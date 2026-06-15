Συντριβή ρωσικού στρατηγικού βομβαρδιστικού στη Σιβηρία
Σώο το πλήρωμα, κατάφερε να εκτιναχθεί
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Ένα ρωσικό στρατηγικό βομβαρδιστικό αεροσκάφος τύπου Tu-22M3 συνετρίβη τη Δευτέρα κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης στην περιοχή του Ιρκούτσκ στη Σιβηρία, σύμφωνα με το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.
Σύμφωνα με το υπουργείο, το πλήρωμα κατάφερε να εκτιναχθεί και επέζησε του συμβάντος.
Ανεπιβεβαίωτο βίντεο της συντριβής που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχνε ένα αεροπλάνο να πέφτει κατακόρυφα σε μια πυκνή δασώδη περιοχή, όχι μακριά από τις όχθες του ποταμού Άνγκαρα, δημιουργώντας έναν τεράστιο στήλη καπνού.
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