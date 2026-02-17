Η «σκοτεινή» σχέση του Έπσταϊν με τη Ναόμι Κάμπελ - Πώς τον βοηθούσε να στρατολογήσει νεαρά κορίτσια

Στα εκατομμύρια έγγραφα που δημοσίευσε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ σχετικά με τον καταδικασμένο παιδόφιλο Τζέφρι Έπσταϊν, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα του κόσμου της μόδας εμφανίζεται ξανά και ξανά: η Ναόμι Κάμπελ.

Από ανταλλαγές πολλών email προκύπτει ότι η 55χρονη Κάμπελ ζητούσε να ταξιδέψει με το ιδιωτικό του αεροσκάφος και είπε ότι θα συναντούσε τον Έπσταϊν στην έπαυλή του στη Νέα Υόρκη. Ο ίδιος προσκαλούνταν εκ μέρους της σε πολυτελείς εκδηλώσεις σε όλο τον κόσμο. Αυτά τα σχέδια συντονίζονταν κυρίως μέσω της μακροχρόνιας βοηθού του Έπσταϊν, Λέσλι Γκροφ.

Σε συνεντεύξεις με ομοσπονδιακούς ερευνητές, ανώνυμα θύματα δήλωσαν ότι ο Έπσταϊν τα σύστησε στη Βρετανίδα supermodel σε κοινωνικές εκδηλώσεις και ότι είδαν το μοντέλο στην έπαυλή του και στο νησί του.

Τα έγγραφα δείχνουν ότι η Κάμπελ παρέμεινε στον κύκλο επιρροής του Έπσταϊν πολύ μετά την καταδίκη του στη Φλόριντα το 2008 για αποπλάνηση ανήλικης με σκοπό την πορνεία, και ρίχνουν νέο φως στην έκταση των δεσμών τους.

Οι επαφές τους παρέχουν ένα άλλο παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο ο Έπσταϊν αξιοποιούσε και επηρέαζε ένα τεράστιο, ισχυρό κοινωνικό δίκτυο, ενώ παράλληλα παγίδευε κορίτσια και νεαρές γυναίκες στη ζωή του.

Η Ναόμι Κάμπελ Invision

«Δεν γνώριζε τίποτα για την αποτρόπαια εγκληματική συμπεριφορά του»

Η σχέση της Κάμπελ με τον Έπσταϊν έχει ήδη γίνει δημόσια γνωστή μέσω δικαστικών διαδικασιών που αφορούσαν τον ίδιο, τη μακροχρόνια σύντροφό του Γκίσλεϊν Μάξγουελ, η οποία εκτίει ποινή σε ομοσπονδιακή φυλακή με την κατηγορία του sex trafficking, και άλλους.

Ο δικηγόρος της Κάμπελ, Μάρτιν Σίνγκερ, ανέφερε σε μια εκτενή δήλωση που έστειλε μέσω email ότι η πελάτισσά του δεν είχε καμία γνώση της «απαίσιας εγκληματικής συμπεριφοράς του Έπσταϊν έως τη σύλληψή του το 2019» και ότι δεν είχε καμία επαφή μαζί του μετά από αυτό.

«Πριν από τη σύλληψη του Έπσταϊν το 2019 στη Νέα Υόρκη, η πελάτισσά μου δεν γνώριζε τίποτα για την αποτρόπαια εγκληματική συμπεριφορά του», έγραψε. «Αν η πελάτισσά μου είχε συναντήσει ποτέ κάποια νεαρή γυναίκα που θεωρούσε ότι ήταν θύμα του Έπσταϊν, θα είχε αναλάβει προσωπικά άμεση δράση για να την βοηθήσει». Πρόσθεσε ότι η Κάμπελ ζούσε στη Μόσχα από το 2008 έως το 2013 και «δεν είχε ιδέα ότι ο Έπσταϊν ήταν καταγεγραμμένος σεξουαλικός παραβάτης».

Η Κάμπελ δεν έχει κατηγορηθεί για οποιαδήποτε παρανομία. Συνεντεύξεις του FBI με τα θύματα δεν περιείχαν καμία επιβεβαιωτική απόδειξη για τους ισχυρισμούς που σχετίζονται με εκείνη.

