G7 με τα βλέμματα στραμμένα στον Τραμπ – Τι κρύβει η συμφωνία με το Ιράν

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στη Σύνοδο της G7 με τη συμφωνία με το Ιράν, που προβλέπει το πλήρες άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ από την Παρασκευή.

Το κείμενο της συμφωνίας με το Ιράν δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα και αναμένεται να παρουσιαστεί μετά την επίσημη υπογραφή στη Γενεύη.

Ο Μακρόν και οι σύμμαχοι ζητούν διευκρινίσεις από τον Τραμπ και προτείνουν πολυεθνική δύναμη για την ασφάλεια των Στενών, ενώ ο Τραμπ εμφανίζεται διστακτικός για την ανάγκη βοήθειας.

Οι χώρες της G7 αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, προκαλώντας ένταση με τις ΗΠΑ, ενώ η ατζέντα περιλαμβάνει επίσης θέματα όπως το εμπόριο, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η τεχνολογία.

Ο Τραμπ απείλησε με δασμούς στα γαλλικά κρασιά λόγω του ψηφιακού φόρου της Γαλλίας, ενώ δεν υπάρχει σαφής ένδειξη για αποφασιστική αμερικανική στήριξη στην Ουκρανία εν μέσω νέων ρωσικών επιθέσεων. Snapshot powered by AI

Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε σήμερα (15/06) στην Εβιάν της Γαλλίας για τη Σύνοδο Κορυφής της G7, ισχυροποιημένος από τη συμφωνία που επετεύχθη με το Ιράν, η οποία, όπως τόνισε, θα οδηγήσει στο «πλήρες άνοιγμα» των Στενών του Ορμούζ από την προσεχή Παρασκευή.

Το κείμενο της συμφωνίας δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα και οι ηγέτες των άλλων χωρών της G7 (Γαλλία, Γερμανία, Καναδάς, Ιταλία, Ιαπωνία και Μεγάλη Βρετανία) αναμένουν από τον Αμερικανό πρόεδρο να τους αποκαλύψει κάποιες λεπτομέρειες στο δείπνο που θα παραθέσει απόψε ο Εμανουέλ Μακρόν. Αύριο, αναμένεται ότι το θέμα θα συζητηθεί και παρουσία των προσκεκλημένων ηγετών της Αιγύπτου, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Κατάρ.

Το προεδρικό αεροσκάφος του Τραμπ προσγειώθηκε στη Γενεύη και ο Αμερικανός πρόεδρος έφτασε με ελικόπτερο στην Εβιάν, στην απέναντι όχθη της λίμνης Λεμάν. Τον υποδέχτηκε στο ξενοδοχείο Royal, όπου διεξάγεται η σύνοδος, ο διευθυντής πρωτοκόλλου της γαλλικής προεδρίας και όχι ο Μακρόν, όπως προέβλεπε το πρόγραμμα.

Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν κατ’ ιδίαν λίγο αργότερα. Ο Τραμπ υποσχέθηκε ότι το κείμενο της συμφωνίας με την Τεχεράνη θα δοθεί στη δημοσιότητα «μετά την Παρασκευή», την ημέρα που θα γίνει η τελετή της υπογραφής στη Γενεύη. Δεσμεύτηκε, επίσης, ότι εκείνη την ημέρα το Ορμούζ «θα ανοίξει πλήρως».

Όταν ερωτήθη για την πολυεθνική δύναμη που η Γαλλία και η Μεγάλη Βρετανία προτείνουν να αναπτυχθεί για να αναλάβει την αποναρκοθέτηση και την ασφάλεια των Στενών, ο Τραμπ απάντησε πως «δεν νομίζω ότι θα χρειαστούμε πολλή βοήθεια. Αλλά δεν πιστεύω ότι θα ήταν κακή ιδέα να έχουμε ένα – δύο πλοία από ορισμένες χώρες, γιατί ποτέ δεν ξέρεις, η χώρα σας θα ήταν πολύ καλή για αυτό», απευθυνόμενος στον Μακρόν, έναν «εξαιρετικό φίλο», όπως τόνισε.

