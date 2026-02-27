Λόρα: Δεν θέλει να έχει καμία επικοινωνία με τους γονείς της - Πού έμενε στο Βερολίνο

Οι σκοτεινές πτυχές του θρίλερ της εξαφάνισης που ξεκίνησε από το Ρίο και έφτασε στη γερμανική πρωτεύουσα

Δημήτρης Δρίζος

Λόρα: Δεν θέλει να έχει καμία επικοινωνία με τους γονείς της - Πού έμενε στο Βερολίνο
  • Η 16χρονη Λόρα βρέθηκε στο Βερολίνο και ζήτησε να μην έχει καμία επαφή με τους γονείς της, παρουσιάζοντας τον εαυτό της αυτοβούλως στις γερμανικές αρχές.
  • Η Λόρα πιθανότατα έμενε σε κοινόβιο νεαρών στο Βερολίνο, μια περιοχή γνωστή για εναλλακτικές μορφές διαμονής, και επικοινώνησε με τις αρχές μέσω τηλεφώνου.
  • Η γερμανική αστυνομία επιβεβαιώνει ότι η 16χρονη είναι καλά στην υγεία της και δεν υπάρχουν στοιχεία κακοποίησης ή παραμέλησης.
Καμία πρόθεση δεν έχει η Λόρα όχι να επιστρέψει στη χώρα μας, αλλά να έρθει και σε επαφή με τους γονείς της ενώ την ίδια ώρα το μυστήριο για το πού έμενε στο Βερολίνο η 16χρονη αρχίζει και διαλύεται.

Το κορίτσι παρουσιάστηκε αυτοβούλως στις Αρχές της Γερμανίας, παρουσιάστηκε «εθελοντικά, αυτόνομα και ανεξάρτητα» στην υπηρεσία έκτακτης ανάγκης για νέους στο Βερολίνο.

Πιθανότατα επικοινώνησε μαζί τους τηλεφωνικά καλώντας στην 24ωρη γραμμή και αμέσως ενημερώθηκε η γερμανική αστυνομία.

Αμέσως οι Αρχές αφού μίλησαν με το κορίτσι, εκείνο ζήτησε να μην υπάρχει καμία επαφή με τους γονείς της και δεν υπάρχει αρπαγή αλλά βρισκόταν στη γερμανική πρωτεύουσα με δική της πρωτοβουλία.

Που έμενε η Λόρα;

Αυτό που έχει όμως το μεγαλύτερο ενδιαφέρον ήταν το πού έμενε το κορίτσι στο Βερολίνο. Γιατί οι κινήσεις της 16χρονης δεν έδειχναν από την πρώτη στιγμή πως μπήκε σε ένα αεροπλάνο και εξαφανίστηκε, αλλά πήγε στοχευμένα στο Βερολίνο.

Εκεί, στη γερμανική πρωτεύουσα, νεαροί από κάθε γωνία του πλανήτη μεταβαίνουν για να μείνουν σε κοινόβια καθώς το Βερολίνο φημίζεται για τέτοιου είδους εναλλακτικές μορφές διαμονής, ιδιαίτερα για τους νέους.

Φαίνεται πως η Λόρα, βρήκε καταφύγιο σε ένα τέτοιο. Μάλιστα, το ψηφιακό ίχνος από το mail που χρησιμοποίησε για να αγοράσει το εισιτήριό της για τη Φρανκφούρτη, οδήγησε σε συγκεκριμένα φόρουμ στο διαδίκτυο, στα οποία γίνονταν συζητήσεις για «εναλλακτικές φαρμακευτικές ουσίες».

Είναι πάρα πολύ πιθανό, η Λόρα μετά από κάποιες ημέρες σε κάποιο κοινόβιο να μην άντεξε ή να μην της άρεσε ο συγκεκριμένος τρόπος ζωής και για τον λόγο αυτό να επέλεξε η ίδια να επικοινωνήσει με τις Αρχές και να μεταφερθεί σε δομή.

«Είναι καλά στην υγεία της, δεν υπάρχουν πληροφορίες για κακοποίηση της 16χρονης»

Παράλληλα, μιλώντας στο «Live News», ο εκπρόσωπος της γερμανικής αστυνομίας, Γιορν Ινφλάντερ ανέφερε ότι η 16χρονη είναι καλά στην υγεία της και ότι δεν υπάρχει μέχρι στιγμής κάποια πληροφορία για αδίκημα κακοποίησης εις βάρος του κοριτσιού.

«Η 16χρονη εμφανίστηκε στο τμήμα κοινωνικών εργασιών και έπειτα κληθήκαμε για να βοηθήσουμε. Δεν γνωρίζουμε αν η 16χρονη είχε πέσει θύμα κακοποίησης. Αυτή τη στιγμή η Λόρα βρίσκεται υπό την προστασία γερμανικής κοινωνικής δομής. Περισσότερες πληροφορίες μπορεί να δώσει μόνο η ελληνική πρεσβεία».

Νέα κατάθεση της μητέρας της Λόρας: Δηλώνει ανακουφισμένη που εντοπίστηκε η κόρη της

Ανακουφισμένη που εντοπίστηκε η κόρη της, δηλώνει η μητέρα της 16χρονης Λόρας, που εντοπίστηκε σώα στη Γερμανία, μετά από 48 ημέρες εξαφάνισης.

Η γυναίκα δήλωσε ανακουφισμένη που το παιδί της εντοπίστηκε σώο και αναμένει τις εξελίξεις για το πώς θα συναντηθούν ξανά. Ο πατέρας της 16χρονης βρίσκεται ήδη στη Γερμανία και όταν αποφασιστεί ότι επιτρέπεται να δει την κόρη του, αυτό θα γίνει παρουσία κοινωνικού λειτουργού.

Προς το παρόν, η Λόρα δεν έχει επικοινωνία με κανέναν παρά μόνο με τους ψυχολόγους και τους υπεύθυνους της δομής ανηλίκων στο Βερολίνο, όπου φιλοξενείται από τη στιγμή που εντοπίστηκε από τη γερμανική αστυνομία. Το κορίτσι θα παραμείνει εκεί μέχρι να αποκλειστεί το ενδεχόμενο κακοποίησης από το περιβάλλον της, η παραμέληση ή κάποιο άλλο δεδομένο που πιθανώς θέτει σε κίνδυνο την ασφάλειά της.

Οι ελληνικές αρχές έχουν ζητήσει περισσότερες πληροφορίες για το πώς εντοπίστηκε η Λόρα στη Γερμανία, πού έμενε, με ποιους και αν έχει πει κάτι στις γερμανικές αρχές, καθώς παράλληλα συνεχίζεται η έρευνα για την εξαφάνισή της και στην Ελλάδα.

Οι πληροφορίες πάντως αναφέρουν πως η γερμανική αστυνομία εντόπισε τη 16χρονη σε έναν τυχαίο αστυνομικό έλεγχο.

