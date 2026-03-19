Με νέες μαρτυρίες συνεχίστηκε η δίκη για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη

Με την εξέταση μαρτύρων συνεχίστηκε σήμερα στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας η δίκη για την υπόθεση θανάτου του Σήφη Βαλυράκη, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στις περιγραφές όσων βρέθηκαν στην περιοχή την επίμαχη ημέρα.

Πρώτος κατέθεσε ο βοηθός ψαρά, που είχε εντοπίσει το σκάφος του Βαλυράκη. Ο μάρτυρας, εμφανώς φορτισμένος, περιέγραψε τις κινήσεις που έγιναν με το σκάφος, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «βρήκαμε τη βάρκα» και πως η αρχική εντύπωση ήταν ότι «ο Βαλυράκης έπεσε στη θάλασσα». Ωστόσο, σε αρκετά σημεία της κατάθεσής του δήλωσε αδυναμία ανάκλησης λεπτομερειών, λέγοντας «έχουν περάσει 5 χρόνια, δεν θυμάμαι», ενώ αναφέρθηκε και σε συζητήσεις που ακολούθησαν τις επόμενες ημέρες σχετικά με πιθανή εμπλοκή αλιευτικού.

Στη συνέχεια κατέθεσε μάρτυρας ο οποίος βρισκόταν στο εξοχικό του στην Ερέτρια. Όπως είπε, δεν αντιλήφθηκε κάτι ασυνήθιστο κατά τη διάρκεια της βόλτας του, σημειώνοντας ότι «δεν είδα κάτι στη θάλασσα που να τραβήξει την προσοχή μου». Παρ’ όλα αυτά αναφέρθηκε σε φωτογραφία που είχε τραβήξει τυχαία, καθώς «μου άρεσε το τοπίο», στην οποία –όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο– διακρίνονται μακρινά σημεία, πιθανόν σημαδούρες ή δραστηριότητα στη θάλασσα, χωρίς όμως σαφή ταυτοποίηση.

Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στις καταθέσεις ενός ζευγαριού , οι οποίοι διατηρούν συγγενικές και φιλικές σχέσεις με τους κατηγορουμένους. Η μάρτυρας ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια περιπάτου είδε «κάτι σαν μικρό σκαφάκι» να κινείται «κυκλικά με χαμηλή ταχύτητα», διευκρινίζοντας ωστόσο ότι «η απόσταση είναι μεγάλη, δεν μπορώ να ξεχωρίσω». Πρόσθεσε επίσης ότι δεν συνέδεσε αρχικά το περιστατικό με το συμβάν, λέγοντας πως «ούτε καν πήγε το μυαλό μου» εκείνη την ημέρα. Η μάρτυρας αναφέρθηκε και στην φιλική και συγγενική σχέση που διατηρεί αυτή και ο σύζυγός της με έναν από τους κατηγορούμενους.

Οι επίμαχες φωτογραφίες

Στη συνέχεια της κατάθεσης της ανέφερε ότι την επίμαχη μέρα είχε τραβήξει κάποιες φωτογραφίες, τις οποίες ο συνήγορος των κατηγορουμένων έδωσε σήμερα στο δικαστήριο

Από την πλευρά του, ο σύζυγός της κατέθεσε ότι παρατήρησε ένα σκάφος «να κάνει κύκλους» για αρκετή ώρα, εκτιμώντας ότι «δεν θα μπορούσε να είναι αλιευτικό» αλλά «κάποιο φουσκωτό». Σε άλλο σημείο, ωστόσο, ανέφερε πως το θέαμα «προσομοίαζε με παιχνίδι που παίζουν τα παιδιά», ενώ δέχθηκε έντονες ερωτήσεις από την πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας για το γεγονός ότι δεν απευθύνθηκε άμεσα στις αρχές, απαντώντας ενδεικτικά «τι να πάω να κάνω στο λιμενικό;».

Οι καταθέσεις του ζευγαριού παρουσίασαν σημαντικές αποκλίσεις, τόσο μεταξύ τους όσο και σε σχέση με προηγούμενες αναφορές τους, ενώ ερωτήματα προκάλεσε και το γεγονός ότι το φωτογραφικό υλικό κατατέθηκε μεταγενέστερα μέσω του συνηγόρου των κατηγορουμένων.

Διαβάστε επίσης