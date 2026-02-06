Έπσταϊν: Οι σχέσεις του με την ελίτ των Βρυξελλών και της Ευρώπης

Ένα δίκτυο επαφών στις Βρυξέλλες με ισχυρούς ανθρώπους και πρακτορεία μοντέλων διατηρούσε ο Τζέφρι Έπσταϊν για πάνω από μία δεκαετία σύμφωνα με τα έγγραφα που δημοσιοποίησε το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού Politico, στα επίμαχα έγγραφα φαίνεται ότι Έπσταϊν είχε σχεδιάσει πολλά ταξίδια στις Βρυξέλλες, όπου εδρεύουν οι μεγαλύτεροι οργανισμοί και θεσμοί της Ε.Ε. και είχε επαφές με άτομα στην βελγική πρωτεύουσα το διάστημα μεταξύ 2010 και 2019.

Καμία από τις συναντήσεις του δεν δημοσιοποιήθηκε, αλλά τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποκαλύπτουν μια σειρά πιθανών επισκέψεων. Ο Έπσταϊν, ο οποίος σύμφωνα με τους εισαγγελείς «δημιούργησε ένα τεράστιο δίκτυο ανηλίκων θυμάτων για να τα εκμεταλλευτεί σεξουαλικά», είχε επαναλαμβανόμενη αλληλογραφία σχετικά με γυναίκες στην Ευρώπη.

AP

Τα πρακτορεία μοντέλων και ο συνεργάτης που ήταν ύποπτος για βιασμό ανηλίκων

Μια σειρά email που στάλθηκε στον Έπσταϊν το 2010 περιλαμβάνει μια περιγραφή μιας γυναίκας που αναφέρεται ως «Κέλι Σ.», η οποία παρέχεται από το Casting Factory, ένα πρακτορείο μοντέλων με έδρα τις Βρυξέλλες. Σε αυτά τα μηνύματα αναφέρονται οι σωματικές μετρήσεις της Κέλι και μία σημείωσε ότι «έχει πολύ ωραίο χαρακτήρα».

Το περιοδικό Politico προσπάθησε να επικοινωνήσει με το Casting Factory, το οποίο δεν διαθέτει πλέον λειτουργικό ιστότοπο και δεν τα κατάφερε. Σε επίσκεψη στη διεύθυνση που αναφέρεται στην ανταλλαγή μηνυμάτων ως έδρα του πρακτορείου το κτίριο φαινόταν άδειο.

Στα μηνύματα περιλαμβάνεται και ένας εκπρόσωπος που ανέφερε ότι ανήκει στην εταιρεία MC2 Model Management, η οποία ιδρύθηκε από τον επί μακρόν συνεργάτη του Έπσταϊν, Ζαν Λουκ Μπρουνέλ. Ο Μπρουνέλ βρέθηκε κρεμασμένος στο κελί του σε φυλακή του Παρισιού το 2022, όπου κρατούνταν ως ύποπτος για βιασμό ανηλίκων και εμπορία παιδιών με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση.

Η MC2 έχει πλέον παύσει να λειτουργεί και δεν ήταν δυνατή η επικοινωνία του περιοδικού Politico.

AP

«Μου λείπεις, φιλιά από τις Βρυξέλλες»

Επίσης, το 2010, ο Έπσταϊν, έλαβε ένα μήνυμα από μια διεύθυνση, η οποία έχει αποκρυφθεί από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Σε αυτό το μήνυμα ο αποστολέας ενημέρωνε τον Έπσταϊν, ότι «ετοιμάζομαι για την πτήση αύριο» και «θα σου στείλω τον νέο αριθμό μου από τις Βρυξέλλες!».

Ένα άλλο μήνυμα προς τον Έπσταϊν, επίσης από μια διεύθυνση, που δεν αποκαλύπτεται, αναφέρει: «Μου λείπεις))))) bisous (σ.σ. φιλιά) από τις Βρυξέλλες».

