Πανελλήνιες: «Και μετά τι;» - Οι εξομολογήσεις ενηλίκων χρόνια μετά

Οι Πανελλήνιες εξετάσεις ολοκληρώθηκαν πρόσφατα για τους μαθητές των ΓΕΛ και ολοκληρώνονται για τα ΕΠΑΛ την ερχόμενη Δευτέρα (16/6), με χιλιάδες υποψηφίους να περιμένουν τα αποτελέσματα που θα καθορίσουν την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Όμως, για όσους έχουν ήδη περάσει αυτή τη διαδικασία, η εικόνα είναι διαφορετική: η ζωή μετά τις εξετάσεις δεν ακολούθησε ποτέ μία ευθεία.

Ενήλικες που μίλησαν στο Newsbomb και έδωσαν Πανελλήνιες πριν από χρόνια περιγράφουν σήμερα ότι η εμπειρία αυτή, αν και σημαντική, δεν καθόρισε απόλυτα την επαγγελματική ή προσωπική τους πορεία.

«Δεν σταμάτησε η ζωή μου επειδή δεν πέρασα», αναφέρει χαρακτηριστικά ένας από τους συμμετέχοντες, ο οποίος σήμερα εργάζεται κανονικά. Όπως λέει, η απουσία πτυχίου δεν αποτέλεσε εμπόδιο για να βρει εργασία και να προχωρήσει.

Άλλοι, που τελικά σπούδασαν, σημειώνουν ότι η σχολή τους βοήθησε επαγγελματικά, χωρίς όμως να αποτελεί τον μοναδικό καθοριστικό παράγοντα. «Πάνω-κάτω δουλεύω στον τομέα μου», αναφέρει χαρακτηριστικά ένας απόφοιτος, τονίζοντας ότι «η διαδρομή μετά τις σπουδές εξαρτάται τελικά από την προσωπική προσπάθεια».

Οι εξομολογήσεις ενηλίκων χρόνια μετά: Δείτε το βίντεο του Newsbomb - Εικόνα: Χάρης Γκίκας

Δεν λείπουν και εκείνοι που σήμερα παραδέχονται ότι, κοιτώντας πίσω, θα έκαναν διαφορετικές επιλογές. «Αν προσπαθούσα λίγο παραπάνω ίσως να είχα καταφέρει περισσότερα», λέει ένας συμμετέχων, ενώ άλλος σημειώνει πως η δεύτερη προσπάθεια στις Πανελλήνιες «ήταν χαμένη χρονιά» και ότι τελικά θα προτιμούσε να είχε στραφεί νωρίτερα στο εξωτερικό για εργασία.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι περιπτώσεις όσων δεν ακολούθησαν πανεπιστημιακή πορεία αλλά εργάζονται σήμερα, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Για αρκετούς από αυτούς, η εμπειρία των Πανελληνίων αντιμετωπίζεται πλέον ως ένα απλό στάδιο της ζωής και όχι ως καθοριστικός σταθμός.

«Να μην τρελαίνονται», συμβουλεύει ένας από τους ερωτηθέντες απευθυνόμενος στους σημερινούς μαθητές. «Να κοιτάξουν τι πραγματικά θέλουν να κάνουν και να πιστεύουν λίγο περισσότερο στον εαυτό τους».

Τελικά, αυτό που προκύπτει από τις διαφορετικές εμπειρίες είναι ότι οι Πανελλήνιες δεν λειτουργούν για όλους με τον ίδιο τρόπο: για κάποιους είναι η αρχή μιας ακαδημαϊκής διαδρομής, για άλλους μια δοκιμασία που δεν καθόρισε την εξέλιξή τους, και για άλλους ένα σημείο καμπής που τους οδήγησε σε εντελώς διαφορετικές επιλογές από αυτές που είχαν αρχικά φανταστεί.

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