ΗΠΑ: Συντριβή βομβαρδιστικού B-52 μετά την απογείωσή του στην Καλιφόρνια

Snapshot Ένα βομβαρδιστικό B 52 Stratofortress της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ συνετρίβη μετά την απογείωσή του από την αεροπορική βάση Edwards στην Καλιφόρνια.

Η συντριβή σημειώθηκε στις 11:20 π.μ. τοπική ώρα χωρίς προς το παρόν αναφορές για θύματα.

Στον τόπο του ατυχήματος εμφανίστηκε μεγάλη στήλη μαύρου καπνού, ενώ κινητοποιήθηκαν άμεσα ομάδες έκτακτης ανάγκης.

Το B 52 συνήθως έχει πενταμελές πλήρωμα. Snapshot powered by AI

Ένα βομβαρδιστικό B-52 Stratofortress της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ συνετρίβη σήμερα λίγο μετά την απογείωσή του από την αεροπορική βάση Edwards στην Καλιφόρνια.

BREAKING: A U.S. Air Force B-52 bomber crashed shortly after takeoff at Edwards Air Force Base, triggering an emergency response.



Emergency crews rushed to the scene as thick black smoke billowed from the wreckage scattered across the desert airfield.



More details, including… pic.twitter.com/JRx3R4ElJW — Fox News (@FoxNews) June 15, 2026

Σε φωτογραφία που δημοσιοποίησε το αμερικανικό δίκτυο CNN διακρίνεται μια μεγάλη στήλη μαύρου καπνού να υψώνεται στον ουρανό της περιοχής.

BREAKING:



A B-52 Stratofortress has crashed in California.



It’s the first time a B-52 crashes since the 2008 Guam crash pic.twitter.com/Z07Yeqqxwa — Visegrád 24 (@visegrad24) June 15, 2026

Σύμφωνα με μήνυμα που αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό της συγκεκριμένης αεροπορικής βάσης στο Facebook, «ένα B-52 Stratofortress της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ συνετρίβη, λίγο μετά την απογείωσή του, στη βάση Edwards, στις 11:20 π.μ. (τοπική ώρα, 21:20 στην Ελλάδα)».

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα. Το B-52 Stratofortress έχει συνήθως πενταμελές πλήρωμα.

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