWISH SYNAGOGUE IN MICHIGAN - ACTIVE SHOOTER REPORTED



• Vehicle deliberately driven into Temple Israel in West Bloomfield, Michigan, officials say

• Reports indicate shots were fired after the crash

• The vehicle caught fire after striking the… pic.twitter.com/lAtCANZZb5 — Breaking911 (@Breaking911) March 12, 2026

Την Παρασκευή, το FBI ανακοίνωσε ότι ο Γκαζάλι πέθανε αφού δέχτηκε σφαίρα στο κεφάλι κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυροβολισμών με την αστυνομία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στο πίσω μέρος του φορτηγού του δράστη, βρέθηκαν μεγάλες ποσότητες πυροτεχνημάτων εμπορικής χρήσης και αρκετά δοχεία εύφλεκτου υγρού, τα οποία και χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης στην συναγωγή Temple Israel.

Το FBI διερευνά το περιστατικό στην συναγωγή ως στοχευμένη πράξη βίας κατά της εβραϊκής κοινότητας. Αν και το κίνητρο παραμένει ασαφές, η κυβερνήτης του Μίσιγκαν, Γκρέτσεν Γουίτμερ, δήλωσε ότι η επίθεση ήταν πράξη αντισημιτισμού και έγινε με «μίσος».

