Ξέσπασμα Αταμάν μετά τη νίκη της Τουρκίας: «Γελοίο καλεντάρι»!

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού AKTOR και της Εθνικής Τουρκίας οδήγησε το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα σε νίκη μέσα στη Σερβία, αλλά δεν δίστασε να μιλήσει εναντίον του προγράμματος.

Η Τουρκία συνεχίζει αήττητη στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Η γειτονική χώρα έκανε το 3 στα 3, επικρατώντας στο ντέρμπι του ομίλου μέσα στη Σερβία με 82-78.

Ο Τζέντι Όσμαν είχε 16 πόντους με 5/7 δίποντα, 6/6 βολές, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ σε 33 λεπτά συμμετοχής, ενώ ο Ομέρ Γιούρτσεβεν 14 πόντους, 8 ριμπάουντ σε 24 λεπτά. Πρώτος σκόρερ ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς (22 πόντοι).

Μετά την αναμέτρηση, ο Εργκίν Αταμάν ξέσπασε στις δηλώσεις του για το καλεντάρι που αναγκάζει τους πάντες να δίνουν συνεχόμενους αγώνες για την Euroleague και τις διοργανώσεις της FIBA:

«Ευχαριστώ τις διοικήσεις της FIBA και της EuroLeague γι’ αυτό το γελοίο καλεντάρι. Μας αναγκάζουν να εκπροσωπούμε τις ομάδες μας κάτω από αυτές τις συνθήκες. Ήμουν κουρασμένος, οι παίκτες ήταν κουρασμένοι, όλο αυτό είναι γελοίο. Εδώ και 4-5 χρόνια λέμε ότι θα υπάρξει βελτίωση και όλα χειροτερεύουν. Ήρθα μετά από μια πολύ άσχημη ήττα χθες βράδυ, ταξίδεψα με ιδιωτική πτήση και έφτασα στις 2 τα ξημερώματα, οπότε δεν ήμουν ήρεμος, ήμουν απλώς κουρασμένος», σχολίασε ο Αταμάν.

