Λόρα: Συνεχής φύλαξη, ψυχολογική αξιολόγηση και οι εξελίξεις για την επιστροφή της στην Ελλάδα

Πώς μετά από σχεδόν δύο μήνες οι Αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν τη 16χρονη

Κατερίνα Ρίστα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Μπορεί να μπήκε τέλος στην αγωνία για τη Λόρα καθώς το παιδί βρέθηκε ωστόσο το θρίλερ συνεχίζεται για το μέλλον της 16χρονης.

Για τις γερμανικές αρχές απόλυτη προτεραιότητα έχει η προστασία του παιδιού μέχρι να ξεκαθαρίσει πλήρως το τοπίο πίσω από το οργανωμένο μυστήριο της φυγής της από την Ελλάδα.

Το πρώτο και καθοριστικό βήμα δεν ήταν άλλο από τη διασφάλιση της σωματικής και ψυχικής της ακεραιότητας. Η ανήλικη εξετάστηκε άμεσα από γιατρούς, ενώ έχει ήδη αξιολογηθεί και από ψυχολόγο.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες θέλουν να διαπιστώσουν εάν υπήρξε κακοποίηση, παραμέληση ή οποιοσδήποτε κίνδυνος που θα μπορούσε να θέσει σε αμφιβολία την ασφαλή επιστροφή της στο οικογενειακό της περιβάλλον.

Η Λόρα εντοπίστηκε στο Βερολίνο κατά τη διάρκεια τυχαίου αστυνομικού ελέγχου σε δρόμο της πόλης. Τουλάχιστον αυτή είναι η ενημέρωση που έχουν μεταφέρει οι γερμανικές αρχές στους Έλληνες αστυνομικούς.

Όταν διαπιστώθηκε πως πρόκειται για το παιδί που είχε εξαφανιστεί από την Ελλάδα, ενεργοποιήθηκαν άμεσα τα πρωτόκολλα προστασίας ανηλίκων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο Βερολίνο δεν υπάρχει στενό συγγενικό πρόσωπο που θα μπορούσε να αναλάβει προσωρινά τη φροντίδα της. Αλλά ακόμη και αν υπήρχε, οι γερμανικές αρχές εμφανίζονται αποφασισμένες να διασφαλίσουν ότι η ανήλικη θα παραμείνει σε έναν ουδέτερο και προστατευμένο χώρο, μακριά από πιθανές επιρροές, μέχρι να ολοκληρωθεί η κοινωνική αξιολόγηση.

Στόχος είναι να μιλήσει ελεύθερα και χωρίς πίεση, ώστε τα λεγόμενά της να φωτίσουν τα κενά της υπόθεσης.
Το περιεχόμενο των καταθέσεών της στις γερμανικές αρχές αναμένεται να δρομολογήσει εξελίξεις.

Παράλληλα, το επόμενο κρίσιμο βήμα είναι η επίσημη ενημέρωση της Ελληνική Αστυνομία για όλες τις λεπτομέρειες της υπόθεσης. Στη συνέχεια θα κληθεί και η οικογένεια, καθώς οι αρχές επιχειρούν να συνθέσουν κομμάτι κομμάτι το παζλ.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και οι επόμενες ημέρες θα είναι καθοριστικές, όχι μόνο για το πώς και γιατί βρέθηκε η Λόρα στη Γερμανία, αλλά κυρίως για το αν και υπό ποιες προϋποθέσεις θα επιστρέψει σπίτι της.