Η Ναόμι Κάμπελ Invision

Το όνομα της εμφανίζεται σε σχεδόν 300 έγγραφα

Έρευνα των New York Times διαπίστωσε ότι το όνομα της Κάμπελ εμφανίζεται σε σχεδόν 300 έγγραφα που δημοσιεύθηκαν από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης -ορισμένα εκ των οποίων είναι διπλότυπα- καθιστώντας την μια από τις πιο αναγνωρίσιμες γυναίκες σε έγγραφα στα οποία εμφανίζονται επίσης ισχυροί άνδρες, όπως ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον, ο πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ Εχούντ Μπαράκ και ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ένα έγγραφο με τίτλο «Λίστα ατόμων που χρειάζονται τη διεύθυνση του JE!» αναφέρει την Κάμπελ και δεκάδες άλλα άτομα μαζί με οδηγίες για το πώς να στείλουν επιστολές, καρτ-ποστάλ και βιβλία στη φυλακή της Φλόριντα, όπου ο Έπσταϊν άρχισε να εκτίει την ποινή του το καλοκαίρι του 2008.

Σύμφωνα με τον Σίνγκερ, η Κάμπελ «δεν έχει ιδέα ποιος δημιούργησε αυτόν τον κατάλογο ή γιατί το όνομά της εμφανίζεται σε αυτό το έγγραφο. Ποτέ δεν ζήτησε από κανέναν τη διεύθυνση του Επστάιν για να επικοινωνήσει μαζί του στη φυλακή».

Κατά την στρατολόγηση νεαρών γυναικών, ο Επστάιν φέρεται να χρησιμοποιούσε τη σχέση του με την Κάμπελ για να τις πείσει ότι μια καριέρα στο μόντελινγκ θα ήταν εφικτή, σύμφωνα με τα απομαγνητοφωνήσεις συνεντεύξεων του FBI. Το 2020, ένα ανώνυμο θύμα που γνώρισε τον Έπσταϊν σε ηλικία 15 ετών είπε ότι εκείνος της είχε υποσχεθεί δουλειά στη Victoria's Secret και της είπε ότι γνώριζε προσωπικά την Κάμπελ -η οποία είχε συμμετάσχει στις διάσημες επιδείξεις μόδας της μάρκας- αλλά και τον Λέσλι Γουέξνερ, ο οποίος ήταν τότε διευθύνων σύμβουλος της μητρικής εταιρείας της Victoria's Secret, L Brands. (Για χρόνια, ο Επστάιν διαχειριζόταν τα οικονομικά του Γουέξνερ.) Το ίδιο θύμα είπε ότι της σύστησε την Κάμπελ στο ιδιωτικό του γραφείο.

Ο Les Wexner AP

Στην δήλωση του, ο Σίνγκερ είπε ότι η Κάμπελ δεν είχε ποτέ συμβόλαιο με τη μάρκα εσωρούχων και πρόσθεσε ότι αν ο Έπσταϊν χρησιμοποίησε το όνομά της για να «εντυπωσιάσει κάποιον ή να κερδίσει την εμπιστοσύνη του, το έκανε χωρίς τη γνώση ή την έγκριση της».

To 2019 ένα άλλο θύμα δήλωσε στο FBI, είπε ότι όταν ήταν 18 ετών και συστηνόταν στον Έπσταϊν, είδε την Κάμπελ στην έπαυλή του στη Νέα Υόρκη κατά τη διάρκεια ενός δείπνου. Ένα άλλο θύμα ισχυρίστηκε ότι την είδε στο ιδιωτικό νησί του.

Η Βιρτζίνια Τζιουφρέ, ένα από τα πιο πλέον πιο γνωστά θύματα του Επστάιν, η οποία αυτοκτόνησε πέρυσι, είχε επίσης αναφέρει το 2016 ότι ο Επστάιν την σύστησε στην Κάμπελ, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.

Ο δικηγόρος της Κάμπελ σημείωσε ότι αυτή και «μια ομάδα ανθρώπων που κατευθύνονταν σε έναν αγώνα της Formula 1» βρέθηκαν για λίγο στο νησί του Επστάιν «κατά τη μεταφορά τους από μια εμπορική πτήση». Είπε επίσης ότι η Κάμπελ δεν θυμόταν να έχει συναντήσει ποτέ τα θύματα του Έπσταϊν και ότι «ποτέ δεν βρέθηκε στο σπίτι του για κάποια κοινωνική εκδήλωση ή συγκέντρωση», αλλά επισκέφθηκε το γραφείο του για «τρεις ή τέσσερις επαγγελματικές συναντήσεις».

