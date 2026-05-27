Τραμπ: Η «μπλόφα» με τις συμφωνίες του Αβραάμ - Γιατί οι Άραβες σύμμαχοι χλευάζουν την πρόταση

Το αίτημα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να προσχωρήσουν περισσότερες χώρες με μουσουλμανική πλειοψηφία στις Συμφωνίες του Αβραάμ και να αναγνωρίσουν το Ισραήλ, στο πλαίσιο των προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, αντιμετωπίζεται από αξιωματούχους των χωρών αυτών με γέλια, περιφρόνηση και, συχνά, σιωπή.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του αμερικανικού περιοδικού Politico, η ιδέα του Τραμπ, αν επιμείνει σε αυτήν, θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν καθώς οι μουσουλμανικές κυβερνήσεις ενδέχεται να αποσυρθούν από τη διαμεσολάβηση στις συνομιλίες, αντί να διακινδυνεύσουν να εξοργίσουν τη κοινή γνώμη των χωρών τους συνάπτοντας σχέσεις με το Ισραήλ.

Ωστόσο, ορισμένοι αξιωματούχοι της Μέσης Ανατολής δεν λαμβάνουν το αίτημα του Τραμπ πολύ σοβαρά, καθώς αναφέρουν ότι το θεωρούν απλώς μια προσπάθεια του Αμερικανού προέδρου να κατευνάσει τους σκληροπυρηνικούς Ρεπουμπλικάνους που ανησυχούν ότι θα κάνει υπερβολικές παραχωρήσεις στις συνομιλίες με το Ιράν.

Έξυπνη τακτική για την οργισμένη βάση

«Είναι μια έξυπνη τακτική για να ηρεμήσει την οργισμένη βάση», δήλωσε ένας διπλωμάτης από τις αραβικές χώρες του Κόλπου, στον οποίο παραχωρήθηκε ανωνυμία, όπως και σε άλλους, για να συζητήσει ευαίσθητα διπλωματικά θέματα. Και συνέχισε: «Θα συνεχίσει να το επαναφέρει ξανά και ξανά. Αλλά δεν θα αποτελέσει μέρος της συμφωνίας».

Η δήλωση του Τραμπ, όμως, έφερε αβεβαιότητα σε μια ήδη ασταθή κατάσταση. Μια σειρά νέων αμερικανικών στρατιωτικών επιθέσεων σε ιρανικές εγκαταστάσεις πυραύλων και σκάφη που υποπτεύονται ότι τοποθετούν νάρκες, καθώς και η κλιμακούμενη επίθεση του Ισραήλ στο Λίβανο, ενισχύουν τις ανησυχίες ότι η εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν θα μπορούσε να καταρρεύσει και να βυθίσει την περιοχή σε ακόμη περισσότερες μάχες. Ο πόλεμος έχει ήδη προκαλέσει οικονομικές επιπτώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, και τον πρωθυπουργό του Κατάρ, Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζασίμ Αλ Θάνι σε παλαιότερη συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο X: Λευκός Οίκος

Μόλις έμαθε για τις απαιτήσεις του Τραμπ, ένας πρώην αξιωματούχος των ΗΠΑ έστειλε ειρωνικά μηνύματα σε Αραβες αξιωματούχους, συγχαίροντάς τους για την προσχώρησή τους στις Συμφωνίες του Αβραάμ — και έλαβε emoji με γέλια ως απάντηση.

Ο πρώην αξιωματούχος ανέφερε ότι ορισμένοι από τους Αραβες αξιωματούχους με τους οποίους διατηρεί επαφές θεωρούν την απαίτηση του Τραμπ ως «χάπι- δηλητήριο», προσθέτοντας ότι «δημιουργεί νέους όρους για την ειρήνη που ούτε το Ιράν ούτε τα εν λόγω κράτη θα αποδεχθούν».

Ένας δεύτερος πρώην αξιωματούχος των ΗΠΑ περιέγραψε την αντίδραση των κυβερνητικών επαφών του στη Μέση Ανατολή ως «απίστευτη και απογοητευτική». Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άννα Κέλι σημείωσε ότι ο Τραμπ επιθυμούσε να επεκτείνει τις Συμφωνίες του Αβραάμ, οι οποίες καθιέρωσαν διπλωματικές, οικονομικές και άλλες σχέσεις μεταξύ του Ισραήλ και αρκετών αραβικών κρατών, από τη στιγμή που τις ξεκίνησε κατά την πρώτη θητεία του.

«Οι Συμφωνίες του Αβραάμ έχουν αποφέρει τεράστια οικονομικά οφέλη σε όλες τις εμπλεκόμενες χώρες και έχουν καταστήσει δυνατή μια ιστορική συνεργασία, οπότε αυτό θα αποτελούσε ένα φυσικό συμπλήρωμα μιας ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν», δήλωσε η Κέλι.

