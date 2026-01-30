Κίνα: Ο Στάρμερ είδε την Απαγορευμένη Πόλη...σαν απλός τουρίστας - Η ιδιωτική ξενάγηση Τραμπ το 2017

Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ξεναγήθηκε σε έναν από τους πιο γνωστούς πολιτιστικούς χώρους της Κίνας, ο Σι Τζινπίνγκ έστρωσε το κόκκινο χαλί και το έκλεισε για μια ιδιωτική ξενάγηση. Αλλά σχεδόν μια δεκαετία αργότερα, ο σερ Κιρ Στάρμερ αναγκάστηκε να αρκεστεί σε έναν μόνο ξεναγό για να δει την παγκοσμίου φήμης Απαγορευμένη Πόλη του Πεκίνου , καθώς αυτή παρέμενε ανοιχτή για τους τουρίστες.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στο αρχαίο αυτοκρατορικό παλάτι από έναν άνδρα, ο οποίος του επεσήμανε ενδιαφέροντα στοιχεία, ενώ οι περαστικοί τα φωτογράφιζαν. Η διαφορά συζητήθηκε, καθώς οι επικριτές ισχυρίστηκαν ότι ο Στάρμερ θα φύγει από την Κίνα ουσιαστικά με άδεια χέρια, με μόνο θερμά λόγια και οριακές συμφωνίες, παρά τις μεγαλόστομες εξαγγελίες.

Ο ηγέτης των Εργατικών πέταξε 5.000 μίλια με την υπόσχεση για «ιστορικές» συνομιλίες με τον πρόεδρο Σι, αλλά επιστρέφει στη Βρετανία μόνο με μείωση στο μισό των δασμών στις εξαγωγές ουίσκι, συν το τέλος στις βίζες τουριστών και επιχειρήσεων που πραγματοποιούν σύντομες επισκέψεις στην Κίνα, γράφει η Daily Mail. Ο σερ Κιρ Στάρμερ δεν κατάφερε να εξασφαλίσει δέσμευση για την απελευθέρωση του Βρετανού ακτιβιστή Τζίμι Λάι.

Ο πρωθυπουργός είχε επίσης μια αμήχανη στιγμή χθες, όταν του άλλαξε στάση σώματος ο Κινέζος πρωθυπουργός Λι Τσιάνγκ, ενώ περπατούσε στο κόκκινο χαλί κατά τη διάρκεια μιας τελετής υποδοχής ενόψει της συνάντησής τους στη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού.

Το 2017, ο Πρόεδρος Σι επισκέφθηκε τον Τραμπ στο θέρετρό του Mar-a-Lago στη Φλόριντα τον Απρίλιο - και έξι μήνες αργότερα τον φιλοξένησε στο Πεκίνο με δείπνο στην Απαγορευμένη Πόλη. Ο Σι του έστρωσε το κόκκινο χαλί κατά τη διάρκεια της τριήμερης επίσκεψής του, ξεκινώντας με μια ξενάγηση στο παλάτι πριν απολαύσουν όλοι μαζί το απογευματινό τους τσάι.

Ο Ντόναλντ μαζί με τη σύζυγό του Μελάνια είχαν επισκεφθεί την Απαγορευμένη Πόλη και είχαν απολαύσει ιδιωτική ξενάγηση, καθώς το μνημείο εκκενώθηκε από τουρίστες.

Φωτογραφίες που τραβήχτηκαν εκείνη την ώρα δείχνουν ότι η περιοχή είχε εκκενωθεί εντελώς από τους τουρίστες, καθώς οι ηγέτες πόζαραν με τις πρώτες κυρίες, Μελάνια Τραμπ και Πενγκ Λιγιουάν.

Ο Λουκ ντε Πούλφορντ, επικεφαλής της Διακοινοβουλευτικής Συμμαχίας για την Κίνα, έγραψε στο Twitter: «Ο Στάρμερ πήγε σε περιήγηση στην Απαγορευμένη Πόλη. Ο χώρος δεν είχε εκκενωθεί από ανθρώπους. Συνοδευόταν μόνο από έναν ξεναγό. Γνωρίζει κανείς στο Υπουργείο Εξωτερικών, Κοινοπολιτείας και Ανάπτυξης πόσο προσβλητικό ήταν αυτό; Οι Κινέζοι κατέβαλαν τεράστια προσπάθεια για να σηματοδοτήσουν τη σημασία μέσω του πρωτοκόλλου. Αυτό δεν ήταν τυχαίο. Στόχος ήταν να επικοινωνήσουν κάτι.»

Μετά από προηγούμενη συνάντηση με τον Πρόεδρο Σι, ο Σερ Κιρ δήλωσε σε δημοσιογράφους έξω από την Απαγορευμένη Πόλη ότι έχει σημειωθεί πρόοδος σε θέματα όπως οι δασμοί στο ουίσκι και τα ταξίδια χωρίς βίζα στην Κίνα.

Η Απαγορευμένη Πόλη χτίστηκε από το 1406 έως το 1420 και ονομάζεται έτσι επειδή για αιώνες ήταν απαγορευμένη η είσοδος σε απλούς πολίτες χωρίς ειδική άδεια, επί ποινή θανάτου. Η τοποθεσία ήταν το κέντρο των δυναστειών Μινγκ και Τσινγκ από το 1420 έως το 1912, όταν μια επανάσταση ανέτρεψε τον τελευταίο αυτοκράτορα - και αργότερα άνοιξε ξανά ως Μουσείο του Παλατιού.

Το συγκρότημα αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO από το 1987 και διαθέτει πάνω από 9.000 δωμάτια, καθιστώντας το το μεγαλύτερο και καλύτερα διατηρημένο παράδειγμα αρχαίας αρχιτεκτονικής στην Κίνα.