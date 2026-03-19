Περσικός: Χτυπήθηκε δεξαμενόπλοιο - Αγνοείται ο καπετάνιος

Εμπορικό πλοίο χτυπήθηκε από βλήμα στα ανοικτά των ακτών των Εμιράτων. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η Lemonde άγνωστο βλήμα χτύπησε ένα πλοίο του οποίου ο καπετάνιος αγνοείται την Πέμπτη, ανατολικά των Εμιράτων, κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Η βρετανική ναυτιλιακή υπηρεσία UKMTO δήλωσε ότι ενημερώθηκε τα μεσάνυχτα της Τετάρτης ότι ένα πλοίο «χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα» το οποίο «προκάλεσε πυρκαγιά επί του πλοίου».

Σύμφωνα με αυτήν, το περιστατικό συνέβη περίπου 20 χιλιόμετρα ανατολικά του λιμανιού Khor Fakkan των Εμιράτων, νότια του Πορθμού.

Σε συνεδρίαση του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) στο Λονδίνο την Πέμπτη, ένας εκπρόσωπος από το Παλάου δήλωσε ότι το εν λόγω πλοίο, το Parimal , ήταν ένα χημικό δεξαμενόπλοιο που έφερε τη σημαία αυτού του νησιωτικού έθνους. Δεκαπέντε μέλη πληρώματος διασώθηκαν από ένα πετρελαιοφόρο που έφερε τη σημαία των Νήσων Κουκ, αλλά «ο καπετάνιος αγνοείται », πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την ναυτιλιακή ειδησεογραφική ιστοσελίδα Lloyd's List, το Parimal ανήκει στον «στόλο-φάντασμα» που υπόκειται σε διεθνείς κυρώσεις.

