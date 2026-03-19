Το Ιράν εκτέλεσε τον 19χρονο πρωταθλητή πάλης Σαλέχ Μοχαμαντί σε δημόσιο απαγχονισμό

Με τον πόλεμο να συνεχίζεται και τους βομβαρδισμούς να μαίνονται, το καθεστώς του Ιράν εμμένει στην τακτική της καταστολής και της τρομοκράτησης, καθώς όπως έγινε γνωστό, την Πέμπτη εκτέλεσε με δημόσιο απαγχονισμό έναν 19χρονο παλαιστή, μαζί με δύο άλλα άτομα που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων του Ιανουαρίου.

Ο Σαλέχ Μοχαμάντι, ένα ανερχόμενο αστέρι από το Κομ, φέρεται να βασανίστηκε για να ομολογήσει το έγκλημα του πολέμου κατά του Θεού, με τον έφηβο να εκτελείται χωρίς δίκαιη δίκη, σύμφωνα με ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

«Η εκτέλεσή του ήταν μια κατάφωρη πολιτική δολοφονία, μέρος του σχεδίου της Ισλαμικής Δημοκρατίας να στοχοποιεί αθλητές για να συντρίψει τη διαφωνία και να τρομοκρατήσει την κοινωνία», δήλωσε στο Fox News η Νίμα Φαρ, ακτιβίστρια ανθρωπίνων δικαιωμάτων και Ιρανή αθλήτρια.