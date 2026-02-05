Politico: O χρόνος μετράει αντίστροφα για τον Bρετανό πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ έχει μόνο τέσσερις μήνες για να σώσει την πρωθυπουργία του. Μετά την επιστροφή του βρετανικού κοινοβουλίου από τις διακοπές των Χριστουγέννων, ο Στάρμερ σηματοδότησε τους πρώτους 18 μήνες του στην Ντάουνινγκ Στριτ με μια ομιλία στην οποία επαίνεσε τις προσπάθειες του Εργατικού κόμματός του να μετριάσει την κρίση κόστους ζωής.

Στο παρασκήνιο, αυξάνεται η ανησυχία ότι οι ψηφοφόροι δεν θα νιώσουν καμία ουσιαστική ανακούφιση πριν από τις κρίσιμες περιφερειακές και τοπικές εκλογές της 7ης Μαΐου, οι οποίες θα σφραγίσουν πιθανότατα την πολιτική μοίρα του πρωθυπουργού. Και οι προοπτικές είναι ζοφερές: Αφού κατέλαβαν την τρίτη θέση στις εκλογές του Ουαλικού Κοινοβουλίου πίσω από το Plaid Cymru και το Reform UK του ακροδεξιού ηγέτη Nάιτζελ Φάρατζ, δεν κατάφεραν να εκθρονίσουν το Σκωτικό Εθνικό Κόμμα στη Σκωτία και απώλεσαν την υποστήριξη τόσο στους Πράσινους όσο και στο Reform UK στις δημοτικές εκλογές, οι Εργατικοί διατρέχουν τον κίνδυνο ταπείνωσης σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο.

O Bρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ με τη σύζυγό του Βικτώρια AP

Οι εθνικές δημοσκοπήσεις υπογραμμίζουν τον κίνδυνο, με το Reform UK να έχει πλέον μέσο όρο κοντά στο 30% και τους Εργατικούς να υποχωρούν γύρω στο 10%, μαζί με τους Πράσινους και τους Συντηρητικούς. Παρόλα αυτά, οι σύμβουλοι του Στάρμερ υποστηρίζουν κατ' ιδίαν ότι τα αποτελέσματα «λιγότερο άσχημα από τα αναμενόμενα» μπορεί να είναι αρκετά για να τον σώσουν. Πολλοί βουλευτές των Εργατικών αναμένουν μια πρόκληση ηγεσίας ανεξάρτητα από αυτό, καθώς θα χρειάζονταν μόνο 81 από τους 404 βουλευτές για να ξεκινήσουν «ανταρσία» και ο Στάρμερ δεν είναι καθόλου δημοφιλής στο ευρύτερο κόμμα.

Η σκιά του Μάντελσον και το σκάνδαλο Επστάιν

Στη συνέχεια, υπάρχει το σκάνδαλο που εκτυλίσσεται σχετικά με τον Πίτερ Μάντελσον, έναν από τους υποστηρικτές των Εργατικών και πρώην πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ. Ο Μάντελσον διορίστηκε από τον Στάρμερ πριν απομακρυνθεί από τη θέση του τον Σεπτέμβριο, όταν έγινε σαφές το εύρος της φιλίας του με τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Επστάιν.

Υπό αυξανόμενη πίεση, ο Στάρμερ έχει ασκήσει έντονη κριτική και πιέσεις για διαφάνεια - αλλά αυτό μπορεί να μην είναι αρκετό, καθώς ο Μάντελσον βρίσκεται τώρα υπό έρευνα για ανάρμοστη συμπεριφορά ενώ κατείχε δημόσιο αξίωμα.

Η αίσθηση ότι η εξουσία του Στάρμερ μειώνεται είναι αδιαμφισβήτητη. Ο πρωθυπουργός προετοιμάζει ήδη την υπεράσπισή του. Μια ομιλία του Βασιλιά, που έχει σχεδιαστεί για να επαναφέρει την ατζέντα, στην οποία θα περιγράφονται προτάσεις για τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και την ψηφιακή ταυτότητα, έχει προγραμματιστεί τώρα για τα μέσα Μαΐου. Μπορεί να ακολουθήσει ανασχηματισμός του υπουργικού συμβουλίου και ορισμένοι στο Εργατικό Κόμμα πιστεύουν ότι ο Στάρμερ θα μπορούσε ακόμη και να θυσιάσει τον υπουργό Οικονομικών αν πιστεύει ότι αυτό θα κατευνάσει τους ανήσυχους βουλευτές.

Αναμένεται επίσης να ανακαλέσει στο υπουργικό συμβούλιο την πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Άντζελα Ρέινερ , ελπίζοντας ότι η επιστροφή της θα μπορούσε να αμβλύνει τυχόν ηγετικές φιλοδοξίες. Οι παραδόσεις των Εργατικών μπορεί να προσφέρουν στον Στάρμερ μόνο περιορισμένη προστασία. Ενώ το κόμμα υπερηφανεύεται για την αποφυγή της «βασιλοκτονίας» που μαστίζει τους αντίπαλους Συντηρητικούς, αυτό το ένστικτο θα αποδυναμωθεί εάν πλησιάζει η εκλογική ήττα.

