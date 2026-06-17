Η Ναόμι Κάμπελ στο δικαστήριο για τη φιλανθρωπική της δράση: «Έπεσα θύμα απάτης και πλαστογραφίας»

Η Ναόμι Κάμπελ κατέθεσε χθες (16/6) σε δικαστήριο του Λονδίνου σε μία προσπάθειά να ακυρώσει την 5ετή απαγόρευση που της επιβλήθηκε από τη ρυθμιστική αρχή φιλανθρωπικών οργανώσεων της Βρετανίας, δηλώνοντας ότι υπήρξε θύμα απάτης και πλαστογραφίας

Νατάσα Παυλοπούλου

Η Ναόμι Κάμπελ στο δικαστήριο για τη φιλανθρωπική της δράση: «Έπεσα θύμα απάτης και πλαστογραφίας»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Ναόμι Κάμπελ κατέθεσε σε δικαστήριο του Λονδίνου για να ακυρώσει την 5ετή απαγόρευση συμμετοχής σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς που της επιβλήθηκε το 2024.
  • Το φιλανθρωπικό ίδρυμα Fashion For Relief, που ίδρυσε η Κάμπελ, διαλύθηκε μετά την αποκάλυψη ότι μόνο το 8,5% των εσόδων δαπανήθηκε για φιλανθρωπικούς σκοπούς.
  • Εκατοντάδες χιλιάδες λίρες δαπανήθηκαν για προσωπικές πολυτελείς δαπάνες της Κάμπελ, ενώ η Unicef κατήγγειλε παράνομη χρήση του ονόματός της για συγκέντρωση χρημάτων.
  • Η Κάμπελ κατηγορεί την πρώην συνεργάτιδά της, Μπιάνκα Χέλμιχ, για απάτη, πλαστογραφία υπογραφής και δημιουργία ψεύτικων email, αποδίδοντας σε αυτήν την πλήρη ευθύνη.
  • Οι κατηγορίες για απάτη και πλαστογραφία έχουν παραπεμφθεί στην αστυνομία και η δικαστική διαδικασία συνεχίζεται με την Κάμπελ να ζητά σεβασμό και να επιμένει στην αθωότητά της.
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Στο εδώλιο του δικαστηρίου στο κεντρικό Λονδίνο βρέθηκε χθες (16/6) το διάσημο σούπερ μόντελ Ναόμι Κάμπελ, σε μια προσπάθεια να ανατρέψει την πενταετή απαγόρευση συμμετοχής σε φιλανθρωπικά ιδρύματα που της επιβλήθηκε το 2024. Η 56χρονη «μαύρη γαζέλα» δήλωσε «θύμα απάτης και πλαστογραφίας» και επέρριψε την πλήρη ευθύνη σε πρώην συνεργάτιδά της.

Το φιλανθρωπικό ίδρυμα Fashion For Relief, το οποίο ίδρυσε η ίδια η Κάμπελ με σκοπό την καταπολέμηση της φτώχειας και την ενίσχυση της υγείας και της εκπαίδευσης, διαλύθηκε και διαγράφηκε από το επίσημο μητρώο το 2024. Η έρευνα της Επιτροπής Φιλανθρωπικών Οργανώσεων (που ρυθμίζει τα ιδρύματα στο Ηνωμένο Βασίλειο) για την περίοδο 2016-2022 αποκάλυψε μεταξύ άλλων ότι μόλις το 8,5% των συνολικών εσόδων διατέθηκε πράγματι για φιλανθρωπικές επιχορηγήσεις.

Εκατοντάδες χιλιάδες λίρες χρησιμοποιήθηκαν σε είδη πολυτελείας και απολαύσεις για το ίδιο το σούπερ μόντελ, όπως διαμονή σε ξενοδοχεία πέντε αστέρων στις Κάννες, θεραπείες σπα, υπηρεσίες ασφαλείας, ακόμη και τσιγάρα. Το βρετανικό παρακλάδι της Unicef είχε υποβάλει επίσημη καταγγελία, καθώς το ίδρυμα χρησιμοποίησε παράνομα το όνομά της για εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων, χωρίς να της αποδώσει ποτέ τα έσοδα. Ως αποτέλεσμα, η Επιτροπή απέκλεισε την Κάμπελ για 5 χρόνια, καθώς και τις συν-επιτρόπους Μπιάνκα Χέλμιχ (για 9 χρόνια) και Βερόνικα Τσου (για 4 χρόνια).

«Εμπιστεύτηκα το λάθος άτομο» λέει η Κάμπελ

Κατά την ακροαματική διαδικασία, η Κάμπελ και ο δικηγόρος της, Άντριου Γουέστγουντ , υποστήριξαν ότι η Μπιάνκα Χέλμιχ είχε στήσει ένα «μακροχρόνιο σχέδιο κακοδιαχείρισης και απάτης», αποσπώντας πάνω από 500.000 λίρες. Σύμφωνα με την Κάμπελ, η Χέλμιχ πλαστογράφησε την υπογραφή της και δημιούργησε ψεύτικο λογαριασμό email για να την υποδύεται στις επικοινωνίες με νομικούς και είπε ψέματα για τα διαπιστευτήριά της ως δικηγόρος φιλανθρωπικών οργανώσεων.

Επίσης την είχε διαβεβαιώσει πως ο δικός της ρόλος θα μπορούσε να είναι καθαρά συμβολικός, αφήνοντας το οικονομικό και ρυθμιστικό κομμάτι αποκλειστικά στη Χέλμιχ. Όταν την κατηγόρησαν ότι έκανε το φιλανθρωπικό έργο για λόγους δημοσιότητας, η ίδια απάντησε κοφτά: «Είμαι ήδη αρκετά διάσημη».

Από την πλευρά της Επιτροπής Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων, ο δικηγόρος Φαϊσέλ Σαντίκ τόνισε ότι ένας διαχειριστής δεν μπορεί νομικά να "παραιτηθεί" από τις ευθύνες του και να λειτουργεί απλώς ως διακοσμητικό πρόσωπο, αδιαφορώντας για τη διαχείριση των χρημάτων.

Οι σοβαρές κατηγορίες για απάτη, πλαστογραφία και παροχή ψευδών στοιχείων έχουν ήδη παραπεμφθεί επίσημα στην αστυνομία τόσο από τη νομική ομάδα της Κάμπελ όσο και από την ίδια την Επιτροπή. Η Μπιάνκα Χέλμιχ είχε αρνηθεί στο παρελθόν τις κατηγορίες, δηλώνοντας ότι δεν υπάρχει «καμία απολύτως αλήθεια στις κατηγορίες».

Η δικαστική μάχη στο Λονδίνο συνεχίζεται, με τη Ναόμι Κάμπελ να ζητά «σεβασμό» κατά την αντεξέταση, επιμένοντας πως το μοναδικό της σφάλμα ήταν η τυφλή εμπιστοσύνη που έδειξε σε λάθος συνεργάτες.

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