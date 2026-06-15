Πακιστάν: Συνετρίβη αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας σε κατοικημένη περιοχή - Δύο νεκροί

Ένα αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας του Πακιστάν συνετρίβη σε κατοικημένη περιοχή, κατά τη διάρκεια μιας εκπαιδευτικής αποστολής κοντά στην πόλη Μάρνταν, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο στρατιωτικοί, όπως ανακοίνωσε ο στρατός της χώρας. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, τραυματίστηκαν και αρκετοί πολίτες.

Σε ανακοίνωσή του, ο στρατός ταυτοποίησε τους νεκρούς ως τον υποσμηναγό Μουχάμαντ Κασίμ Αμπντουλάχ της πακιστανικής πολεμικής αεροπορίας και τον υποπλοίαρχο Τάχα Αμπάσι του πολεμικού ναυτικού της χώρας.

Δείτε βίντεο από την στιγμή της συντριβής:

A Pakistan Air Force PAC MFI-395 Super Mushshak crashed near Mardan, Khyber Pakhtunkhwa, during a training sortie this morning after developing a technical fault.



The aircraft was being flown by two trainee cadets from PAF Academy Asghar Khan. Both pilots lost their lives in the… pic.twitter.com/EOfoxoXKlP — Ababeel (@AbabeelMilitary) June 15, 2026

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι δύο στρατιωτικοί, οι οποίοι ήταν οι πιλότοι του αεροσκάφους, ήταν τα μόνα θύματα της συντριβής, ενώ έχει ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια του συμβάντος.

Ο πρόεδρος του Πακιστάν, Ασίφ Αλί Ζαρντάρι, ο πρωθυπουργός, Σεμπάζ Σαρίφ, ο στρατηγός του στρατού ξηράς, Ασίμ Μουνίρ, και οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας, εξέφρασαν τη «βαθιά τους θλίψη» για τον θάνατο των δύο ανδρών και εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους στις οικογένειες τους.

Συντριβές εκπαιδευτικών αεροσκαφών συμβαίνουν κατά καιρούς στο Πακιστάν, αν και οι λεπτομέρειες συχνά δεν δημοσιοποιούνται αμέσως και τα αποτελέσματα των ερευνών σπάνια δημοσιοποιούνται, σύμφωνα με το Associated Press.

Το σημερινό ατύχημα έρχεται λιγότερο από μία εβδομάδα μετά τον θάνατο 22 στρατιωτών, όταν ένα ελικόπτερο του στρατού συνετρίβη στο Κασμίρ λόγω τεχνικής βλάβης, σύμφωνα με τον στρατό.