Σε άλλη ανταλλαγή μηνυμάτων, ένας άγνωστος αποστολέας ανέφερε στον Έπσταϊν, ότι είχε πραγματοποιήσει βιντεοκλήση με μια γυναίκα που φαινόταν «πολύ συμπαθητική», ακόμα κι αν δεν μπορούσε να δει καλά το πρόσωπό της. Η γυναίκα, η οποία φέρεται να «περίμενε τη βίζα», περιγράφεται από τον αποστολέα στον Έπσταϊν ως «πρώην υπεύθυνη των ραντεβού σε πρακτορείο μοντέλων (ίσως έχει και άλλες υποψήφιες;) Νομίζω ότι θα τα πάει καλά μετά τη συζήτησή μας».

Στη συνέχεια, ο αποστολέας ζήτησε να πετάξει στην πρωτεύουσα του Βελγίου. Ο Έπσταϊν απάντησε: «Ναι στο ταξίδι στις Βρυξέλλες».

Ένα χρόνο μετά, το 2011, ο Έπσταϊν έλαβε ένα email από τον βοηθό του που τον ενημέρωνε ότι «ο Ζαν Λουκ τηλεφώνησε για να πει γεια και να σας ενημερώσει ότι φεύγει απόψε [για] τις Βρυξέλλες». Στο email δεν αναφέρονταν περαιτέρω στοιχεία για την ταυτότητα αυτού που πήρε τηλέφωνο.

Παράλληλα από τα έγγραφα προκύπτει ότι προγραμματιζόταν επίσκεψη του Έπσταϊν στις Βρυξέλλες για λίγες μόνο ώρες. Σύμφωνα με μια σημείωση κράτησης που έστειλε ένας βοηθός του Έπσταϊν τον Ιανουάριο του 2019 σκόπευε να ταξιδέψει με τρένο από το Παρίσι μαζί με συντρόφους από Γαλλία και Ουκρανία, οι οποίοι/οποίες δεν κατονομάζονται, για να φτάσει στο Gare du Midi των Βρυξελλών γύρω στις 5 μ.μ. και να αναχωρήσει ξανά λίγο μετά τις 8 μ.μ. Ο σκοπός του ταξιδιού δεν είναι σαφής.

Φωτογραφία που δόθηκε στη δημοσιότητα από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Δείχνει κορνιζαρισμένη φωτογραφία του Τζέφρι Έπσταϊν με ένα πρόσωπο καθισμένο στην αγκαλιά του. Καταγράφηκε από τις αρχές στις 12 Αυγούστου 2019, κατά τη διάρκεια έρευνας στην κατοικία του στο νησί Little St. James, στις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους U.S. Department of Justice

Τα πολυτελή εστιατόρια στις Βρυξέλλες

Ο Έπσταϊν έλαβε μια σειρά από προτάσεις για εστιατόρια στην πρωτεύουσα του Βελγίου. Ένα άτομο, που το όνομα του έχει αποκρυφθεί από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, είπε στον Έπσταϊν ότι το Belga Queen, ένα κομψό ανακαινισμένο κτίριο τράπεζας στο ιστορικό κέντρο, ήταν ένα από τα «καλύτερα» εστιατόρια στις Βρυξέλλες.

Το 2019, όταν ο τότε υπουργός Εξωτερικών της Σλοβακίας, Μίροσλαβ Λάιτσακ, ήθελε να συναντηθεί με τον Έπσταϊν, είπε ότι είχε κλείσει τραπέζι στο La Brasserie des Étangs Mellaerts, ένα πολυτελές εστιατόριο στο καταπράσινο προάστιο Βολουβέ-Σαιν-Πιέρ των Βρυξελλών. Το εστιατόριο αρνήθηκε να επιβεβαιώσει στο POLITICO εάν η κράτηση είχε γίνει.

Ο Λάιτσακ παραιτήθηκε από την θέση ως σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του πρωθυπουργού της Σλοβακίας το Σάββατο, αφού τα έγγραφα έδειξαν ότι διατηρούσε στενές σχέσεις με τον Έπσταϊν μετά την καταδίκη του χρηματιστή το 2008 για προσέλκυση ανηλίκου για σεξουαλικές υπηρεσίες. Ο Λάιτσακ δήλωσε ότι δεν έκανε τίποτα κακό και αισθάνεται «ανόητος» που διατήρησε την επαφή με τον Έπσταϊν.

