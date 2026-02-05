Πολιτική θύελλα στην Αγγλία: Ο Κιρ Στάρμερ ζητά συγγνώμη από τα θύματα του Έπσταϊν

Στόχος πολιτικών πιέσεων ο βρετανός πρωθυπουργός υποστηρίζει ότι παραπλανήθηκε για τις σχέσεις του πρεσβευτή με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Επιμέλεια - Δημήτριος Παπαγεωργίου

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Keir Starmer, εκφωνεί ομιλία στο Horntye Park Sports Complex στο St Leonards-on-Sea, East Sussex,  στην Αγγλία, την Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2026.

Pool Getty Images Europe via AP
Ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ζήτησε δημόσια συγγνώμη την Πέμπτη από τα θύματα του Τζέφρι Έπσταϊν για τον διορισμό του Πίτερ Μάντελσον στη θέση του πρεσβευτή του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ουάσιγκτον, παρά τους δεσμούς του με τον καταδικασμένο χρηματοοικονομικό παράγοντα. Όπως είπε, ο Μάντελσον τον είχε παραπλανήσει, παρουσιάζοντας τον Έπσταϊν «ως κάποιον που μόλις και μετά βίας γνώριζε».

Μιλώντας σε εκδήλωση, ο Κιρ Στάρμερ απευθύνθηκε απευθείας στα θύματα: «Ζητώ συγγνώμη για όσα σας έγιναν, συγγνώμη που τόσοι άνθρωποι με εξουσία σας απογοήτευσαν. Ζητώ συγγνώμη που πίστεψα τα ψέματα του Μάντελσον και τον διόρισα και συγγνώμη που ακόμη και τώρα αναγκάζεστε να βλέπετε αυτή την ιστορία να ξετυλίγεται ξανά δημόσια».

Σύμφωνα με το πρακτορείο AP, ο πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι γνώριζε, κατά τον διορισμό του 2024, τη φιλία του τότε πρεσβευτή Πίτερ Μάντελσον με τον Τζέφρι Έπσταϊν, χωρίς όμως να αντιλαμβάνεται το βάθος της σχέσης. Ο Μάντελσον απομακρύνθηκε από τη θέση του τον Σεπτέμβριο, μετά τη δημοσιοποίηση email που έδειχναν ότι διατηρούσε επαφές με τον Έπσταϊν ακόμη και μετά την καταδίκη του το 2008 για σεξουαλικά αδικήματα εις βάρος ανηλίκου.

Νέα έγγραφα και πολιτική πίεση

Η πίεση προς τον Κιρ Στάρμερ εντάθηκε έπειτα από την αποκάλυψη νέων εγγράφων που ρίχνουν φως στη στενή σχέση Μάντελσον–Έπσταϊν. Ο Έπσταϊν αυτοκτόνησε σε κελί φυλακής το 2019, εν αναμονή δίκης στις ΗΠΑ για κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης δεκάδων κοριτσιών.

Η αστυνομία στη Βρετανία διερευνά τον Μάντελσον για πιθανή κατάχρηση δημόσιου αξιώματος, χωρίς να του αποδίδονται σεξουαλικά αδικήματα. Έγγραφα που δημοσιεύθηκαν την περασμένη εβδομάδα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ περιλαμβάνουν αναφορές ότι μοιράστηκε ευαίσθητες κυβερνητικές πληροφορίες με τον Έπσταϊν μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, καθώς και ανταλλαγή μηνυμάτων που δείχνουν πολύ στενότερη σχέση από ό,τι είχε παραδεχθεί.

g0joykzwqaasela.jpg

Τα ίδια αρχεία αναφέρουν ότι την περίοδο 2003–2004 ο Έπσταϊν φέρεται να έστειλε τρεις πληρωμές συνολικού ύψους 75.000 δολαρίων σε λογαριασμούς που συνδέονταν με τον Μάντελσον ή τον σύντροφό του, Ρεϊνάλντο Αβίλα ντα Σίλβα, ο οποίος είναι πλέον σύζυγός του.

Εσωκομματικές πιέσεις κατά Στάρμερ

Ο 72χρονος Μάντελσον αποτελεί επί δεκαετίες κεντρική και αμφιλεγόμενη φυσιογνωμία στο Εργατικό Κόμμα, έχοντας παραιτηθεί στο παρελθόν από κυβερνητικές θέσεις λόγω σκανδάλων που αφορούσαν χρήματα ή δεοντολογία. Επελέγη ως πρεσβευτής για την εμπειρία του στο εμπόριο και το εκτεταμένο δίκτυο επαφών του, στοιχεία που θεωρήθηκαν χρήσιμα στις σχέσεις με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Επικριτές, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι οι δεσμοί του με τον Έπσταϊν καθιστούσαν τον διορισμό υπερβολικά ριψοκίνδυνο. «Η κρίση του πρωθυπουργού είναι αμφισβητήσιμη», δήλωσε η βουλευτής των Εργατικών Πόλα Μπάρκερ, προσθέτοντας ότι ο Κιρ Στάρμερ έχει «πολύ δρόμο μπροστά του για να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη, τόσο στο κοινό όσο και στο κόμμα».

