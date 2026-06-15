Νετανιάχου: Το Ισραήλ θα παραμείνει στις «ζώνες ασφαλείας» για όσο διάστημα χρειαστεί

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σε συνέντευξη Τύπου, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ θα παραμείνει στις «ζώνες ασφαλείας» για όσο διάστημα χρειαστεί.

Πρόσθεσε ότι ο ίδιος και ο Ντόναλντ Τραμπ δεν συμφωνούν πάντα και υποσχέθηκε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει τις απειλές στην περιοχή.

Ο Νετανιάχου, στην τηλεοπτική του ομιλία, τόνισε τον ακλόνητο στρατηγικό στόχο του Ισραήλ να αποτρέψει το Ιράν από το να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, λέγοντας ότι η Ιερουσαλήμ δεν θεωρεί ότι δεσμεύεται από τις διατάξεις της επικείμενης συμφωνίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης που θα μπορούσαν να περιορίσουν την ελευθερία δράσης των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων κατά της Χεζμπολάχ.

Η Χεζμπολάχ από την πλευρά της δήλωσε ότι εκτόξευσε ρουκέτες και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον ισραηλινών δυνάμεων που προσπαθούσαν να προωθηθούν στο νότιο Λίβανο.

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανέφερε ότι οι ισραηλινές επιθέσεις έχουν προκαλέσει τον θάνατο 3.798 ανθρώπων και τον τραυματισμό 11.781 άλλων από τις 2 Μαρτίου.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγκσί, συζήτησε τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, και τον πρόεδρο της Βουλής, Ναμπίχ Μπέρι, σε ξεχωριστές τηλεφωνικές συνομιλίες, σύμφωνα με τον λογαριασμό του υπουργού στο Telegram.

Ο Αραγκσί συζήτησε επίσης με τον Αούν και τον Μπέρι τις διατάξεις της συμφωνίας που αφορούν τον Λίβανο, όπως αναφέρεται στον λογαριασμό του υπουργού στο Telegram.

Τι λέει Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters

Η αποχώρηση του Ισραήλ από τον Λίβανο δεν αποτελεί προϋπόθεση της συμφωνίας, δηλώνει από την άλλη πλευρά Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters. Ο αξιωματούχος πρόσθεσε επίσης ότι το Ισραήλ θα έχει το δικαίωμα να αμυνθεί έναντι τυχόν επιθέσεων της Χεζμπολάχ.

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