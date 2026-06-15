Γιορτή του Πατέρα 2026: Πότε πέφτει φέτος και τι γιορτάζουμε

Η γιορτή είναι διεθνώς αναγνωρισμένη και εορτάζεται σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας

Γιορτή του Πατέρα 2026: Πότε πέφτει φέτος και τι γιορτάζουμε
Matheus Ferreira Fotografia - 011949553456
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η Γιορτή του Πατέρα το 2026 θα εορταστεί την Κυριακή 21 Ιουνίου, την τρίτη Κυριακή του Ιουνίου κάθε έτους.
  • Η ημέρα τιμά τον ρόλο και την προσφορά των πατέρων στην οικογένεια και την κοινωνία.
  • Η πρώτη προσπάθεια για τη γιορτή έγινε το 1908 στις ΗΠΑ, ενώ η διάδοση της ξεκίνησε το 1910 από τη Sonora Smart Dodd.
  • Το 1972 η Γιορτή του Πατέρα καθιερώθηκε επίσημα στις ΗΠΑ με απόφαση του προέδρου Richard Nixon.
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Η Γιορτή του Πατέρα για το 2026 «πέφτει» την Κυριακή 21 Ιουνίου, καθώς κάθε χρόνο τιμάται την τρίτη Κυριακή του Ιουνίου, λίγες εβδομάδες μετά τη Γιορτή της Μητέρας. Η ημέρα είναι αφιερωμένη στον ρόλο και την προσφορά των πατέρων στην οικογένεια και την κοινωνία.

Αν και δεν έχει την ίδια προβολή με άλλες αντίστοιχες επετείους, αποτελεί μια ευκαιρία να τιμηθούν οι πατεράδες που στάθηκαν δίπλα στα παιδιά τους στις δύσκολες στιγμές, στις σημαντικές αποφάσεις και στις καθημερινές μικρές ή μεγάλες επιτυχίες. Παράλληλα, η ημέρα αυτή αποτελεί και έναν τρόπο μνήμης για όσους πατέρες δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή, αλλά παραμένουν παρόντες μέσα από τις αξίες και τα βιώματα που άφησαν πίσω τους.

Η ιστορία της γιορτής ξεκινά στις Ηνωμένες Πολιτείες στις αρχές του 20ού αιώνα. Η πρώτη καταγεγραμμένη προσπάθεια έγινε το 1908 στη Δυτική Βιρτζίνια, όταν η Grace Golden Clayton οργάνωσε εκδήλωση στη μνήμη πατέρων που έχασαν τη ζωή τους σε δυστύχημα σε ορυχείο.

Λίγα χρόνια αργότερα, το 1910, η Sonora Smart Dodd από την πολιτεία της Ουάσινγκτον προώθησε εκ νέου την ιδέα, εμπνευσμένη από τον πατέρα της που μεγάλωσε μόνος του έξι παιδιά. Η πρωτοβουλία της είχε μεγαλύτερη απήχηση και συνέβαλε στη σταδιακή διάδοση της γιορτής.

Τελικά, το 1972, η τρίτη Κυριακή του Ιουνίου καθιερώθηκε επίσημα στις ΗΠΑ ως Ημέρα του Πατέρα με απόφαση του προέδρου Richard Nixon. Σήμερα, η γιορτή έχει καθιερωθεί διεθνώς και τιμάται σε πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

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