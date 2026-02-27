Αυτοκίνητο με ισραηλινή σημαία έπεσε πάνω σε πεζούς στην Αίγυπτο - Έξι τραυματίες

Συναγερμός σήμανε την Πέμπτη (26/02) στην περιοχή Κερδάσα της Γκίζας στην Αίγυπτο, όταν αυτοκίνητο, το οποίο ήταν στολισμένο με ισραηλινή σημαία, έπεσε πάνω σε πεζούς και συγκρούστηκε με οχήματα.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο οδηγός, κάτοικος της ίδιας περιοχής, φέρεται να είχε εμπλακεί σε λεκτική διαμάχη με έναν καταστηματάρχη που του απαγόρευσε να παρκάρει μπροστά από το κατάστημά του.

Περαστικοί που είδαν τη διαμάχη παρατήρησαν την ισραηλινή σημαία στο αυτοκίνητο, με αρκετούς να επιτίθενται στον οδηγό για τη διακόσμηση του οχημάτός του.

Καθώς προσπαθούσε να διαφύγει από τον τόπο του συμβάντος, χτύπησε αρκετούς πεζούς και οχήματα που περνούσαν τυχαία από την περιοχή.

Το συμβάν είχε ως αποτέλεσμα έξι άτομα να μεταφερθούν σε νοσοκομεία με κατάγματα και μώλωπες.

Οι δυνάμεις ασφαλείας κατάσχεσαν το όχημα και συνέλαβαν τον οδηγό.

Η οικογένεια του οδηγού ενημέρωσε τις αρχές ότι ο οδηγός πάσχει από ψυχολογική διαταραχή εδώ και αρκετά χρόνια και υποβάλλεται σε ψυχιατρική θεραπεία.

Σύμφωνα με τους αστυνομικούς ερευνητές, η οικογένεια προσκόμισε ιατρικά έγγραφα που επιβεβαιώνουν τον ισχυρισμό αυτό.

Περαιτέρω έρευνες αποκάλυψαν ότι ο οδηγός είχε επισκεφθεί ένα κατάστημα αξεσουάρ αυτοκινήτων στην ίδια περιοχή και είχε ζητήσει από την κόρη του ιδιοκτήτη του καταστήματος να εκτυπώσει το αυτοκόλλητο με την ισραηλινή σημαία.