«Το αγαπημένο μου εστιατόριο ήταν το L’Idiot Du Village», ανέφερε ο Πίτερ Μάντελσον πρώην υπουργός της βρετανικής κυβέρνησης και ευρωπαίος επίτροπος από το 2004 έως το 2008 και τακτική επαφή του Έπσταϊν, σε έναν ανώνυμο γνωστό του που του ζήτησε προτάσεις, αφού ο Έπσταϊν του είπε ότι ο Μάντελσον γνώριζε καλά την πόλη. Το συγκεκριμένο μπιστρό, που πλέον έχει κλείσει, βρισκόταν κρυμμένο σε ένα πλακόστρωτο σοκάκι στη γειτονιά Μαρόλ και ήταν γνωστό για τα θαλασσινά πιάτα του.

Ο Μάντελσον θα αποσυρθεί από τα δημόσια αξιώματα, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη. Η βρετανική αστυνομία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διερευνούν αν παραβίασε τον νόμο όταν ενημέρωσε εκ των προτέρων τον Έπσταϊν το 2010 για ένα προγραμματισμένο πακέτο διάσωσης ύψους 500 δισεκατομμυρίων ευρώ κατά τη διάρκεια της ελληνικής κρίσης χρέους.

Ο Επστάιν με τον Στιβ Μπάναν

Τα μηνύματα με τον Στιβ Μπάνον για την Ε.Ε.

Ο Έπσταϊν, ο οποίος είχε προσωπική περιουσία 440 εκατομμυρίων δολαρίων την ημέρα του θανάτου του και εμπορικά συμφέροντα σε όλες τις χρηματοπιστωτικές αγορές, σχολίαζε επανειλημμένα την πολιτική της ΕΕ σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Το 2018, ο Έπσταϊν αντάλλαξε ηλεκτρονικά μηνύματα με τον Στιβ Μπάνον, πρώην ανώτερο σύμβουλο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επανεξετάσει τα ρυθμιστικά πλαίσια για τα κρυπτονομίσματα, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να αποτρέπουν τη χρήση τους σε παράνομες δραστηριότητες.

«Πρέπει να το σταματήσουμε αμέσως», έγραψε ο Μπάνον, με τον Έπσταϊν να απαντά: «Κανονισμοί της ΕΕ. Σχηματίζονται μέτωπα μάχης... ειδοποίησέ με όταν οι Ιταλοί σου έχουν τελειώσει μαζί σου». Δεν είναι σαφές σε ποιους Ιταλούς αναφερόταν.

Ένα έγγραφο δείχνει έναν λογαριασμό που ανήκει σε έναν ερευνητή στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, ο οποίος προσκαλεί τον Έπσταϊν να συμμετάσχει σε μια συζήτηση για θέματα πολιτικής.

«Τζέφρι (σ.σ. Έπσταϊν), την επόμενη εβδομάδα θα κάνω μια ομιλία 15 λεπτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τη ρύθμιση του λογισμικού εισβολής/παρακολούθησης», αναφέρει το email, το οποίο εστάλη το 2015, την χρονιά που η Ε.Ε. ολοκλήρωνε τις προπαρασκευαστικές εργασίες για τους κανόνες προστασίας δεδομένων που ψηφίστηκαν τον επόμενο χρόνο. «Συνημμένες είναι οι σημειώσεις μου για τη συζήτηση. Αν έχεις χρόνο να τις διαβάσεις και να μου δώσεις κάποια σχόλια, θα ήταν υπέροχο. Νομίζω ότι θα ήσουν ένα καλό παράδειγμα του κοινού στο οποίο απευθύνεται. Σε ευχαριστώ!»

Η συμπερίληψη στα δημοσιευμένα έγγραφα δεν συνεπάγεται αυτόματα παράνομη πράξη και ο ερευνητής, μέσω του δικηγόρου του, αρνήθηκε να σχολιάσει.

Τη Δευτέρα, ο πρίγκιπας Λωρέν του Βελγίου, αδελφός του βασιλιά της χώρας, εξέδωσε δήλωση στην οποία επιβεβαίωσε ότι συναντήθηκε δύο φορές με τον Έπσταϊν, αφού το όνομά του περιλαμβανόταν στο βιβλίο διευθύνσεων του μεγιστάνα που έχει πλέον δημοσιοποιηθεί. Ο Λωρέν υποστηρίζει ότι δεν έκανε τίποτα ανάρμοστο και επέμεινε ότι μίλησε για να βάλει τέλος στις «φήμες» σχετικά με την εμπλοκή του.

