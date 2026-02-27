Νέα κατάθεση της μητέρας της Λόρας: Δηλώνει ανακουφισμένη που εντοπίστηκε η κόρη της

Ανακουφισμένη που εντοπίστηκε η κόρη της, δηλώνει η μητέρα της 16χρονης Λόρας, που εντοπίστηκε σώα στη Γερμανία, μετά από 48 ημέρες εξαφάνισης.

Η γυναίκα δήλωσε ανακουφισμένη που το παιδί της εντοπίστηκε σώο και αναμένει τις εξελίξεις για το πώς θα συναντηθούν ξανά. Ο πατέρας της 16χρονης βρίσκεται ήδη στη Γερμανία και όταν αποφασιστεί ότι επιτρέπεται να δει την κόρη του, αυτό θα γίνει παρουσία κοινωνικού λειτουργού.

Προς το παρόν, η Λόρα δεν έχει επικοινωνία με κανέναν παρά μόνο με τους ψυχολόγους και τους υπεύθυνους της δομής ανηλίκων στο Βερολίνο, όπου φιλοξενείται από τη στιγμή που εντοπίστηκε από τη γερμανική αστυνομία. Το κορίτσι θα παραμείνει εκεί μέχρι να αποκλειστεί το ενδεχόμενο κακοποίησης από το περιβάλλον της, η παραμέληση ή κάποιο άλλο δεδομένο που πιθανώς θέτει σε κίνδυνο την ασφάλειά της.

Οι ελληνικές αρχές έχουν ζητήσει περισσότερες πληροφορίες για το πώς εντοπίστηκε η Λόρα στη Γερμανία, πού έμενε, με ποιους και αν έχει πει κάτι στις γερμανικές αρχές, καθώς παράλληλα συνεχίζεται η έρευνα για την εξαφάνισή της και στην Ελλάδα.

Οι πληροφορίες πάντως αναφέρουν πως η γερμανική αστυνομία εντόπισε τη 16χρονη σε έναν τυχαίο αστυνομικό έλεγχο.