Ο Μακρόν επανέλαβε την προσφορά για «βοήθεια», αν και παραδέχτηκε ότι μπορεί να μην είναι «ούτε επιθυμητή, ούτε αναγκαία». Μερικές ώρες νωρίτερα, διαβεβαίωσε ότι το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle θα μπορούσε να αναπτυχθεί μέσα σε «δύο – τρεις μέρες» στην περιοχή, εφόσον δώσουν το «πράσινο φως» οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν.

Για το άλλο μεγάλο «αγκάθι» της συμφωνίας, την πιθανή καταβολή διοδίων για τη διέλευση από τα Στενά, ο επικεφαλής του γαλλικού κράτους επέμεινε ότι κάτι τέτοιο δεν επιτρέπεται από το Διεθνές Δίκαιο και θα οδηγούσε σε νέα αύξηση της τιμής των πρώτων υλών. Ο Τραμπ εμφανίστηκε καθησυχαστικός, διαβεβαιώνοντας ότι δεν θα υπάρξουν τέλη.

Οι χώρες της G7 (εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών) αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, προκαλώντας την οργή του Λευκού Οίκου.

Πέρα από την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, πολλά άλλα «ευαίσθητα» θέματα βρίσκονται στην ατζέντα των συνομιλιών: Το εμπόριο, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η τεχνολογία.

Η ατζέντα είναι πάντως πολύ πιθανό να επηρεαστεί από την απρόβλεπτη στάση του Τραμπ. Πριν από την άφιξη στη Γαλλία ο Τραμπ απείλησε να επιβάλλει δασμούς στα γαλλικά κρασιά, εάν το Παρίσι δεν άρει έναν φόρο επί των τοπικών εσόδων των τεχνολογικών «κολοσσών», όπως είναι οι Apple, Google και Meta. Ο Μακρόν σημείωσε ότι δεν θα υποχωρήσει στις απειλές του. «Αυτός ο ψηφιακός φόρος, που αποφασίστηκε από τους Ευρωπαίους και εφαρμόζεται από πολλές χώρες, αποτελεί μέρος της νομοθεσίας μας. Δεν αποφασίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για τους νόμους των Ευρωπαίων», τόνισε.

Στο μέτωπο της Ουκρανίας, δεν υπάρχει προς το παρόν καμία ένδειξη ότι ο Τραμπ θα εισακούσει την έκκληση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να δώσει μία «αποφασιστική απάντηση» στη Μόσχα, μετά τις νέες ρωσικές επιθέσεις στο ουκρανικό έδαφος. Μόνο σήμερα σκοτώθηκαν τουλάχιστον 11 άνθρωποι και προκλήθηκε φωτιά σε έναν ιστορικό καθεδρικό ναό του Κιέβου, που έχει χαρακτηριστεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς από την UNESCO.

Ο Τραμπ, που θα συμμετάσχει αύριο σε συνεδρίαση παρουσία του Ουκρανού ομολόγου του –με τον οποίο διατηρεί τεταμένες σχέσεις– ανέφερε ωστόσο σήμερα ότι «ίσως να κάνω κάτι» για τον πόλεμο αυτόν, διαβεβαιώνοντας ότι οι ηγέτες και των δύο χωρών, με τους οποίους μίλησε εχθές, «είναι ανοιχτοί» σε συνομιλίες.

Ο Μακρόν, οι Ευρωπαίοι ηγέτες και ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, αναμένεται ότι θα επαναλάβουν την αναγκαιότητα να στηριχθεί η Ουκρανία και να ασκηθεί πίεση στη Ρωσία, με την επιβολή νέων κυρώσεων, ώστε να αναγκαστεί να διαπραγματευτεί.

Ο Ζελένσκι γνωστοποίησε ότι είχε προτείνει να συναντηθεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη Σύνοδο της G7 στη Γαλλία, αλλά το Κρεμλίνο «δεν ήταν έτοιμο» να διαπραγματευτεί.