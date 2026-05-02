Σαββατοκύριακο με «Αντιγόνη», «Prada» και την έκθεση της Barbara Kruger στο ΚΠΙΣΝ

Η Ευρυδίκη παρουσιάζει στο Half Note Jazz Club ένα μουσικό αφιέρωμα στη γαλλική chanson, ζωντανεύοντας κλασικές μελωδίες και τραγούδια νοσταλγίας.

Θέατρο

«Ανεξάρτητα Κράτη»

των Αντώνη Τσιοτσιόπουλου και Γιώργου Παλούμπη

Θέατρο Χώρα: Αμουργού 18-20

Ένα δημοσιογραφικό δράμα, εμπνευσμένο από την αληθινή ιστορία του γιατρού Βασίλη Τσιρώνη στην Ελλάδα της πρώτης μεταπολίτευσης, ξεχώρισε για τον καταιγιστικό ρυθμό, τον ωμό ρεαλισμό και τις δυνατές ερμηνείες.

Η Άλκηστις Ζιρώ στα «Ανεξάρτητα Κράτη»

Η παράσταση, που απέσπασε ιδιαίτερα θετικές κριτικές, αποτελεί μια αιχμηρή πολιτική τοποθέτηση, φωτίζοντας τη διαπλοκή ΜΜΕ και εξουσίας και θέτοντας καίρια ερωτήματα για το σήμερα.

Σκηνοθεσία: Γιώργος Παλούμπης

Πρωταγωνιστούν:Θάνος Αλεξίου, Στέλιος Δημόπουλος, Βασιλική Διαλυνά, Άλκηστις Ζιρώ, Ελεάνα Καυκαλά, Μάκης Παπαδημητράτος, Στάθης Σταμουλακάτος, Αντώνης Τσιοτσιόπουλος

«Αντιγόνη»

του Ζαν Ανούιγ

Θέατρο Κιβωτός: Πειραιώς 115

Ο Γιώργος Κουτλής επιστρέφει στο πολιτικό θέατρο, αντλώντας έμπνευση από την Αντιγόνη και τον αρχαίο μύθο του Σοφοκλή, για να δημιουργήσει μια παράσταση που μιλά ευθέως για την αντίσταση και την ανυπακοή.

Στον πυρήνα της ιστορίας, η σύγκρουση ανάμεσα στην εξουσία και τη συνείδηση: ο Κρέοντας επιβάλλει τον νόμο, ενώ η Αντιγόνη επιλέγει να τον παραβεί, υπερασπιζόμενη κάτι βαθύτερο από το «κοινό καλό».

Με αφετηρία το έργο του Ζαν Ανούιγ - γραμμένο μέσα στην Κατοχή-η παράσταση μεταφέρει τον μύθο στο σήμερα, φωτίζοντας τη σύγκρουση ανάμεσα σε μια γενιά που αρνείται να συμβιβαστεί και μια εξουσία που απαιτεί συμμόρφωση.

Επί σκηνής, 20 νέοι ηθοποιοί λειτουργούν ως σώμα και φωνή μιας ολόκληρης γενιάς, μετατρέποντας την «Αντιγόνη» σε ένα ζωντανό σχόλιο για το παρόν - εκεί όπου ο κυνισμός βαφτίζεται ωριμότητα και η πίστη σε ιδανικά μοιάζει, συχνά, με πράξη αντίστασης.

Σκηνοθεσία: Γιώργος Κουτλής

Παίζουν: Ιωσήφ Αλί, Νίκος Αποστολόπουλος, Αθηνά Βαρνάβα, Νίκος Βλασάκης, Μαρίτα Γαγάνη, Αιμιλία Γιαννούκαρη, Βασίλης Δημητριάδης, Γιώργος Εξακοΐδης, Δανάη Καλούτσα, Ιλιάνα Καραπασιά, Αγνή Καρβουντζή, Ντέμη Κλεφτάκη, Ευαγγελία Κυργιώτη, Κωνσταντίνα Οικονόμου, Νεφέλη Παντερμαλή, Παναγιώτης Παυλίδης, Σοφιανός Πεσιρίδης, Μαργαρίτα Στραβουδάκη, Εύα Τζανακάκη, Γιάννης Χριστοφορίδης

Προτάσεις σινεμά

«Ο Διάβολος Φοράει Prada 2»

του David Frankel

Η επιστροφή που έχει ήδη αρχίσει να συζητιέται όσο λίγες και φαίνεται πως ετοιμάζεται να ξανανοίξει τα φτερά του, προκαλώντας έντονο ενθουσιασμό αλλά και πολλές προσδοκίες.

