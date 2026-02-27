Ντέιβιντ Γκέτα για τη νεογέννητη κόρη του: «Το πιο όμορφο μυστικό μας»

Ο διάσημος DJ και μουσικός παραγωγός Ντέιβιντ Γκέτα και η επί χρόνια σύντροφός του Τζέσικα Λέντον, πλέουν σε πελάγη ευτυχίας, καθώς υποδέχτηκαν το νέο μέλος της οικογένειάς τους.

Το ζευγάρι ανακοίνωσε την ευχάριστη είδηση μέσω κοινής ανάρτησης στο Instagram και τη συνόδευσε με τρυφερά στιγμιότυπα από την εγκυμοσύνη, το baby shower και τις πρώτες ημέρες της νεογέννητης Σκάιλερ.

«Καλωσόρισες στον κόσμο, Σκάιλερ. Το πιο όμορφο μυστικό που κρατήσαμε ποτέ» έγραψε ο Γάλλος μουσικός παραγωγός στη λεζάντα της ανάρτησης.

Στην ενότητα των σχολίων, αρκετοί διάσημοι φίλοι του ζευγαριού έσπευσαν να δώσουν τις ευχές τους. Ανάμεσά τους, ο DJ και παραγωγός Nicky Romero, η Τζένιφερ Λόπεζ και ο DJ Morten, ο οποίος σχολίασε: «Η πιο όμορφη οικογένεια».