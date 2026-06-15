Πανελλήνιες 2026: Ξεκινούν αύριο οι εξετάσεις για τα ειδικά μαθήματα - Το πρόγραμμα

Οδηγίες για τους υποψήφιους

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Πανελλήνιες 2026: Ξεκινούν αύριο οι εξετάσεις για τα ειδικά μαθήματα - Το πρόγραμμα
ΠΑΙΔΕΙΑ
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  • Οι εξετάσεις ειδικών μαθημάτων για τις Πανελλήνιες 2026 ξεκινούν στις 16 Ιουνίου και ολοκληρώνονται στις 25 Ιουνίου.
  • Οι υποψήφιοι για τα ΤΕΦΑΑ εξετάζονται σε υγειονομικές εξετάσεις και πρακτικές δοκιμασίες από 15 έως 26 Ιουνίου.
  • Η προσέλευση στα εξεταστικά κέντρα πρέπει να ολοκληρώνεται έως τις 08:00 για μαθήματα που ξεκινούν στις 08:30 και έως τις 09:30 για μαθήματα που ξεκινούν στις 10:00.
  • Η διάρκεια των εξετάσεων διαμορφώνεται ως εξής: 3 ώρες για ξένες γλώσσες, 6 ώρες για ελεύθερο και γραμμικό σχέδιο, 3 ώρες και 30 λεπτά για μουσική αντίληψη, θεωρία και αρμονία, και 4 έως 6 λεπτά για μουσική εκτέλεση και ερμηνεία.
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Μπορεί οι Πανελλήνιες εξετάσεις 2026 να έφτασαν στο τέλος τους, τόσο για τα ΓΕΛ, όσο και για τα ΕΠΑΛ, ορισμένοι υποψήφιοι, όμως, βρίσκονται ακόμα στη «μάχη» των μορίων, καθώς εξετάζονται σε ειδικά μαθήματα που ενδέχεται να απαιτεί η σχολή της αρεσκείας τους.

Από σήμερα έως τις 26 Ιουνίου, όσοι διεκδικούν την εισαγωγή τους στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) εξετάζονται στις υγειονομικές εξετάσεις και στις πρακτικές δοκιμασίες.

Παράλληλα, αύριο, Τρίτη 16 Ιουνίου, ξεκινούν οι εξετάσεις και των υπόλοιπων ειδικών μαθημάτων.

Το πρόγραμμα

ΗμερομηνίαΕιδικό Μάθημα
16 ΙουνίουΑγγλικά
17 ΙουνίουΕλεύθερο Σχέδιο
18 ΙουνίουΓραμμικό Σχέδιο
19 ΙουνίουΓερμανικά
20 ΙουνίουΜουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία
22 ΙουνίουΜουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία
23 ΙουνίουΓαλλικά
24 ΙουνίουΙταλικά
25 ΙουνίουΙσπανικά

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι

Για τα μαθήματα που ξεκινούν στις 08:30 η προσέλευση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 08:00, ενώ για τα Αγγλικά και το μάθημα Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία, που ξεκινούν στις 10:00, η προσέλευση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 09:30.

Η διάρκεια εξέτασης διαμορφώνεται ως εξής:

  • Ξένες γλώσσες: 3 ώρες
  • Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο: 6 ώρες
  • Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία: 3 ώρες και 30 λεπτά
  • Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία: 4 έως 6 λεπτά ανά υποψήφιο

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