Ο Πίτερ Μάντελσον AP/Evan Vucci

Οι βουλευτές των Εργατικών μπορεί να φοβούνται μια αποσταθεροποιητική αναμέτρηση ηγεσίας, αλλά πολλοί έχουν ήδη καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο Στάρμερ δεν θα τους οδηγήσει στις επόμενες γενικές εκλογές. Και κατ' ιδίαν, ορισμένοι υπουργοί πιστεύουν ότι δεν τίθεται πλέον ζήτημα αν ο πρωθυπουργός θα πέσει, αλλά πότε. Οι ανησυχίες τους είναι κατανοητές: Ενεργοποιημένοι από τη νέα ηγεσία, οι Πράσινοι απορροφούν ορισμένους προοδευτικούς ψηφοφόρους, ενώ το Reform UK διαβρώνει την παραδοσιακή βάση της εργατικής τάξης των Εργατικών.

Εν τω μεταξύ, οι Συντηρητικοί έχουν σταθεροποιηθεί αρκετά υπό την ηγεσία της Κέμι Μπάντενοχ ώστε να μειώσουν την πιθανότητα μιας ακόμη εξέγερσης - μια εξέλιξη που αφήνει τον Στάρμερ πιο εκτεθειμένο. Έτσι, αν πυροδοτηθεί μια αναμέτρηση, είναι απίθανο να επιβιώσει. Τα μέλη του κόμματος - περίπου 250.000 μέλη - τείνουν να ευνοούν την ήπια αριστερά. Και αυτή η δυναμική θα ωφελούσε την Ρέινερ, σε περίπτωση που θέσει υποψηφιότητα.

Τα γεγονότα της περασμένης εβδομάδας στο Μάντσεστερ αποκρυστάλλωσαν περαιτέρω αυτή την αντίληψη για την αδυναμία του Στάρμερ. Η απόφασή του να εμποδίσει τον δήμαρχο Άντι Μπέρναμ να συμμετάσχει σε ενδιάμεσες κοινοβουλευτικές εκλογές ήταν μια πρόταση που θα έχανε. Έπειτα ήρθαν τα νέα για τον Μάντελσον. Ο Στάρμερ εξελέγη με την υπόσχεση να τερματίσει το χάος της κυβερνητικής διαφθοράς, και αυτή η ιστορία θα πυροδοτήσει μόνο ερωτήματα σχετικά με την κρίση του κατά τον διορισμό του Μάντελσον ως πρέσβη. Και ο πρωθυπουργός μπορεί κάλλιστα να καταλήξει να θυσιάσει την αγαπημένη του σύμβουλο Μόργκαν ΜακΣούινι, η οποία άσκησε πιέσεις για να επιλεγεί ο Μάντελσον για τη σημαντική θέση στην Ουάσινγκτον.

Εν τω μεταξύ, η εξωτερική πολιτική - ο μόνος τομέας όπου η απόδοση του Στάρμερ έχει αποδειχθεί πιο σίγουρη - δεν προσφέρει καμία ανακούφιση στη Ντάουνιγκ Στριτ. Η επιστροφή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο τον έχει αποσπάσει την προσοχή από την εσωτερική του ατζέντα και μερικές φορές την έχει υπονομεύσει, ιδίως στην περίπτωση των δασμών. Και η τελευταία κρίση για τη Γροιλανδία δεν αποτέλεσε εξαίρεση.

Η διαχείριση των σχέσεων με τις ΗΠΑ υπό τον Τραμπ έχει οδηγήσει τον Στάρμερ σε αμήχανες περιπέτειες, προσπαθώντας να απαντήσει στις προκλήσεις ενώ παράλληλα προσπαθεί να διατηρήσει τη στρατηγική του να παραμένει κοντά τόσο στην Ουάσινγκτον όσο και στις Βρυξέλλες, καθώς η κυβέρνησή του προσπαθεί να επαναφέρει τις σχέσεις με την ΕΕ.

Όπως έχουν τα πράγματα, η συζήτηση εντός του Εργατικού Κόμματος σχετικά με το αν θα υπάρξει στροφή προς την ΕΕ εντείνεται και τώρα υπάρχει αυξανόμενη υποστήριξη εντός του κόμματος για μια τελωνειακή ένωση με το μπλοκ . Αλλά η προτίμηση του Στάρμερ για σταδιακή ευθυγράμμιση ανά τομέα κινδυνεύει να μην ικανοποιήσει κανέναν, καθώς στις Βρυξέλλες θεωρείται ως επιλεκτική και στην πατρίδα του ως δειλή. Ακόμη και οι πιστοί οπαδοί του παραδέχονται ότι έχει ξεσπάσει μια καταστροφική ιστορία: Ένας πρωθυπουργός ανίκανος να επιβάλει ένα όραμα ή πειθαρχία, στοιχειωμένος από τις πρώτες του αποφάσεις, χτυπημένος από ανατροπές και παγιδευμένος από το ίδιο του το κόμμα.

Ο Στάρμερ ήθελε να αποφύγει ένα δράμα τύπου Τόρις. Αντ' αυτού, τώρα ηγείται ενός δράματος των Εργατικών - που είναι πιο αργό, πιο ήσυχο αλλά όχι λιγότερο βάναυσο. Και τέσσερις μήνες δεν είναι λίγοι για να αλλάξουν την αφήγηση, ειδικά όταν τόσοι πολλοί στο δικό του κόμμα έχουν ήδη γυρίσει σελίδα.