Σε μια εποχή όπου η μόδα αλλάζει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς και τα παραδοσιακά media δοκιμάζονται, η θρυλική Miranda Priestly καλείται να διατηρήσει τη θέση της στην κορυφή. Απέναντί της, όμως, δεν βρίσκεται πια ο παλιός κόσμος - αλλά η Emily Charlton, η πρώην βοηθός της, που πλέον κινεί τα νήματα από μια ισχυρή θέση στον χώρο των πολυτελών brands.

Με τα διαφημιστικά έσοδα -το οξυγόνο των περιοδικών- να βρίσκονται στα χέρια της Emily, η σύγκρουση μοιάζει αναπόφευκτη. Και όλα δείχνουν πως αυτή τη φορά, το παιχνίδι εξουσίας θα είναι πιο σκληρό και πιο επίκαιρο από ποτέ.

«Ομάχα»

του Κόουλ Γουέμπλι

Νωρίς ένα πρωινό, ένας πατέρας - μόνος πια- παίρνει τα δύο παιδιά του και ξεκινά ένα ταξίδι στην αμερικανική ενδοχώρα. Μια διαδρομή που μοιάζει αθώα, σχεδόν αυθόρμητη, αλλά κρύβει ένα μυστικό που αποκαλύπτεται αργά, αφήνοντας πίσω του ένα βαθύ συναισθηματικό αποτύπωμα.

Περισσότερο από μια ταινία δρόμου, πρόκειται για ένα λυρικό και τρυφερό ντεμπούτο που κοιτά με συμπόνια τους ανθρώπους της καθημερινότητας - εκείνους για τους οποίους το «happy end» δεν είναι ποτέ δεδομένο. Ένα φιλμ για τις μικρές ζωές, τις σιωπηλές απώλειες και τα ταξίδια που δεν είναι ποτέ τόσο ανέμελα όσο φαίνονται.

Έκθεση

«Άτιτλο (Περηφάνια και Περιφρόνηση) - Barbara Kruger

Μία από τις πιο επιδραστικές φωνές της σύγχρονης τέχνης, η Barbara Kruger, παρουσιάζει την πρώτη της ατομική έκθεση στην Ελλάδα, μεταμορφώνοντας το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε έναν ζωντανό χώρο δημόσιου διαλόγου.

«Πρόσεχε τη στιγμή που η περηφάνια γίνεται περιφρόνηση»

Στην καρδιά της έκθεσης δεσπόζει μια εντυπωσιακή τοιχογραφία μήκους 90 μέτρων στο κτίριο της Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, με τη φράση-πρόκληση:

«ΠΡΟΣΕΞΕ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ Η ΠΕΡΗΦΑΝΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΕΡΙΦΡΟΝΗΣΗ».

Kατά μήκος της Εσπλανάδας, στην απέναντι πλευρά του Καναλιού, μεταλλικές κατασκευές ξεπροβάλλουν ανάμεσα στα δέντρα, μεταφέροντας αιχμηρά μηνύματα και προσκαλώντας τον επισκέπτη να σταθεί, να σκεφτεί, να αμφισβητήσει.

Τα έργα της Kruger, ενταγμένα στον υπαίθριο χώρο, συνομιλούν με την αρχιτεκτονική και τη ροή της καθημερινότητας, καταργώντας τα όρια ανάμεσα στην τέχνη και τη ζωή της πόλης.

Με αφορμή την έκθεση, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος φιλοξενεί και ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τον διάλογο που ανοίγει η ίδια η εγκατάσταση.

Μουσική

Ευρυδίκη «La Boheme»

Half Note Jazz Club: Τριβωνιανού 17

Ένα ατμοσφαιρικό μουσικό ταξίδι στις γειτονιές του Παρισιού, γεμάτο μελωδίες που έχουμε αγαπήσει και σιγοτραγουδήσει - τραγούδια που κουβαλούν τη νοσταλγία μιας άλλης εποχής και την ανεμελιά μιας ζωής πιο απλής.

Από τον Charles Aznavour και την Edith Piaf, μέχρι τον Jacques Brel και τη Dalida, αλλά και τη France Gall και τον Joe Dassin , η παράσταση ζωντανεύει την αυθεντική γοητεία της γαλλικής chanson.

Στη σκηνή, η Ευρυδίκη αποκαλύπτει μια διαφορετική, πιο θεατρική πλευρά της - εκείνη της ερμηνεύτριας που μοιάζει να ξεπηδά από ιστορικές σκηνές όπως το Alhambra Theatre Paris ή το Théâtre de l’ABC.

2 και 3 Μαΐου στις 21:30

