ΗΠΑ: Συντριβή βομβαρδιστικού B-52 μετά την απογείωσή του στην Καλιφόρνια
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα
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- Ένα βομβαρδιστικό B 52 Stratofortress της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ συνετρίβη μετά την απογείωσή του από την αεροπορική βάση Edwards στην Καλιφόρνια.
- Η συντριβή σημειώθηκε στις 11:20 π.μ. τοπική ώρα χωρίς προς το παρόν αναφορές για θύματα.
- Στον τόπο του ατυχήματος εμφανίστηκε μεγάλη στήλη μαύρου καπνού, ενώ κινητοποιήθηκαν άμεσα ομάδες έκτακτης ανάγκης.
- Το B 52 συνήθως έχει πενταμελές πλήρωμα.
Ένα βομβαρδιστικό B-52 Stratofortress της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ συνετρίβη σήμερα λίγο μετά την απογείωσή του από την αεροπορική βάση Edwards στην Καλιφόρνια.
Σε φωτογραφία που δημοσιοποίησε το αμερικανικό δίκτυο CNN διακρίνεται μια μεγάλη στήλη μαύρου καπνού να υψώνεται στον ουρανό της περιοχής.
Σύμφωνα με μήνυμα που αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό της συγκεκριμένης αεροπορικής βάσης στο Facebook, «ένα B-52 Stratofortress της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ συνετρίβη, λίγο μετά την απογείωσή του, στη βάση Edwards, στις 11:20 π.μ. (τοπική ώρα, 21:20 στην Ελλάδα)».
Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα. Το B-52 Stratofortress έχει συνήθως πενταμελές πλήρωμα.
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