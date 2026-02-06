Ναόμι Κάμπελ και Μικ Τζάγκερ στο βιβλίο επαφών του Επστάιν - Τα ταξίδια και τα χλιδάτα πάρτι

Το τοπ μόντελ Ναόμι Κάμπελ είχε επανειλημμένες επαφές με τον Τζέφρι Επστάιν πριν και μετά την καταδίκη του το 2008 για σεξουαλικά αδικήματα με ανήλικα κορίτσια. Έγγραφα-βόμβες στην τελευταία σειρά αρχείων του Έπσταϊν που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα φαίνεται να δείχνουν την Κάμπελ να τον προσκαλεί επανειλημμένα σε πάρτι μόδας υψηλού προφίλ αλλά και στα λαμπερά 40α της γενέθλια στις Κάννες.

Υπάρχει επίσης μια σειρά από μηνύματα που σχετίζονται με την Κάμπελ που ζητά να τη μεταφέρουν με το ιδιωτικό του τζετ και τον καλεί επανειλημμένα. «Σε παρακαλώ, τηλεφώνησε αμέσως στη Ναόμι», έγραφε ένα μήνυμα από το 2015. «Λέει ότι πραγματικά χρειάζεται να σου μιλήσει». Ένα άλλο μήνυμα της ίδιας χρονιάς από την Κάμπελ αναφέρει: «Θέλω να δω τον Τζέφρι. θα πάει στο Μαρόκο;»

Ορισμένες από τις συναντήσεις φαίνεται να σχετίζονται με πιθανές επιχειρηματικές συμβουλές από τον εκλιπόντα χρηματοδότη. Η Κάμπελ τον ρωτάει αν θα δει τη «συλλογή μαγιό» της για τη Victoria's Secret σε ένα πρώιμο μήνυμα το 2005. «Γεια σου Ναόμι. Θα ήθελα να μάθω πότε μπορώ να μιλήσω με τον Τζέφρι για τη σειρά μαγιό μου για μια συνάντηση με την VS. Έχω φωτογραφίες και μερικά από τα μαγιό μαζί μου.»

Η Ναόμι Κάμπελ με τον Επστάιν (με το λιλά) .Εμφανίζεται και η Βιρτίνια Τζιούφρε

Σε ένα άλλο μήνυμα, ο εκπρόσωπος ασφαλείας του Επστάιν κανονίζει η Κάμπελ και «το αγόρι της» να συναντήσουν τη Βασίλισσα του λιανικού εμπορίου Λίντα Βάχνερ στο σπίτι του Eπστάιν το 2010. Το όνομά της αναφέρεται επίσης στις μαρτυρίες δύο φερόμενων θυμάτων του Επστάιν, ένα εκ των οποίων λέει ότι γνώρισε για πρώτη φορά τον Επστάιν σε ένα πάρτι στην έπαυλή του στη Νέα Υόρκη, στο οποίο ήταν παρούσα και η Κάμπελ. Το άλλο λέει ότι ο Έπσταϊν της έλεγε ότι θα μπορούσε να της εξασφαλίσει δουλειά με την εταιρεία εσωρούχων Victoria's Secret επειδή: «Γνώριζε τη Ναόμι Κάμπελ».

Ωστόσο, μέχρι το 2010 η σχέση έμοιαζε περισσότερο με φιλία παρά με επιχειρηματική συμφωνία, καθώς η Κάμπελ φαίνεται να τον έχει προσκαλέσει σε τρία πάρτι: στο γκαλά γενεθλίων της με τίτλο «Φωτιά και Πάγος» στις Κάννες, το οποίο διοργάνωσε ο τότε φίλος της, Ρώσος δισεκατομμυριούχος Βλαντισλάβ Ντορόνιν, σε ένα φιλανθρωπικό γκαλά μόδας που οργάνωνε η ​​ίδια και σε έναν χαιρετισμό των Dolce and Gabbana προς τιμήν της στο Παρίσι.

Ένα email που εστάλη από τρίτο μέρος το 2012 κάλεσε την Κάμπελ να δειπνήσει μαζί με τον Τζέφρι Επστάιν και τον σκηνοθέτη Γούντι Άλεν στο Παρίσι. Λέει: «Γεια σου Ναόμι. Ο Τζέφρι κι εγώ είμαστε στο Παρίσι με τον Γούντι Άλεν και αναρωτηθήκαμε αν είσαι στην πόλη, θα ήθελες να δειπνήσουμε όλοι μαζί αύριο το βράδυ; Με εκτίμηση!»

