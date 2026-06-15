Αγκίστρι: Νεκρή ανασύρθηκε 65χρονη λουόμενη από την παραλία του Μεγαλοχωρίου

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε το πρωί της Δευτέρας 65χρονη λουόμενη από την παραλία του Μεγαλοχωρίου στο Αγκίστρι.

Στη γυναίκα αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες με τη μέθοδο της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) από στέλεχος του Αστυνομικού Σταθμού Αγκιστρίου, καθώς και του αγροτικού ιατρού, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε στο αγροτικό ιατρείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Από το Λιμεναρχείο Αίγινας που διενεργεί τη προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά.

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