Ο Τζέφρι Έπσταϊν

Κράτησαν επαφές και μετά την αποφυλάκιση του Έπσταϊν το 2009

Αφού ο Έπσταϊν αποφυλακίστηκε το 2009 και καταγράφηκε ως σεξουαλικός παραβάτης, παρέμεινε σε επαφή με την Κάμπελ, προσφέροντάς της, όπως φαίνεται, πρόσβαση στο δίκτυό του.

Σε ανταλλαγή email το 2010, ο Έπσταϊν δίνει οδηγίες στην Γκροφ, να προσκαλέσει την Λίντα Γουάκνερ, πρώην διευθύνουσα σύμβουλο της εταιρείας ενδυμάτων Warnaco Group, στο σπίτι του για να συναντήσει την Κάμπελ και έναν συνεργάτη της. Την επόμενη μέρα, η βοηθός του τον ενημέρωσε ότι «η Ναόμι έχει επιβεβαιώσει».

Ο Σίνγκερ ανέφερε ότι η Κάμπελ συναντήθηκε με την Γουάκνερ, καθώς «προσπαθούσε να δημιουργήσει μια σειρά εσωρούχων και μαγιό» και ο Έπσταϊν «την έπεισε ότι μπορούσε να την βοηθήσει». Τελικά η συνάντηση δεν προέκυψε σε κάποια συνεργασία.

Την ίδια χρονιά, ο Έπσταϊν προσκλήθηκε στο πάρτι-έκπληξη για τα 40α γενέθλια της Κάμπελ στις Κάννες της Γαλλίας, το οποίο περιγράφεται στο email ως «μια ιδιωτική εκδήλωση για τους πιο στενούς φίλους και την οικογένειά της». Σύμφωνα με τον δικηγόρο της, η Κάμπελ δεν συνέταξε τη λίστα των καλεσμένων και ο Έπσταϊν δεν παρευρέθηκε στο πάρτι.

Ο Έπσταϊν προσκλήθηκε επίσης σε μια εκδήλωση στο Παρίσι για τον εορτασμό των 25 χρόνων καριέρας της Κάμπελ στον οίκο πολυτελούς μόδας Dolce & Gabbana. Μια ανώνυμη απάντηση στην πρόσκληση που στάλθηκε μέσω email ανέφερε: «Ο Τζέφρι θα έρθει με δύο άτομα». Ο δικηγόρος της Κάμπελ δήλωσε ότι ο Έπσταϊν όντως ήρθε, μαζί με την Μάξγουελ, και «έμειναν για περίπου 20 λεπτά».

O Επστάιν με τη Μάξγουελ U.S. Department of Justice

Η σχέση τους φαινόταν να ξεπερνά την απλή συνύπαρξη σε ίδιους κύκλους σε ελίτ πάρτι. Ηλεκτρονική αλληλογραφία της Κάμπελ δείχνει ότι το μοντέλο ένιωθε άνετα να μοιράζεται τις λεπτομέρειες του προγράμματός της με την Γκροφ και τον Έπσταϊν. Για παράδειγμα, σε ένα email του 2010 προς τον Έπσταϊν, η Γκροφ τον ενημέρωνε ότι «η Ναόμι Κάμπελ κάνει περιποίηση προσώπου και είπε ότι θα τηλεφωνήσει αργότερα».

«Θέλω να δω τον Τζέφρι», έγραψε η Κάμπελ σε ένα email του 2015 προς την Γκροφ, συζητώντας τα επερχόμενα ταξιδιωτικά της σχέδια. Υπογράφει με τη φράση: «εξουθενωμένη, μωρά μου».

Σε ανταλλαγή email το 2016, ένας συνεργάτης του Έπσταϊν ρωτά αν η Κάμπελ μπορεί να χρησιμοποιήσει «το αεροσκάφος». Αργότερα, ένας άλλος συνεργάτης του Έπσταϊν λαμβάνει οδηγίες να βρει ένα ναυλωμένο αεροπλάνο για την Κάμπελ για «να ταξιδέψει από τη Νέα Υόρκη στο Μαϊάμι απόψε και να επιστρέψει το Σάββατο ή την Κυριακή!!».

Στην δήλωση του, ο δικηγόρος της Κάμπελ ανέφερε ότι η πελάτισσά του «βρέθηκε στο αεροπλάνο του Έπσταϊν σε μερικές περιπτώσεις, αλλά δεν παρατήρησε ποτέ οποιαδήποτε ανάρμοστη συμπεριφορά».