Έχει αναφερθεί προηγουμένως ότι η Κάμπελ ήταν στις επαφές του Επστάιν για το αεροπλάνο και ότι ο αριθμός τηλεφώνου της ήταν στο «μαύρο βιβλίο» του, αλλά το υλικό στα αρχεία φαίνεται να δείχνει επαφή από το 2003 έως το 2016 και αποτελείται από 25 σελίδες αρχείων. Πολλά από αυτά είναι σημειώσεις που αναφέρουν «να μην αποκαλυφθεί η Ναόμι Κάμπελ» ή απλά υπομνήματα από την προσωπικότητα του Έπσταϊν που σημειώνουν ότι τον έχει καλέσει ή ότι επιστρέφει την κλήση του. «Η Ναόμι Κάμπελ είπε ότι θα κάνει περιποίηση προσώπου, θα ξανατηλεφωνήσει», λέει κάποιος το 2010.

«Η Ναόμι παρακολουθεί τη χρήση του αεροπλάνου... είπε ότι σου μίλησε γι' αυτό και ελπίζει να μπορέσεις να την καλέσεις σύντομα... πρέπει να ξέρει», γράφει ο προσωπικός βοηθός του Επστάιν. Ένα επόμενο email αναφέρει: «Η Ναόμι έχει τηλεφωνήσει δύο φορές μέχρι τώρα λέγοντας ότι δεν έχει κάποιο εφεδρικό σχέδιο, καθώς πραγματικά πίστευε ότι αυτό θα λειτουργούσε από εσάς. Λέει ότι έχει κάνει κράτηση για το ξενοδοχείο, το αυτοκίνητο και τον οδηγό και ανέφερε κάτι για τη μαμά της [όνομα χωρίς κωδικοποίηση]. Αναρωτιέται ότι αν το αεροπλάνο δεν μπορεί να σας πάει εκεί που πηγαίνετε, τότε γυρίστε πίσω και πηγαίνετέ την εκεί που πρέπει να είναι.»

Ο Μικ Τζάγκερ ανάμεσα στον Μπιλ Κλίντον και τον Επστάιν

Λίγες ημέρες αργότερα, ο βοηθός επικοινώνησε με τη Ναόμι λέγοντας: «Ελπίζω όλα να πήγαν καλά την άλλη μέρα. Ο Τζέφρι ήθελε να σε ενημερώσω ότι θα είναι στη Νέα Υόρκη αύριο Τετάρτη 27 Ιανουαρίου και Πέμπτη 28 Ιανουαρίου... μήπως είσαι εκεί;». Η Κάμπελ έχει χαρακτηρίσει στο παρελθόν τη συμπεριφορά του Επστάιν ως «αδικαιολόγητη».

Είπε: «Όταν άκουσα τι είχε κάνει, ένιωσα αηδία... Στέκομαι στο πλευρό των θυμάτων». Πέρυσι, κυκλοφόρησε μια φωτογραφία που έδειχνε τη Λιζ Χάρλεϊ με τη Γκισλέιν Μάξγουελ σε ένα πάρτι γενεθλίων για τον Ρόμπερτ Χάνσον στη Νέα Υόρκη το 1996. Ο Σον Μποργκ, ένας άλλος θαμώνας του πάρτι, λέει ότι τόσο ο Επστάιν όσο και η Ναόμι Κάμπελ ήταν εκεί εκείνο το βράδυ.

Εν τω μεταξύ, ο Μικ Τζάγκερ των Rolling Stone, περιλαμβάνεται επίσης στα αρχεία του Επστάιν. Μια φωτογραφία που τον δείχνει να κάθεται δίπλα στον Έπσταϊν σε ένα εστιατόριο κυκλοφόρησε την περασμένη εβδομάδα, όταν δημοσιεύθηκαν τα έγγραφα. Ο Μικ Τζάγκερ φωτογραφήθηκε ανάμεσα στον Μπιλ Κλίντον και τον Τζέφρι Έπσταϊν σε εστιατόριο. Ωστόσο, υπάρχουν περισσότερα.

Σε ένα email από το 2010, διαβιβάστηκε το μήνυμα: «Η βοηθός του Μικ Τζάγκερ τηλεφώνησε λέγοντας ότι ο Μικ έλαβε το μήνυμα και θα ήθελε πολύ να έρθει στο δείπνο σας, αλλά αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη Γαλλία. Είπε ότι θα είναι στη Νέα Υόρκη την Πρωτοχρονιά και θα ήθελε πολύ να επικοινωνήσουμε τότε».

Ένα άλλο email από τον Μπόρις Νίκολιτς, κάποτε βοηθό του Μπιλ Γκέιτς, φαίνεται να κανονίζει ένα διαφορετικό ραντεβού για δείπνο με τον Τζάγκερ.