Απίθανο να προσχωρήσουν στις Συμφωνίες του Αβράαμ Πακιστάν και Σαουδική Αραβία

Ο Τραμπ έγραψε τη Δευτέρα στο Truth Social ότι «ζητούσε υποχρεωτικά» από χώρες όπως το Πακιστάν, η Αίγυπτος, η Τουρκία, το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία να προσχωρήσουν στις συμφωνίες. Σημείωσε ότι είχε θέσει το θέμα σε τηλεφωνική συνομιλία το Σάββατο με ηγέτες των χωρών αυτών όπου συζητήθηκαν οι ειρηνευτικές συνομιλίες για το Ιράν. Στην ανάρτησή του, ο Τραμπ πρότεινε ότι ακόμη και το Ιράν θα μπορούσε να προσχωρήσει στις συμφωνίες, παρά την εχθρότητα που επιδεικνύει εδώ και δεκαετίες το ισλαμιστικό καθεστώς έναντι του Ισραήλ.

Ορισμένες από τις χώρες που ανέφερε ο Τραμπ, όπως το Μπαχρέιν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, συμμετέχουν ήδη στις Συμφωνίες του Αβραάμ. Άλλες, όπως η Αίγυπτος και η Ιορδανία, έχουν συνάψει ειρηνευτικές συνθήκες ή άλλες συμφωνίες με το Ισραήλ.

Για άλλες, η προσχώρηση στις συμφωνίες στο άμεσο μέλλον θα μπορούσε να είναι επικίνδυνη. Μετά τον πόλεμο στη Γάζα, η Σαουδική Αραβία δήλωσε ότι δεν θα καθιερώσει σχέσεις με το Ισραήλ, εκτός εάν οι ηγέτες της συμφωνήσουν σε μια σοβαρή πορεία προς τη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους. Ταυτόχρονα, η Σαουδική Αραβία, όπως και πολλές άλλες αραβικές χώρες, θεωρεί το ισλαμιστικό καθεστώς του Ιράν ως μια αποσταθεροποιητική δύναμη στην περιοχή.

Ένας αξιωματούχος των αραβικών χωρών του Κόλπου δήλωσε ότι η θέση της Σαουδικής Αραβίας δεν έχει αλλάξει ούτε όσον αφορά την κρίση με το Ιράν ούτε όσον αφορά την ισραηλινο-παλαιστινιακή σύγκρουση, παρά τις εκκλήσεις του Τραμπ σχετικά με τις Συμφωνίες του Αβραάμ.

«Το Βασίλειο υποστηρίζει όλες τις διπλωματικές προσπάθειες για την επίλυση των συγκρούσεων, όχι τις στρατιωτικές λύσεις», δήλωσε ο αξιωματούχος σε ανακοίνωση. «Το Βασίλειο αντιτίθεται επίσης σε κάθε μορφή επιθετικότητας. Η θέση του ότι η λύση των δύο κρατών είναι ο μόνος λογικός δρόμος προς τα εμπρός δεν έχει αλλάξει». Η ανακοίνωση δεν ανέφερε άμεσα τις συμφωνίες.

Το Πακιστάν, το οποίο συγκαταλέγεται μεταξύ των κύριων μεσολαβητών στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, είναι επίσης απίθανο να προσχωρήσει στις Συμφωνίες του Αβραάμ. Όπως σε πολλές χώρες με μουσουλμανική πλειοψηφία, υπάρχει ευρεία συμπάθεια για τους Παλαιστινίους στο Πακιστάν.

Ο υπουργός Άμυνας του Πακιστάν, Καγουάτζα Ασίφ σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό κανάλι Samaa TV, απέκλεισε την προσχώρηση στις συμφωνίες, αν και το παρουσίασε ως προσωπική του άποψη.

«Κατά την προσωπική μου άποψη, δεν νομίζω ότι θα συμμετάσχουμε σε τέτοιου είδους συμφωνίες», δήλωσε ο Ασίφ, που οι αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ιδιαίτερα επικριτικές απέναντι στο Ισραήλ. «Αυτό θα ερχόταν σε αντίθεση με τις θεμελιώδεις απόψεις μας. Και νομίζω ότι δεν έχει αναληφθεί καμία τέτοια πρωτοβουλία από την πλευρά μας, ούτε μας έχει προσεγγίσει κανείς».

Διπλωμάτες και αξιωματούχοι από αρκετές άλλες χώρες δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχόλια του περιοδικού ούτε εξέδωσαν δημόσιες δηλώσεις, ένα σημάδι που δείχνει πόσο ευαίσθητο είναι το θέμα.

Λίγοι, άλλωστε, έχουν κίνητρα να διακινδυνεύσουν την οργή του Τραμπ αψηφώντας τον ανοιχτά ή αμφισβητώντας τον.

«Όλα τα κράτη του Κόλπου φαίνεται να προσπαθούν να επιτύχουν ένα εξαιρετικά ατελές τέλος στον πόλεμο χωρίς να εχθρευτούν τον Τραμπ και χωρίς ο Τραμπ να υποχωρήσει στα βασικά τους συμφέροντα», δήλωσε ο Μάικλ Ράτνι, πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία.