Ο Νίκολιτς γράφει: «Μπορώ να μάθω αν ο Μικ Τζάγκερ [πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ] Κλίντον [πρώην γενικός εισαγγελέας των ΗΠΑ] Κεν Σταρ [σκηνοθέτης θεάτρου] Τζούλι Τέιμορ είναι στην πόλη; Δεν θα δυσκολευτώ να βρω όποιον θέλετε, αλλά νομίζω ότι είναι καλύτερα αφού φάμε και οι τρεις μας νουντλς».

Είχε αναφερθεί και πάλι προηγουμένως ότι ο Τζάγκερ ήταν στο βιβλίο επαφών του Επστάιν. Υπάρχει επίσης μια απόδειξη από την υπηρεσία ταχυμεταφορών FedEx που δείχνει ότι η Γκισλέιν Μάξγουελ έστειλε κάτι στον Mικ Τζάγκερ στο Ηνωμένο Βασίλειο για λογαριασμό του Επστάιν τον Δεκέμβριο του 2003.

Εν τω μεταξύ, ηλεκτρονικά μηνύματα υποδηλώνουν ότι η Βρετανίδα κοσμική Άναμπελ Νίλσον ήταν μεταξύ των γυναικών που έβρισκαν «κορίτσια» στον Επστάιν. Η Άναμπελ Νίλσον, η οποία πέθανε από καρδιακή προσβολή το 2018 σε ηλικία 49 ετών, έστειλε email στον παιδόφιλο χρηματοδότη πολλές φορές αποκαλώντας τον «μωρό μου» και «αγάπη μου».

Η αλληλογραφία τους χρονολογείται μεταξύ 2010 και 2012, κατά την οποία η Νίλσον προσφέρθηκε να κλείσει στον Επστάιν ραντεβού με αρκετές γυναίκες. Στις 15 Σεπτεμβρίου του 2010, ο Επστάιν ζήτησε από την Γκισλέιν Μάξγουελ -η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη φυλακή για σεξουαλική εμπορία παιδιών για λογαριασμό του Επστάιν να «επικοινωνήσει με την Άναμπελ Νίλσον».

Δύο μέρες αργότερα, ένα άτομο που υπέγραψε ως Άναμπελ, έγραψε: «Λοιπόν, φτιάχνω μια μικρή ομάδα κοριτσιών. Ας ελπίσουμε ότι ένα από αυτά θα έχει όλα τα κατάλληλα χαρακτηριστικά που επιθυμείς. Μακάρι να ήμουν 20 χρόνια νεότερη και να μπορούσα να μιλάω γαλλικά!»

«Πρέπει να πω ότι μερικά από τα κορίτσια μου, που θα ήταν ιδανικά για τη δουλειά αλλά δυστυχώς έχουν περάσει η ημερομηνία λήξης τους, θα άφηναν τον άντρα τους και σχεδόν τα παιδιά τους για τη δουλειά όταν τους το ζήτησα.» Πρόσθεσε: «Ξέρεις, μόλις είχα μια σπίθα ιδιοφυΐας ενώ έγραφα αυτό, νομίζω ότι ίσως έχω την κατάλληλη κοπέλα». Σε μεταγενέστερη αλληλογραφία, με ημερομηνία Νοέμβριος 2012, ο Επστάιν ρώτησε τη Νίλσον αν είχε «χαριτωμένες φίλες» στο Παρίσι, στην οποία απάντησε: «Όχι στο Παρίσι. Ενημερώστε με αν περάσετε. Τι θα λέγατε για την [όνομα γυναίκας];»

Σε μια άλλη αλυσίδα email από τον Οκτώβριο του 2010, ένα άτομο που υπογράφει ως Aναμπέλ του έγραψε ξανά, λέγοντας: «Γεια σου Τζέφρι τι κάνεις εσύ και όλα τα κορίτσια; Ελπίζω να πήρες τα νούμερα που σου άφησα για τη Βραζιλιάνα και τον Ιταλίδα παρουσιάστρια. Επέστρεψα στο υπέροχο γκρίζο, παλιό, βροχερό Λονδίνο μου».

Στο ίδιο email, πρόσθεσε: «Αγάπη μου, ελπίζω να περνάς υπέροχα και χωρίς εμένα, πιθανώς οι νεοφερμένες να σε έχουν αποσπάσει την προσοχή από το τεράστιο κενό που άφησα;» Η Νίλσον, η οποία πρωταγωνίστησε στο ριάλιτι σόου Ladies Of London του Bravo TV, είχε γίνει αναπόσπαστο κομμάτι του λονδρέζικου σκηνικού «Primrose Hill» στις αρχές της δεκαετίας του 1990.

Διαβάστε επίσης